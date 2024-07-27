Разрешит ли Россия транзит казахстанского автогаза в Латвию? Очередная гнусность под видом бизнеса

12:15 28.07.2024

В Латвии ищут автогаз взамен российского: разрешит ли Россия транзит из Казахстана

27 июля 2024



Большая часть сжиженного углеводородного газа (СУГ), который называют автогазом, по-прежнему поставляется в Латвию из России. Однако в декабре вступят в силу санкции ЕС о его запрете. Местные компании думают, где замещать объемы. Один из вариантов - Казахстан. Но разрешит ли Россия транзит?



"В этом году за пять месяцев латвийские предприятия импортировали сжиженный нефтяной газ стоимостью 46 млн евро, сохранив за Россией лидирующую позицию среди поставщиков нефтяного газа",

- пишет издание Delfi. Оно отметило, что Совет по конкуренции предупредил о рисках со вступлением в силу запрета на импорт российского сжиженного нефтяного газа и отметил, что участникам рынка придется искать альтернативные источники поставок и логистические решения.

По данным Delfi, крупнейшими в Латвии предприятиями, торгующими нефтяным газом, являются Latvijas Propāna gāze и Intergaz.



Руководитель юридического отдела Latvijas Propāna gāze Алексей Маргевич рассказал, что в настоящее время Latvijas Propāna gāze ведет переговоры с зарегистрированными в США и Норвегии предприятиями о закупке автогаза, чтобы иметь возможность поставлять его на принадлежащих ему танкерах на морской терминал Latvijas Propāna gāze в Риге.



При этом компания готова начать поставки газа по железной дороге из Казахстана, так как там уже нашли поставщиков.



"В этой связи важно, чтобы была возможность для транзита использовать российскую железную дорогу, по которой осуществляется поставка товара не только из России, но и из Казахстана, Китая и других стран",

- заметил Алексей Маргевич.

В Латвии ожидают, что запрет на импорт российского газа скажется на росте цен, но пока надеются, что это не будет влиять на всю экономику страны.