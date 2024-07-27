Золото! Дзюдоистка Диера Келдиерова завоевала первую медаль Узбекистана на ОИ-2024

21:52 28.07.2024

Дзюдоистка Диера Келдиерова в категории до 52 кг завоевала первую золотую медаль Узбекистана на Олимпийских играх 2024 года в Париже, победив в финале представительницу Косово Дистрию Красничи.



