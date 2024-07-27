Скончался казахстанский историк, тюрколог К.Сарткожаулы

17:44 28.07.2024

Токаев выразил соболезнования родным и близким Каржаубая Сарткожаулы



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного историка, этнографа, востоковеда, кавалера ордена "Құрмет" академика Каржаубая Сарткожаулы, сообщает Zakon.kz.



