Трампу пора беспокоиться: Камала Харрис начала наступать на пятки, - МК

10:49 28.07.2024

Республиканскому кандидату в президенты США становится все труднее



Демократка Камала Харрис переключает внимание республиканцев на то, как Трамп прибегает к оскорблениям. Еще неделю назад бывший президент США был на седьмом небе от счастья, но теперь он столкнулся с энергичной молодой соперницей, которая взялась за дело с ходу.



Республиканскому кандидату в президенты США становится все труднее



Дональд Трамп, прибегнув к оскорблениям в ходе предвыборной кампании, завершил тяжелую неделю, в течение которой его оппоненты-демократы поменялись ролями, заменив стареющего Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве своего главного кандидата на пост президента.



Как пишет The Guardian, неделю назад Трамп был на седьмом небе от счастья в тот знаковый момент, когда он поднялся окровавленный и с вызывающе поднятым кулаком после покушения на убийство, уступив в опросах общественного мнения. Байден, тем временем, изо всех сил пытался прийти в себя после своих тяжелых июньских дебатов против кандидата от республиканцев и неубедительного выступления в последующие дни.



Теперь, когда бывший президент внезапно столкнулся с энергичным, более молодым соперником в лице Харрис, которая взялась за дело с ходу после того, как Байден в прошлое воскресенье прекратил свою предвыборную кампанию и быстро выдвинул ее на первое место, Трамп назвал ее "бездельницей" и сказал, что ему "было бы все равно", если бы он неправильно произнес ее имя.



На митинге во Флориде в пятницу вечером, организованном ультраправой христианской правозащитной группой Turning Point Action, Трамп не только перешел на личности в отношении вице-президента США, но и в очередной раз, казалось, угрожал американской демократии.



"Христиане, выходите и голосуйте! Только на этот раз – вам больше не придется этого делать. Знаешь что? Это будет исправлено! Все будет хорошо. Вам больше не придется голосовать, мои прекрасные христиане", - пообещал он на мероприятии в Уэст-Палм-Бич, недалеко от своего курорта и резиденции в Мар-а-Лаго.



Большая часть правых евангельских христиан США восприняла Трампа как ущербного защитника, запятнанного проигранными гражданскими делами о сексуальных домогательствах и мошенничестве в бизнесе и осужденного по уголовным статьям за мошенничество, связанное с выборами, в деле, связанном с актером фильмов для взрослых, который утверждал, что имел с ним внебрачную сексуальную связь. Несмотря на то, что другие уголовные дела продолжаются, он, тем не менее, является президентом на один срок, который убедил Верховный суд США выступить против абортов, контроля за оборотом оружия, правительственных экспертов, избирательных прав и усилий по обеспечению разнообразия в высшем образовании, что привело в восторг его белую ультраконсервативную аудиторию, пишет The Guardian.



На пятничном митинге Трамп также набросился на Харрис. На прошлой неделе она заручилась поддержкой не только Байдена, но и Обамы, Клинтонов и лидеров Демократической партии в Конгрессе, и если она будет официально утверждена на партийном съезде в следующем месяце, она станет первой чернокожей женщиной-кандидатом, первой кандидаткой с корнями из Южной Азии, и, если она победит Трампа в выборах в ноябре, - она войдет в историю как первая женщина-президент Америки.



В пятницу Трамп назвал ее "самым некомпетентным, непопулярным и крайне левым вице-президентом в американской истории". И, как бы намекая на то, как изменилась предвыборная кампания, он сказал: "Три недели назад она была бездельницей".



Он настаивал на том, что ему сказали, что существует множество способов произнести ее имя, и добавил: "Я сказал: "Не беспокойтесь об этом, не имеет значения, что я говорю, мне все равно, неправильно я его произношу или нет". Некоторые люди думают, что я нарочно неправильно произношу это слово, но на самом деле я слышал, что оно произносится семью разными способами".



Трамп впервые публично оскорбил Камалу Харрис



Он по-разному называл Харрис "сумасшедшей", "чокнутой" и "тупой как скала". Некоторые республиканцы в Конгрессе пренебрежительно отзываются о ней как о "сотруднице, нанятой за разнообразие", хотя за свою карьеру до того, как она стала первой женщиной-вице-президентом США, она была избрана окружным прокурором Сан-Франциско, генеральным прокурором Калифорнии и сенатором США. Правые активисты и тролли осыпали ее в Интернете расистскими, сексистскими и сексуализированными высказываниями, сообщает Reuters.



Но опросы общественного мнения показывают, что всего за несколько дней 59-летняя Харрис оторвалась от Трампа на один-два пункта, в то время как Байден отставал примерно на шесть пунктов и терял поддержку в жизненно важных штатах.



Как отмечает The Guardian, 78-летний Трамп сейчас является старейшим кандидатом, баллотировавшимся на пост президента. Ранее на этой неделе Трамп также сказал, что Харрис "не любит еврейский народ" после того, как она не присутствовала при личном визите Биньямина Нетаньяху и не выступила на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне, где премьер-министр Израиля выступила в защиту войны Израиля в Газе. Харрис решительно высказалась против страданий мирных палестинцев.



И это несмотря на то, что ее муж, второй джентльмен Дуг Эмхофф, является евреем и входил в рабочую группу Белого дома по борьбе с антисемитизмом, подчеркивает The Guardian.



На прошлой неделе Трамп также столкнулся с очередным колебанием в своей траектории. После того, как на национальном съезде Республиканской партии он с большой помпой представил своего кандидата в напарники в качестве молодого человека и сенатора США от штата Огайо Джей Ди Вэнса, некоторые в республиканских кругах начали сетовать на то, что Вэнс является скорее помехой, чем благом для победы Трампа, после неловких выступлений в ходе предвыборной кампании.



Затем Дженнифер Энистон раскритиковала прошлые комментарии Вэнса, в которых он пренебрежительно отзывался о таких, как Харрис, которая является мачехой, но не рожала, как о несчастных "бездетных кошатницах".



А в субботу газета New York Times опубликовала выдержки из переписки между Вэнсом и коллегой из Йельской юридической школы, который сказал, что их тесная дружба распалась в 2021 году, когда Вэнс поддержал запрет Арканзаса на гендерно-ориентированный уход за несовершеннолетними трансгендерами. Это был первый подобный запрет в стране, который позже был отменен в судебном порядке.



Бывшая подруга София Нельсон является трансгендером и рассказала изданию, что общественность должна знать о том, что сказал Вэнс, в том числе о том, как он превратился из оппонента Трампа в сторонника. В частности, Вэнс написал "Я ненавижу полицию" после того, как белые офицеры убили чернокожего 18-летнего Майкла Брауна в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году, и называл Трампа демагогом, катастрофой и "морально предосудительным", заявив, что чем больше он привлекает белый электорат, тем хуже для него. это было бы для чернокожих избирателей. Кампания Вэнса назвала неудачным решение Нельсон раскрыть личные разговоры.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ