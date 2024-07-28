Фарион стала маркой на конверте

00:05 29.07.2024

Сергей Рыжов. 28.07.2024



Как пишет издание Zaxid.net, во Львове состоялось спецпогашение памятной марки, выпущенной Укрпочтой в честь недавно убитой националистки, профессора украинской филологии универстета Львовская политехника и экс-нардепки Ирины Фарион.



Об этом сообщил в соцсети депутат Львовского горсовета и однопартиец погибшей из националистической партии ВО "Свобода" Андриан Гутник.



