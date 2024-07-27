В Германии готовят новый "поджог Рейхстага"? - Виталий Волков

12:29 28.07.2024 дело о "покушении" на гендиректора концерна Rheinmetall

Виталий Волков



В течение нескольких июньских дней европейские СМИ снова занимала тема "русских шпионов-убийц" в Европе. Поводом послужило сообщение CNN. В нем, со ссылкой на неназванные источники, говорилось об успехе американской разведки, которая предотвратила покушение (добавим от себя: якобы предотвратила якобы покушение) на Армина Паппергера, гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который сейчас играет ключевую роль в производстве германской бронетехники, запчастей и боекомплекта. Известно, что германская техника составляет заметную долю той военной помощи, которую Украина получает от Запада, а Rheinmetall – не только самый крупный военный подрядчик в Германии, но и крупнейший партнер Киева среди зарубежных компаний в области производства "оборонки". Сам Паппергер в интервью немецкому ТВ говорил, что с началом СВО ситуация для него и его фирмы кардинально изменилась, он практически ежедневно проводит консультации с людьми из немецкой большой политики. Кроме того, он не раз заявлял о плане концерна развернуть крупное производство техники и снарядов на самой Украине, а в июне действительно появились сообщения и даже видеоотчеты об открытии на Украине цеха по ремонту и производству бронетехники. (Впрочем, российские эксперты, исходя из видеоматериалов, считают, что пока цех больше похож на большой гараж для "кустарной сборки". А сообщения о цехе – это типичный пиар. Пока пиар…).



Согласно CNN, в начале 2022 года американская разведка выяснила, что российское руководство подготовило план ликвидации Паппергера, а также некоторых других руководителей оборонной промышленности в Европе. Но приоритет был отдан именно немецкому предпринимателю. Подготовка его убийства была наиболее проработана. Американский телеканал также утверждал, что эти данные разведчики из США своевременно передали их коллегам в ФРГ. Конкретных указаний на то, как готовилось покушение, CNN не привел, но из публикаций в немецких СМИ, которые подхватили тему, можно было предположить, что в этой связи под подозрение в Германии попали несколько иностранцев из бывшего СССР, среди которых – гражданин России. С одной стороны, этим иностранцам приписали определенную близость к российским спецслужбам, а с другой – активность, которая наводила контрразведчиков на мысль о том, что они собирают информацию об объекте для подготовки покушения, возможно. Задержан по этому подозрению никто не был, правительство Германии официально сенсационное сообщение CNN спешить комментировать не стало, равно как и Rheinmetall. Сам же предполагаемый потерпевший Паппергер дал понять, что немецкие органы безопасности обеспечивают ему безопасность на высоком уровне, хотя подвергать сомнению версию американцев он тоже не стал.



В России обозреватели стали насмехаться над всей этой историей в стиле "хайли лайкли", поскольку всерьез опровергать и разбирать такие вбросы устали еще со времен Скрипалей. (К слову, в контексте Паппергера западные журналисты вспомнили и их, а также Литвиненко и, конечно, "Новичок"). Лейтмотив нашего, "русского ответа" ясен: прежде чем вообще говорить о подготовке некоего действия, объясните его мотив. Зачем лишать жизни директора концерна, если в тот же день на его место заступит другой руководитель, и ничуть не менее приятный? Ведь любой директор Rheinmetall, если, конечно, он не агент Кремля, будет в интересах концерна и в своих личных интересах кровно заинтересован в войне на Украине и в продолжении, расширении поставок туда товаров военного назначения. С начала СВО курс акций концерна вырос более чем в пять раз, а оборот, согласно прогнозам, приведенным в СМИ, к 2026 году возрастет втрое в сравнении с 2020 годом. Более того, политикум в сегодняшнем Берлине просто не даст назначить в директора Rheinmetall лицо с иной концепцией.



"Русский ответ", казалось бы, обоснован. Но западная информационная система, в первую очередь работающая на собственную целевую аудиторию и на "третий мир", оказалась к нему готова. Показателен контекст, в котором был снова упомянут "Новичок". Говоря о "деле Паппергера", европейцы вспомнили о болгарине Эмилияне Гебреве. Согласно западной легенде, этот торговец оружием, который некогда был поставщиком снарядов советского образца из разных стран мира для Украины, в 2015 году был отравлен веществом, напоминавшим "Новичок", и впал в кому. Некоторых поставщиков вооружений это, якобы, заставило задуматься, стоит ли связывать свой бизнес с поддержкой Киева. То есть, согласно этой логике, цель ликвидации Паппергера русскими или одного только распространения сведений о подготовке такового состоит в том, чтобы отвадить европейскихепромышленников от мыслей о возможном создании своей индустрии на Украине и для Украины. Как сказано в одной из публикаций NZZ, сигнал такой: Россия не может достать Паппергера, равно как и других руководителей или инженеров, связанных с военным производством, ракетами, но, возможно, в состоянии это сделать с помощью своих агентов. А это, исходя из технологии принятия управленцами концернов решений о стратегии развития бизнеса, влияет на независимую, "математическую оценку" рисков. Повышение риска любых решений в пользу бизнеса с Украиной – это повышение расходов на безопасность и аргумент в пользу тех, кто против такого пути развития предприятия. А таких в Европе, по признанию NZZ, много.



То есть, следуя этой логике, действительно, определенный смысл для России в том, чтобы напугать "паппергеров" и их коллег, имеется. Но тогда не вполне понятно, зачем американской разведке было сливать CNN совсем слабую, сырую версию, если она, однако, нагоняет страх на европейских "паппергеров" и играет на руку русским? Сдержанная реакция самого Паппергера как раз говорит о том, что он сам и его окружение совершенно не заинтересованы в нагнетании этого страха. Примерно так же действовало и руководство берлинской фабрики Diehl, также относящейся к германскому военпрому. Там весной произошел сильный пожар, за которым замаячила тень русской разведки или неких немецких саботажников из антивоенщиков-леваков. Однако руководство фирмы объяснило инцидент техническим дефектом и сообщило, что конкретно на этой фабрике никаких систем ПВО не производится, а изготовляются детали для автомобилей.



Надо принять во внимание тот факт, что для специалистов версия о неких обычных бывших гражданах СНГ, которых якобы наняла русская разведка, чтобы проследить за шефом Rheinmetall для подготовки покушения на него, не выдерживает критики. Автор этой статьи многие годы преподавал в Германии боевые искусства и имел контакты с людьми, которые обеспечивали безопасность крупных предпринимателей, в частности, одного из боссов одного из крупнейших немецких концернов, имеющих отношение к "оборонке". И, на основании этих контактов, автор исходит из того, что к вопросу обеспечения личной безопасности глав концернов такого уровня полиция и другие службы относятся с полной серьезностью. (Другое дело – это поджечь пустующий, не охраняемый летний домик Паппергера в Нижней Саксонии. Эта неприятность случилась 1 мая, в день, когда леваки в ФРГ традиционно стараются продемонстрировать свою классовую ненависть к богатеям и капиталистам. Возможно, этот инцидент и натолкнул американских журналистов и их советчиков из американско-британского синдиката разведок сделать Паппергера жертвой некоего русского покушения…). Также автору доподлинно известны случаи, когда в Европе в тюрьму бросали частных детективов за одну лишь попытку получить самые безобидные сведения о лице, находящемся под охраной одного из государств ЕС. Поэтому примечание немецких СМИ, что никто в связи с угрозой Паппергеру не задержан, подтверждает фейковость сообщения CNN.



И все-таки для чего был вброшен этот фейк? Есть объяснение вполне очевидное. В ситуации, когда бюргера требуется убедить в неотвратимости "русской угрозы", две немецкие партии, отвергающие дальнейшую военную помощь Украине – АдГ и "Объединение Сары Вагенкнехт", перед близящимися выборами в трех восточных федеральных землях поставили под сомнение доминирование "партий войны", по крайней мере, на востоке страны. Как тут не поддержать огонь антирусских настроений… А заодно вызвать симпатию к тому немецкому производителю, который, несмотря на угрозы, исходящие от русских, смело отстаивает интересы Германии, Европы, западных ценностей. Это вполне функциональный, но поверхностный слой намерений. Функциональный, потому что можно допустить, что авторы вброса в США произвели свой анализ и пришли к выводу, что плюсы от нажатия на клавишу "шпиономании" перевесят минусы от роста факторов риска при принятии решений в пользу Украины для немецких предпринимателей. Более того, возможно представить себе и то, что как раз оба эти фактора американцы сочли как позитивные – мобилизовать немецкое общество для войны с русскими и одновременно расчистить поле для своего, американского ВПК. А то немцы снова возомнили себя "управляющими Украины" (как это уже было перед 2014 годом, когда в Берлине расписали под себя Украину, а "своим президентом" наметили Виталия Кличко, и только грубое вмешательство США, откровенно перебившего "меркелевскую карту" огромными коррупционными деньгами, сломало этот план). Вот и сейчас: Rheinmetall собрался строить там свои заводы, мощный концерн Bayer, недавно поглотивший Monsantо и на широкую ногу занимающийся семенами и генными модификациями, тоже собрался расширять свое присутствие на Украине. Свои планы на территорию обозначили немецкие строительные магнаты, немецкие производители "зеленых энергий". И, судя по заявлениям, которые прозвучали в Берлине в середине июня на конференции "по восстановлению Украины", немецких промышленников не отвратили от экономической экспансии на восток успехи Blackrock по оптовой скупке самой этой территории.



Но, скорее всего, под поверхностным уровнем целей есть и второй уровень. Его невольно обозначил второй канал общественно-правового ТВ Германии - ZDF. Сюжет о покушении на Паппергера в главной ежедневной новостной программе Heute по видеосвязи из США короновал своим появлением политолог из университета Хопкинса Томас Рид. Телеведущая, беседуя с ним, все-таки упомянула, что в этой истории не все ясно, и речь идет о предположениях. А если их принять, то трудно объяснить, в чем для русских резон устранять директора, ведь он сам снаряды и танки не производит. Но политолог немецкого происхождения, работающий в США, развеял все сомнения. Рид сказал о подготовке покушения на Паппергера и о поджоге фабрики Diehl как о несомненных фактах усиления русской шпионской деятельности в Германии, которая имела место в течение апреля-мая-июня. По его оценке, речь идет о новом качестве этой деятельности – впервые демонстрируется готовность атаковать немцев и немецкие объекты на территории Германии. Ведущая ему аккуратно напомнила, что, по меньшей мере, в случае Diehl с русским следом не все так очевидно. Ведь те, кто проводил экспертизу, утверждают, что поджога не было. На это политолог из США безапелляционно ответил, что сомнений тут нет, и что ясной информацией о готовящемся преступлении в отношении Паппергера располагали источники в американской разведке. А в случае пожара на фабрике Diehl тоже все ясно. Единственная неясность в том, откуда разведывательные источники сведений о поджоге – они точно не идентифицированы. Но скорее всего они американские или британские, сообщил Рид. Поэтому вопрос только один, и он должен быть адресован немецкому правительству – по какой причине оно не хочет делать ясный вывод (о русской агрессии против Германии) из тех фактов, которые у него, очевидно, есть. Нецелесообразность устранения русскими Паппергера и поджога ими невоенного производства на Diehl Рид также уверенно объяснил. По его словам, этому вообще не следует удивляться, поскольку и прежде, когда русские готовили некие атаки в США, их планы легко было раскрыть и фирмам, и даже отдельным лицам (!). Это даже удавалось и ему самому, когда речь шла о некоей атаке на его колледж в США. Что за атаки, политолог не пояснил. Зато обозначил другую, более важную проблему. В этой связи, подчеркнул Рид, тем более правомочен вопрос к немецким спецслужбам – почему они раз за разом пренебрегают предупреждениями от более бдительных американских и британских коллег! "Что, у тех в Германии, кто должен оберегать сон бюргеров, в ушах вата"? (Рид, цитата). И это утверждение было в его выступлении главным смысловым элементом.



Рид в жесткой колониальной манере обвинил германские спецслужбы в том, что они не слушаются американских и британских коллег, не воспринимают поступающие от них сигналы об опасности, а правительство ФРГ не имеет мужества глядеть правде в глаза, говорить об этой опасности своему населению и провести перед Путиным свою красную линию. А также потребовать от своих контрразведчиков больше прислушиваться к американцам и англичанам…



То есть можно предположить, что акция CNN на самом деле была направлена не столько против русских агентов, сколько против немецких контрразведчиков. Создается определенное негативное общественное мнение по отношению к ним в самой Германии. Американцам по некоей причине сейчас требуется от них большая лояльность, чем та, что и без того имелась накануне. Значит ли это, что в Германии американскими спецслужбами готовится нечто такое, что коллеги из ФРГ не готовы поддержать? Не готовы поверить? Поджог Рейхстага?



Как бы то ни было, акцию CNN надо рассматривать не как одиночный выстрел. Определенные частные замечания некоторых бывших коллег автора, западных экспертов и журналистов наводят на предположение, что американские и британские СМИ готовят новую сенсацию для Германии. Они в стиле Томаса Рида раскроют огромную русскую "шпионскую сеть" в Европе, которую "проспали" немцы. Они приведут некие "доказательства", приблизительно сходные с теми, которые были в "кейсе Паппергера". Публикация CNN, подхваченная немецкими журналистами, готовила для этого почву. Под видом "черного списка" шпионов-убийц, способных готовить диверсии, похищения, покушения, в новом "расследовании" будут предъявлены имена тех русских и "прорусских", которые находятся в Германии и связаны с другими странами Европы, с Южным Кавказом, с Центральной Азией и даже с Африкой. В "черном списке" будут и совершенно случайные люди, и те люди, которые действительно так или иначе мешают американцам и британцам, но которых пока "терпят" немцы, еще не полностью забывшие про свои собственные интересы. Главное, что раскроют сеть не немецкие, а американские и британские медиа-ресурсы. Судя по ряду признаков, за новой сенсацией стоят те американские и британские технологи в мундирах, которые работают с рядом информационным агентств и СМИ и используют так называемый "механизм трансляции единой правды". Их тактическая задача – поставить немецкие власти, немецких силовиков в ситуацию, где они должны опасаться, что собственное общество откажет им в доверии – а это действительно грозит снижением уровня управляемости страной. Цель – снизить все еще имеющийся в Германии барьер восприятия к транслируемой "мундирами" "единой правде". (Механизм транслирования "единой правды" на общество посредством поднятия уровня страха в этом обществе был предложен Британией "Большой семерке" во время пандемии, одобрен и на пандемии же опробован. Оператором этого механизма выступило Министерство обороны Британии, а заказ на его осуществление тогда был отдан одной из крупных международных PR-фирм, штаб-квартира которой расположена в США).



Но на вопрос о том, какова стратегическая цель у снятия барьера восприимчивости Германии к сообщениям, направленным "мундирами" из англо-американского синдиката разведок, – на этот ключевой вопрос автор пока не рискует дать ответ. Он только отмечает, что в российской экспертной среде все чаще аргументируется та точка зрения, что вскоре теневые силы (ту структуру или сеть структур, которую иногда называют теневым, иногда мировым правительством) предпримут попытку украинский конфликт расширить, непосредственно впихнув в него некоторые страны континентальной Европы. И Германии в этом действе отводится ведущая роль, которую ей охотно отдадут поляки и прочие шведы… Пока Олаф Шольц и его окружение от этой роли решительно открещиваются, но время этого правительства подходит к концу…



И в заключении – небольшое воспоминание о будущем. Ровно год назад автор начал писать книгу о Германии. Во введении он привел несколько сюжетов из той самой новостной программы Heute, только от 21 июля 2023 года. Вот цитата из уже тогда написанного введения. "Хит выпуска - большой сюжет о событии, которое, судя по репортажу, привлекло внимание СМИ всего мира. 200 полицейских, вертолеты, дроны, криминалисты, броневики, инфракрасные камеры… Обращение к жителям не покидать жилищ. Все это – из-за поисков львицы, сбежавшей из зоопарка и целую ночь державшей в страхе и волнении жителей юга Берлина, а также примыкающего к нему района Бранденбурга. Львицу засняла на телефон некая девушка. Полиция оценила видео как не фейковое. Видео вирусно разошлось по соцсетям, и вот уже британская бульварная пресса написала о "Берлинском чудовище"… И, наконец, счастливый конец истории – местная власть оповестила о том, что можно больше не беспокоиться, львица трансформировалась в кабаниху. Историю, рассказанную в стиле юморески о самом дорогом сафари в истории (цена обнаружения "пустоты" оценена в несколько сотен тысяч евро), завершил вывод: сюжеты, вызывающие панику из-за диких животных, хорошо освоены СМИ, особенно, когда на дворе лето, именуемое журналистами "информационной дырой"... К чему я на этом, первом попавшемся выпуске новостей столь подробно акцентировал внимание? В нем, как в капле воды, можно прочитать формулу океана. История с львицей, с "Берлинским чудовищем", симптоматична. Сотни миллионов пропавших евро, массовый психоз в СМИ вокруг "пустоты" - вполне реальные страхи граждан. Но сегодня гораздо более дорого Германии обходится и еще обойдется другая история "пустоты", которая осуществляется на наших глазах и является одной из составляющих той конструкции, которую представляет собой история современной Германии. Это история о "русской угрозе", которую однажды, задолго до начала СВО, начали разгонять немецкие СМИ. Это история о львице, которой не было. Но которая раньше или позже погубит нынешнюю Германию". Источник - завтра

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