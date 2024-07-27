|Бал сатаны на открытии олимпиады ужаснул мир, - И.Пшеничников
14:17 28.07.2024
ВЗДРОГНУЛИ ДАЖЕ США: БАЛ САТАНЫ НА ОТКРЫТИИ ОЛИМПИАДЫ УЖАСНУЛ МИР
ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ
27 ИЮЛЯ 2024
Открытие Олимпийских игр в Париже стало чудовищной насмешкой над Богом и оскорблением чувств христиан всего мира. Сатанисты вышли из тени и ничего не боятся. Теперь слова "Олимпиада" и "олимпийское движение" надо брать в кавычки.
Какие еще нужны свидетельства?
Глобалистские "элиты", захватившие власть над всем западным миром, уже не скрывают своей сатанинской сути и своих сатанинских ритуалов. Именно такой ритуал был в центре церемонии открытия в Париже летних "Олимпийских игр". Куча трансвеститов изобразила пародию на "Тайную вечерю".
На этом можно было бы поставить точку, потому что даже описывать и объяснять это тошнотворно. Все нормальные люди, наблюдавшие этот чудовищный по своему цинизму и агрессии, кощунственный перформанс, желали, чтобы Господь пролил горящую серу на это представление
Это была не просто насмешка над Богом и моральное издевательство над христианами. Видеотрансляция церемонии открытия Олимпийских игр велась всеми телеканалами мира, кроме русских. И потому это был публичный глобальный манифест сатанинской мировой "элиты". Это было открытое послание всему миру о том, что они, сатанисты, уже стоят у руля глобальной власти, не намерены ею ни с кем делиться и уже ничего не боятся.
Это был сатанизм в чистом виде. Это предупреждение всем христианам о том, что завтра они будут объявлены вне закона, поскольку отвергают "свободу гендерной идентичности". Ровно так же, как вне закона на Западе уже, по сути, объявлена традиционная семья, в которой отец и мать с юридической точки зрения называются "родитель №1" и "родитель №2", а однополые "браки" считаются нормой и даже апогеем социальной свободы человека.
Девочка среди взрослых
Среди "артистов" этой кощунственной пародии была замечена малолетняя девочка. Совершенно понятно, что все "артисты", бесновавшиеся на этом перформансе, представляли определенный "гендер". Соответственно, девочка представляла "интересы" педофилов.
Какие нам еще нужны свидетельства и признаки того, что ко всем невообразимым половым извращениям, имеющим юридическое закрепление в правовых документах стран Запада, скоро добавится и педофилия как узаконенный и равноправный "гендер"? По утверждению несистемной прессы США, вся глобалистская "элита" является не просто сектой половых извращенцев, но именно сектой педофилов, которая использует детей и для сексуальных утех, и в качестве жертв на своих ритуалах.
Мир в шоке
Церемония открытия Олимпиады вызвала возмущение из-за трансвеститов, пародирующих "Тайную вечерю",
- сообщает американский телеканал FOX News.
"В пятницу во время одного из перформансов было представлено множество артистов, включая трансвеститов и толстую женщину в короне-ореоле, пародирующих "Тайную вечерю" - всемирно известную картину художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изображающую Христа и его апостолов. Многие известные политические деятели, особенно американские, осудили это представление как признак культурного разложения западной цивилизации", – передает FOX News.
Вот лишь несколько из множества мнений, которые приводит FOX News. Основатель Tesla Илон Маск заявил: "Это крайне неуважительно по отношению к христианам".
Это безумие – открывать мероприятие, заменяя Иисуса и Его учеников на "Тайной вечере" мужчинами в женских одеждах,
– возмутился ведущий американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел в своем посте в соцсети.
Что за бред происходит на Олимпиаде? Неудивительно, что никто больше не смотрит ее,
– написал известный американский блогер Ник Сортор.
Французы тоже в шоке. Консервативный французский политик и член Европейского парламента Марион Марешаль обратилась к международному сообществу с кратким заявлением о том, что эта "поляризационная демонстрация" на открытии Игр "не отражает французский народ". "Обращаюсь ко всем христианам мира, которые смотрели церемонию открытия Игр и почувствовали себя оскорбленными этой пародией трансвеститов на "Тайную вечерю". Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации", – написала она на своей странице в соцсети.
Не в первый раз
В связи с тем, что творилось в пятницу в Париже, надо сказать, что западные "элиты" уже не в первый раз демонстрируют свою сатанинскую сущность. В 2016 году на торжественном открытии Сен-Готардского туннеля в швейцарском кантоне Ури, в котором участвовали лидеры Германии, Франции, Италии и Швейцарии, было показано аналогичное, в прямом смысле адское шоу.
Зрители и журналисты, присутствовавшие на церемонии открытия туннеля, увидели в этом представлении оккультный ритуал, в ходе которого по сцене бегали ряженные в козлов и баранов. Это была откровенная декларация победившего на Западе сатанизма.
Между тем открытие Сен-Готардского туннеля было в некотором смысле местечковым мероприятием. Сейчас же в Париже сатанизм показал всему миру свою власть, свою наглость и свое воплощенное в перформансе бесстыдство.
И еще один момент, касающийся лично президента Франции Макрона. Как президент страны, принимающей Олимпиаду, Макрон не мог не знать о содержании сценария церемонии открытия Игр. Пусть теперь он в очередной раз опровергает то, что это кощунственное действо лишь в очередной раз подтвердило. А именно документально доказанный факт того, что он половой извращенец, а его "жена" Брижит Макрон – мужик, переодетый в женщину.
И о России
Вспомним начало Псалтири. Как звучит первый псалом? Приведем его в русском переводе:
Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей; Но в законе Господнем воля его, и закону Его будет поучаться он день и ночь. И будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое; и листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет. Не так будет с нечестивыми, не так! Но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники – в совет праведных. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Псалмопевец царь Давид все сказал, и добавить нечего.
Слава Богу, что Россию исключили из участников этой "олимпиады". Это просто промысел Божий. Слава Богу, что Россия не транслировала это чудовищное зрелище. Иначе Россия и все мы были бы соучастниками этого кощунства.