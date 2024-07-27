Аресты комиков: нарушена ли свобода слова в Казахстане

11:07 28.07.2024

Ответственность комиков перед законом и обществом: две стороны медали.



Известный столичный комик-импровизатор Александр Меркуль арестован на 10 суток за использование нецензурной брани в общественном месте. Это подтвердили в специализированном межрайонном суде Астаны, передает Caravan.kz.



В ходе судебного заседания Меркуль признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что инцидент произошел во время юмористического выступления 7 июня 2024 года в одном из столичных ресторанов. Видеозапись, где он использует нецензурные выражения, была частью его программы.



О случившемся сообщил стендап-комик Адиль Айшуаков. Александр Меркуль с 456 тыс. подписчиков в социальных сетях продолжает оставаться одним из ведущих комиков-импровизаторов страны. Его выступления неизменно вызывают смех и овации у публики.



Ранее в Казахстане произошел другой инцидент с участием комика. В начале мая блогер Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, обвинила стендап-комика Нурасхана Баскожаева в оскорблениях и клевете. Во время одного из своих выступлений он позволил себе оскорбительные высказывания в ее адрес.



"Можно дальше воровать деньги и всем уезжать в Дубай. И потом заказывать блогеров типа Мадлен к себе в Дубай и там спать с ними дальше и смотреть на то, как тонет целый север Казахстана. Здесь нужна шутка в конце, но я ее не придумал", - сказал Баскожаев.



Суд постановил арестовать Баскожаева на 15 суток за нецензурные выражения и оскорбления во время выступления. Суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и наложил административное взыскание.



Аресты комиков Александра Меркуля и Нурасхана Баскожаева за нецензурные высказывания во время выступлений вызвали волну обсуждений в казахстанском обществе. Эти случаи поднимают важный вопрос: как далеко может зайти юмор, и где проходит граница между свободой слова и ответственностью перед обществом?



Творчество и свобода выражения



Стендап – это особый вид искусства, где комики часто используют провокационные темы, чтобы вызвать смех и задуматься. Иногда они прибегают к нецензурной лексике и жестким шуткам. Именно за эту смелость и откровенность публика любит комиков, такие выступления зачастую находят отклик у аудитории, потому что они бьют по больным точкам общества и открывают глаза на неприятные истины. Полные залы, миллионы просмотров на YouTube и тысячи подписчиков в социальных сетях подтверждают востребованность такого контента.



Однако, когда комика арестовывают за шутку, возникает вопрос: не нарушается ли его право на свободу слова? В современном мире свобода выражения является одной из фундаментальных ценностей. Многие люди считают, что комики должны иметь право говорить на любые темы, даже если это вызывает неоднозначную реакцию. Ведь юмор – это зеркало общества, отражающее его проблемы и болевые точки.



Так, по мнению казахстанского эксперта и политического обозревателя Газиза Абишева, 10 дней ареста Меркуля выглядят жестковато.



"Да, комики временами перегибают палку в своем вольнословии. Но для комиков зубоскальство – это профессия. Они зарабатывают этим на жизнь. Если получается – значит, рынок готов платить. К тому же, что жесткий словарь популярных комиков, как не выброс накопившегося в общественном сознании скрытого напряжения?" - задается вопросом эксперт.



Границы ответственности



С другой стороны, не все стендаперы обладают достаточным талантом и чувством меры. Некоторые из них позволяют себе откровенно оскорбительные высказывания, которые могут задевать честь и достоинство людей. Здесь важно различать провокационный юмор и банальные оскорбления. Если комик переходит черту и его шутки превращаются в грубость, а выступления в целом становятся откровенно агрессивными и уничижительными, это не может оставаться безнаказанным.



Каждый случай следует рассматривать индивидуально. Например, выступление Нурасхана Баскожаева, в котором он оскорбил блогера Мадину Мамадалиеву, вызвало широкий резонанс. Его шутка действительно были воспринята как грубое оскорбление, и часть общества потребовала справедливого наказания. Да и даже если взглянуть на запись этого выступления в соцсетях, видно, как публика абсолютно не восприняла сказанное комиком со сцены – никакого смеха с апплодисментами за шуткой не последовало. Отчасти это пример того, как юмор может превратиться в инструмент более для унижения, нежели развлечения.



"Все же нужно различать, когда человек осуществляет прицельную атаку с целью оскорбить и унизить, а когда несколько не относящихся к приличной лексике слов употреляются второстепенно вскользь по одному проходному сюжету внутри большого выступления", - считает Газиз Абишев.



Юридические нюансы



Юмор – это сложное и многогранное явление. Как регулировать его с точки зрения закона – вопрос открытый. Законы должны быть справедливыми и беспристрастными, чтобы защитить права как комиков, так и тех, кого они могут задеть своими шутками.



Однако установить четкие границы между допустимым юмором и оскорблением сложно. В каждом случае требуется детальный анализ и взвешенное решение. Законодательство должно учитывать как свободу выражения, так и необходимость защищать общественный порядок и честь граждан.



"Конечно, американские и советские комики в двадцатом веке могли смешить и без матов. И общество должно блюсти какие-то границы приличия. Но разве нельзя начать с предупреждения, воспитательной беседы или небольшого штрафа? Арест на 10 дней – довольно-таки жесткий разряд по всему рынку, задающий слишком твердые рамки и тем самым способный оказать угнетающее воздействие на творческую свободу цеха комиков", - поделился мнением Газиз Абишев.



Автор: Ахмет Талапулы