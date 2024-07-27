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Уроженца Алматинской области осудили за участие в иностранных вооруженных конфликтах
12:14 28.07.2024

Уголовный Кодекс РК. Статья 170. Наемничество
3. Участие наемника в вооруженном конфликте ... наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Воевал за ЧВК "Вагнер" в Бахмуте: казахстанцу вынесли приговор

Эльдар Нуруллин
Корреспондент

50-летнего уроженца Алматинской области осудили за участие в иностранных вооруженных конфликтах. В феврале прошлого года мужчина заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и принимал участие в боевых действиях на территории Украины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из приговора суда, в феврале 2023 года житель Жаркента из-за семейно-бытовых проблем решил вступить в ряды ЧВК "Вагнер" для участия в иностранном вооруженном конфликте против вооруженных сил Украины.

С этой целью он выехал в Россиию: сначала - в Астрахань, а затем в Краснодар, где сразу направился в военкомат. Однако там его не приняли, поскольку был выходной. После этого мужчина поехал в поселок Молькино, где находился полигон ЧВК "Вагнер". Здесь он прошел медицинское освидетельствование, полиграфическое исследование, собеседование в отделе собственной безопасности, после чего в тот же день с ним заключили контракт на один год.

После заключения контракта казахстанец прошел первоначальную военную подготовку, получил жетон с личным номером, позывной и в качестве бойца штурмового отряда был направлен для участия в боевых действиях на территории города Бахмут.

20 мая прошлого года мужчина получил осколочные ранения и контузию, после чего его перевели в штаб ЧВК "Вагнер" под Луганском.

24 июня 2023 года, когда ЧВК "Вагнер" поднял мятеж, казахстанец подал рапорт на увольнение, однако ему без увольнения дали отпуск на два месяца. 16 июля мужчина прилетел в Алматы, где впоследствии был задержан сотрудниками КНБ. 25 июля его арестовали и заключили под стражу.

В суде казахстанец не стал отрицать факта участия в боевых действиях на территории иностранного государства. Его вина нашла подтверждение и собранными по делу доказательствами. В частности, по возвращении в Казахстан у мужчины была с собой справка о том, что он является бойцом ЧВК "Вагнер", а также жетон, медали и орден данной организации.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние и признание вины подсудимым, отягчающим - совершение уголовного правонарушения с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

С учетом этого суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Такие доказательства по делу, как военный рюкзак, пара тактических перчаток, головной убор, справка от ЧВК "Вагнер" и награды данной организации суд, постановил уничтожить.

Отметим, что приговор был вынесен еще в феврале этого года, однако ранее о нем официально не сообщалось.

Напомним: в ноябре прошлого года приговор казахстанцу, воевавшему в составе ЧВК "Вагнер", вынесли в Караганде.

В мае 2023 года другого казахстанца, который оказался в рядах ЧВК "Вагнер" в России, приговорили к 9 годам лишения свободы в Украине.

Источник - Tengrinews.kz
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