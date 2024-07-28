|Фарион стала маркой на конверте
00:05 29.07.2024
Сергей Рыжов. 28.07.2024
Как пишет издание Zaxid.net, во Львове состоялось спецпогашение памятной марки, выпущенной Укрпочтой в честь недавно убитой националистки, профессора украинской филологии универстета Львовская политехника и экс-нардепки Ирины Фарион.
Об этом сообщил в соцсети депутат Львовского горсовета и однопартиец погибшей из националистической партии ВО "Свобода" Андриан Гутник.
По его словам, выпуск марки и конверта связали с девятым днем после смерти Ирины Фарион. Во время погашения марки присутствовала дочь умершей София Семчишин и ее внучка.
На марке изображен портрет Ирина Фарион. На конверте, рядом с маркой сверху, указана дата ее гибели и написаны такие слова "Выстрел в нацию! Выстрел в Украину".
Несколько ниже, посередине, указана другая дата и написано – "9 дней без Ирины Фарион". Слева изображены глаза Ирины Фарион, обрамленные в форме карты Украины. Также указаны годы жизни погибшей и есть надпись "Мова має значення (Язык имеет значение)". Последняя фраза является слоганом многолетней агрессивной кампании крайних националистов в поддержку украинизации.
Как сообщили в "Укрпочте", марка, выпущенная в память об Ирине Фарион, была напечатана по заказу в рамках проекта "Собственная марка" и не является официальной маркой "Укрпочты". В компании отметили, что платная услуга "Собственная марка" предусматривает печать марок, сувенирных карт, конвертов по дизайну заказчика.
Ожидаемо, из торговавшей при жизни ненавистью скандальной и одиозной фигуры, радикальная позиция которой была too much даже в националистическом лагере, Фарион начали посмертно превращать в лакированную икону украинского патриотизма и пример для будущих поколений. Хотя деструктивный и раскалывающий украинское общество потенциал идей Фарион никуда не исчез.