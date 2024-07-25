От теополитики к геополитике, - Фернандо Р.Перес

14:26 28.07.2024

ОТ ТЕОПОЛИТИКИ К ГЕОПОЛИТИКЕ



25.07.2024

Фернандо Рикардо Перес

Предлагается синтез многомерного, междисциплинарного и в то же время сложного подхода

Сегодня, как всегда, мы сталкиваемся с "теополитическими мирами" с различными религиями, границы между которыми трудно определить. Это не те же физические границы политической географии. Это символические, подвижные и даже пересекающиеся границы, связанные с духовным миром народов.



Религия и политика с древних времен были взаимосвязаны, переплетены, и обе они были посвящены построению, управлению и поддержанию власти, что является ключом к политике (кратология).



В этом обобщении будут рассмотрены Ближний Восток и Европа, два теополитических мира, в которых происходят вооруженные конфликты, свидетельства которых нельзя игнорировать.



Ближний Восток

Государство Израиль ведет войну на истребление палестинского населения в Газе. Она материально поддерживается центрами христианско-сионистских церквей, в основном американских.



Раввины, повторяя Талмуд, оправдывают, исходя из своего видения избранного народа, разрешение совершать эти варварства и многое другое. Его конечная цель - Великий Израиль от реки Тигр до реки Нил, то есть охватывающий обширную территорию, объединяющую в своих притязаниях Ближний Восток с северо-восточным регионом и частью Восточной Африки. Безусловно, это утопия, поскольку он окружен мусульманским миром, который намного превосходит в демографическом отношении, а Израиль - небольшая страна с населением всего 8 миллионов человек. Таким образом, его значительное вмешательство в процесс принятия решений связано с его большим банковским и финансовым развитием, в средствах массовой информации и в сфере недвижимости.



Исходя из этого, теополитический сюжет частично связан с огромными суммами денег, которые вносят не только еврейские банкиры, но и представители христианского сионизма, то есть с огромным количеством евангелических протестантских церквей, которые находятся в США, Европе, в Иберо-Америке. Рассмотрим, например, Церковь Царства Божьего в Бразилии, поддерживающую бывшего военного Болсонару. Это псевдорелигиозное учреждение, связанное с незаконным оборотом наркотиков.



Другой пример - известная и пользующаяся поддержкой СМИ "Церковь Всеобщего Бога", основанная американским теологом Гербертом У. Армстронгом в 1934 году.



Точно так же мормоны из Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, церковь Адвентистов Седьмого дня, Свидетели Иеговы - все они являются иудаистами, поскольку поддерживают или подтверждают Ветхий Завет, который является не чем иным, как историей народа Израиля.



На иврите в книге говорится: "Мы заключим завет на горе Синай, будем соблюдать десять заповедей и сделаем Израиль народом над всеми народами".



Странно, что нерегулярное партизанское формирование ведет борьбу с самопровозглашенной "лучшей армией в мире" в рамках стратегии, которая, в отличие от других войн, не имеет определенной цели, напротив, это долгосрочная война на истощение под предлогом выматывания, разоружения и уничтожение израильской военной мощи.



Европа

Этот континент, полуостров Азии, был включен в мировую экономику и подчинен воле США посредством Плана Маршалла.



Война НАТО против России

Примером может служить Североатлантическая организация (НАТО) - машина для убийства, созданная для обороны от достижений СССР (Союза Советских Социалистических Республик) после окончания Второй мировой войны. Точно так же она всегда настаивает на разжигании конфликтов таким образом, чтобы военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов всегда был занят. Пентагон благодарен.



Украина - новое поле деятельности

Владимир Александрович Зеленский, действующий президент Украины с истекшим сроком полномочий, сын раввина и посредственный комик, ведет свой народ к худшей из катастроф, к ситуации трудной необратимости. Это было функционально, чтобы спровоцировать Россию и развязать абсурдную войну. Украина создает массы мертвых, но еще и вечный долг. Тысячи молодых и не очень людей бегут из Украины, чтобы их не отправили на фронт, откуда им очень трудно вернуться. В стране больше нет света, не хватает воды и продовольствия. Тем временем англо-сионистские политики в Европейском Союзе продолжают поддерживать варварство, где они выступают только с подстрекательством. К этому добавляется фундаментальное сотрудничество СМИ - сообщника, продвигающего англо-сионизм в реализации плана Великого Израиля.



Что касается стран Европейского Союза, в том числе Соединенного Королевства, то с точки зрения населения они являются домом престарелых. Поскольку они не хотят терять свою комфортную жизнь, они решают отправить украинских славян на фронт. Тем временем BlackRock Inc. и другие ростовщические фонды англосионизма захватывают лучшие земли в регионе.



Было бы неудивительно, если бы военный конфликт между Аргентиной и Чили привел к тому, что огромные продуктивные пампасы региона также перешли в руки BlackRock.



Стратегическая ошибка

США полагали, что война с Россией ослабит ее и спровоцирует гражданское восстание, которое свергнет Владимира Путина. Напротив, Европе был нанесен ущерб, поскольку она перестала получать дешевый газ и нефть, поставляемые Россией, что даже привело к снижению производительности в Германии, которая была "локомотивом старого континента".



В поисках новых клиентов Россия значительно увеличила продажи газа и нефти другим странам и стратегически укрепила свои связи с Китаем и Индией.



В своей торговой политике Китай добивается того, чтобы Саудовская Аравия приняла его валюту в обмен на нефть, что означает отказ от логики доллара, ослабляя эту валюту. Буддийскому миру (Китай) удается достичь прогресса в установлении мира с мусульманским миром (Саудовская Аравия).



Путин укрепляет свои дружеские связи с Исламской Республикой Иран, крупным поставщиком современного оружия, которое при низких затратах обладает большой разрушительной силой против кораблей, самолетов или бронетехники.



Война уже выиграна Россией, осталось только установить условия прочного и прочного мира, в котором католическая Церковь будет играть фундаментальную роль в формировании будущего мира.



Эта реконфигурация мировой власти приводит к тому, что белый, англосаксонский и протестантский мир теряет пространство перед лицом наступления БРИКС+.