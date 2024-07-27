Известный в ЦА "золотой" мажор Бажаев напал на полицейских в Москве. Без берегов

14:35 28.07.2024

"Дело чести": сына миллиардера Бажаева подозревают в избиении полковника МВД



В Москве по подозрению в применении насилия в отношении полицейского задержан Тимур Бажаев - сын российского бизнесмена-миллиардера Мусы Бажаева. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что руководство МВД взяло дело под личный контроль из-за "активных попыток" повлиять на ход расследования. Бажаев-старший сомневается в причастности сына к произошедшему.



В ГСУ СК России по Москве сообщили о задержании Бажаева вечером 27 июля. По версии следствия, находясь вблизи спорткомплекса "Лужники", молодой человек "вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти" (была опубликована соответствующая видеозапись).



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В ведомстве отмечали, что столичные следователи задержали подозреваемого и что в ближайшее время ему предъявят обвинение. Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК), за которое задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.



Представитель коллегии "Юрцентр", адвокат Андрей Васильев заявил "Российской газете", что "ответственность за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей зависит от того, какой вред жизни или здоровью был причинен должностному лицу", но даже если вред незначителен, виновного могут приговорить к штрафу до 200 тысяч рублей, принудительным работам на срок до пяти лет, аресту на срок до полугода или лишению свободы на срок до пяти лет.



Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте Бажаева, сообщили в СК.



Телеграм-каналы Mash и "112" вскоре после задержания написали, что Тимур Бажаев - 23-летний сын Мусы Бажаева, президента "Группы Альянс" и совладельца "Русской платины". В 2021 году миллиардер занимал 156-е место в списке богатейших бизнесменов России с состоянием $750 млн (рейтинг Forbes).



Сам Бажаев-младший, как сообщает РЕН ТВ, является совладельцем нескольких крупных компаний, одна из которых занимается добычей руд и песков драгоценных металлов: в частности, он владеет владеет 20% столичной горнорудной компании "Альянс" и долей в ООО "Восток-Геолдобыча", занимающемся воспроизводством минерально-сырьевой базы. Телеканал отмечает, что ранее сын миллиардера выкладывал в соцсетях свои фото со швейцарскими наручными часами Richard Mille стоимостью около 20 миллионов рублей.



По информации "112", полицейский, на которого напал сын бизнесмена, был вынужден обратиться с больницу с синяками и ушибами лица: Бажаев-младший "разбил сотруднику [полиции] скулу и глаз".



Канал пишет, что изначально Бажаев спросил полицейского, как пройти в ресторан "Ласточка". Тот показал дорогу, но "ответ не понравился" сыну бизнесмена, и он "начал ломиться в закрытую калитку, дергать щеколду". Когда сотрудник полиции пресек эти действия, молодой человек "начал материться и напал на него с кулаками".



Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что 23-летний Бажаев, которого он назвал "мажором", ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковника Александра Махонина, ответственного за общественную безопасность Центрального округа.



Александр Махонин проходил свидетелем по так называемому "болотному делу", возбужденному после беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. На тот момент Махонин занимал должность заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий УВД по ЦАО.



Полковника также упоминали в СМИ в 2019 году, когда в ходе несогласованной акции протеста сотрудник полиции ударил девушку в живот. Потом пострадавшая получила подписанное Махониным письмо, в котором говорилось, что она вела себя "эмоционально и агрессивно" и пыталась наступить на дубинку и руку уронившего оружие сотрудника полиции.



Как сообщил депутат со ссылкой на очевидцев, конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию "Лужников" через служебную калитку со стороны Лужнецкой набережной. Режим охраны спорткомплекса был усилен из-за подготовки к массовому мероприятию. Находившийся по другую сторону калитки Махонин его не пропустил, предложив воспользоваться общим входом, после чего молодой человек "перелез через забор, ударил полковника полиции по лицу, попытался затеять драку".



По словам Хинштейна, для МВД "это должно стать во всех смыслах делом чести", поэтому виновному "никак не удастся" уйти от ответственности. Каким бы уважаемым человеком ни был Бажаев-старший, его сын не имеет права "средь бела дня бить по лицу полковнику полиции в центре Москвы", добавил депутат.



Сам Муса Бажаев в беседе с "Известиями" выразил сомнения, что его сын мог "совершить какие-то неправильные асоциальные действия". "Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет - значит, нет", - сказал бизнесмен.



Арпине Асатрян