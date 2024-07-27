Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку

17:33 28.07.2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе



