"Приближаемся к тотальной войне": Израиль ударил по позициям "Хезболлы" в Ливане

14:38 28.07.2024

Израильские военные подтвердили, что вечером 27 июля нанесли удары по позициям шииитской группировки "Хезболла" по всей территории Ливана в ответ на ракетный обстрел Голанских высот, жертвами которого стали 12 человек, в том числе дети.



"За ночь ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлы" в глубине ливанской территории и на юге Ливана, включая тайники с оружием и террористическую инфраструктуру в районах Чабриха, Бордж-эль-Шмали, Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).



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Ливанское правительство потребовало немедленного прекращения боевых действий и осудило действия Израиля, который, как говорится в заявлении, "нацелил удары на мирных жителей, что является вопиющим нарушением международного права и противоречит принципам гуманности".



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся, что ливанская военизированная группировка "Хезболла" "заплатит высокую цену" после удара по футбольному полю в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, который был нанесен в ходе продолжавшегося целый день ракетного обстрела со стороны Ливана. Израильская служба экстренной помощи "Маген Давид Адом" сообщала, что пострадали дети, подростки и молодые люди в возрасте от 10 лет и не старше 20 лет.



Мадждаль-Шамс - друзский поселок, который находится на Голанских высотах неподалеку от границы с Сирией. Израиль взял эту спорную территорию под контроль в ходе Шестидневной войны 1967 года и в 1981 году аннексировал ее в одностороннем порядке.



Офис Нетаньяху распространил заявление премьера, в котором тот, обращаясь к главе друзской общины Израиля шейху Муафику Тарифу, пообещал добиться, чтобы за удар по Голанам ""Хезболла" заплатила высокую цену, какую до сих пор не платила".



Израильский премьер решил прервать визит в США, где встречался с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом. "Сразу после того, как премьер-министр узнал о катастрофе, он распорядился, чтобы его возвращение в Израиль было осуществлено как можно скорее", - заявили представители его офиса.



Президент Израиля Ицхак Герцог заявил: "Сердце разрывается перед лицом шокирующей и ужасной катастрофы в друзском поселении Мадждаль-Шамс". Он обвинил "Хезболлу" в нападении на "детей, единственным грехом которых было то, что они вышли поиграть в футбол - и не вернулись".



"Сегодняшняя атака "Хезболлы" пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим. Мы приближаемся к тотальной войне против "Хезболлы" и Ливана", - заявил Axios министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.



Бецалель Смотрич, крайне правый министр финансов и член кабинета безопасности Израиля, призвал в ответ на удар по Мадждаль-Шамсу ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.



Представитель миротворческих сил ООН, действующих на юге Ливана, сообщил Reuters, что они связались с ливанскими и израильскими властями, "чтобы разобраться в подробностях инцидента в Мадждаль-Шамсе и сохранить спокойствие".



"Хезболла" взяла на себя ответственность за ракетные обстрелы, который велись с юга Ливана и были нацелены на несколько городов на Голанских высотах. При этом высокопоставленный представитель "Хезболлы" Мохаммад Афиф отрицал, что группировка ударила по Мадждаль-Шамсу. Он заявил Reuters, что группировка "абсолютно не причастна к инциденту".



Ракетный обстрел, который "Хезболла" нацелила на Голаны, стал ответом на удар израильских ВВС по городу Кафр-Кила на юге Ливана, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несколько членов группировки. Государственное информационное агентство Ливана сообщало, что израильский беспилотник нанес удар по приграничному городу Одайссе, спровоцировав пожар, а артиллерия ЦАХАЛ обстреляла город Мейс-эль-Джабаль на юге Ливана.



Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани на своей странице в соцсети Х подчеркнул, что Тегеран не хочет допустить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на израильскую позицию по поводу обстрела Мадждаль-Шамса. По его словам, Израиль в ответ на этот удар разыгрывает "спектакль". Тем не менее, добавил дипломат, Иран стремится снизить напряженность в регионе и не ждет расширения боевых действий на ливанскую территорию, но при этом не боится такого варианта развития событий "во всех смыслах слова".



Накануне, 27 июля, сообщалось об ударах Израиля по сектору Газа, в результате которых погибли, по словам палестинских властей, как минимум 50 человек. Один из ударов пришелся на школу Хадиджа в Дейр-эль-Балахе, где укрывались тысячи людей: там, как утверждает Минздрав Палестины, погибли по меньшей мере 30 человек и более 100 получили ранения.