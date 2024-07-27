Воздушные замки по-американски: Вашингтон обещает работу для жителей Центральной Азии

11:12 28.07.2024

Администрация Байдена стремится уменьшить влияние России и Китая в Центральной Азии



Иван ПАХОМОВ



Свободное владение русским языком – один из факторов, упрощающих трудоустройство граждан Центральной Азии



Белый дом заявил о готовности выделить 176 миллионов долларов на "развитие" Центральной Азии в 2025 году. Согласно коммюнике администрации Байдена, Вашингтон хочет потратить деньги американских налогоплательщиков на создание рабочих мест, чтобы уроженцы центральноазиатского региона стали востребованными на родине, а не уезжали в Россию и Китай.



И ежу понятно, что забота и США – понятия совершенно разные. Истинная причина лежит гораздо глубже: речь идет о "Большой игре", геополитическом противостоянии в регионе, имеющем место еще с конца XIX века.



Современная Россия остается ближайшим и максимально емким рынком труда не только для неквалифицированной рабочей силы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, но и для специалистов с высшим образованием. Свободное владение русским языком – один из факторов, упрощающих трудоустройство граждан Центральной Азии.



Что не скажешь про Европу и США, где обеспечение работой жителей центральноазиатского региона сопряжено со значительными трудностями. В частности, необходимостью получения визы, языковым барьером, дороговизной дороги и проживания, конкуренцией с дешевой рабочей силой из уже поднадоевшей всем Украины или Молдавии. Диапазон предложений нередко и вовсе ограничен сезонными работами в агропромышленном секторе.



Воздушные замки, широко рекламируемые жителям Центральной Азии на Западе, в реальности оказываются мошенническими схемами или путями вымогательства средств со стороны коррумпированных чиновников. В то время как владение русским языком открывает молодежи региона возможность получения высшего образования в России по квотам, предусмотренным многочисленными программами культурного обмена.



Российское образование, в первую очередь, техническое, продолжает высоко котироваться как на постсоветском пространстве, так и в мире. Выпускники наших вузов имеют преимущество на рынке труда даже по сравнению с выпускниками аналогичных заведений Центральной Азии.



Совместное прошлое и русский язык – две силы, которые консолидируют регион с непростыми отношениями между соседями. Разрыв с Москвой, поддержка националистических настроений и религиозного экстремизма по примеру Украины: все это в перспективе способно поставить крест на амбициозных планах руководителей Центральной Азии по развитию региона.



Что еще хуже – купившись на обещания США и Ко они могут превратить собственный дом в зону междоусобных конфликтов между и так разрозненными этническими группами, которые будут вынуждены бороться друг с другом за доступ к основным жизненным ресурсам.