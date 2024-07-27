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|Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером олимпиады
19:16 28.07.2024
Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады во Франции
28 июля казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 кг, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы НОК РК, спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако он остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место.
В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии.
Гусман заработал балл, который в итоге и сделал его победителем схватки.
Для Казахстана его медаль стала третьей на ОИ-2024. Ранее золотую награду завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Третьими стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
Ранее представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино.
Елена Беляева