Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером олимпиады

19:16 28.07.2024

Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады во Франции



28 июля казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 кг, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.



