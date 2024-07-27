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Золото! Дзюдоистка Диера Келдиерова завоевала первую медаль Узбекистана на ОИ-2024
21:52 28.07.2024

Дзюдоистка Диера Келдиерова в категории до 52 кг завоевала первую золотую медаль Узбекистана на Олимпийских играх 2024 года в Париже, победив в финале представительницу Косово Дистрию Красничи.



В полуфинале узбекистанка одолела спортсменку фаворитку французской делегации, золотую и серебряную медалистку Олимпийских игр Амандин Бушар. В четвертьфинале была повержена бронзовый призер чемпионата мира 2024 года Маша Баллхаус из Германии.

В своей первой схватке в 1/8 финала Келдиерова одержала победу над чемпионкой летних Олимпийских игр Токио-2020 Утой Абэ из Японии.

Таким образом, Диера Келдиерова, которая занимает в мировом рейтинге первое место, принесла сборной Узбекистана первую медаль на Олимпийских играх-2024.

Источник - kun.uz
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