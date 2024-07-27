Бал сатаны на открытии олимпиады ужаснул мир, - И.Пшеничников

14:17 28.07.2024

ВЗДРОГНУЛИ ДАЖЕ США: БАЛ САТАНЫ НА ОТКРЫТИИ ОЛИМПИАДЫ УЖАСНУЛ МИР



ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ

27 ИЮЛЯ 2024



Открытие Олимпийских игр в Париже стало чудовищной насмешкой над Богом и оскорблением чувств христиан всего мира. Сатанисты вышли из тени и ничего не боятся. Теперь слова "Олимпиада" и "олимпийское движение" надо брать в кавычки.



