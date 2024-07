Тучи над Венесуэлой. США опять угрожают расправой Мадуро, - Вл.Малышев

00:09 29.07.2024 28.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Тучи над Венесуэлой

Вашингтон привычно угрожает Николасу Мадуро тюрьмой и расправой



"Настал момент Венесуэлы. Ей нужна помощь всего мира" – под таким явно подстрекательским заголовком ведущая американская газета New York Times опубликовала статью, посвященную проходящим сегодня, 28 июля, президентским выборам в Венесуэле.



"Венесуэла, – с лицемерным пафосом провозглашает издание, – может оказаться на пороге исторического возвращения к демократии, сдвига, который изменит Латинскую Америку и откроет путь миллионам венесуэльцев, бежавших от репрессий и экономического коллапса, к возвращению домой. Но в одиночку этого достичь не удастся", – многозначительно добавляет этот печатный рупор американского правящего истеблишмента.



Нынешнему президенту Николасу Мадуро бросает вызов проамериканская оппозиция, которая объединилась вокруг единого кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Ранее восемь из десяти зарегистрированных кандидатов на пост главы государства, включая Мадуро, подписали обязательство признать волю народа, выраженную путем голосования, и результаты выборов, которые будут объявлены Национальным избирательным советом Венесуэлы. Этот документ не был подписан только кандидатом от ультраправой Унитарной платформы Гонсалесом и кандидатом от партии "Сентрадос" Энрике Маркесом.



"Отказавшись от своего давнего бойкота голосования, оппозиция вместо этого провела энергичную и организованную кампанию, которая, несмотря на возросшие попытки правительства вселить страх в электорат, преуспела в захвате воображения венесуэльцев", – уверяет New York Times, утверждая, что кандидат от оппозиции будто бы лидирует в опросах с отрывом более 20 пунктов.



"Но на пути свободных и справедливых выборов, – с деланным пафосом заявляет американская газета, – стоит то же самое препятствие, которое было там в течение последнего десятилетия: президент Николас Мадуро. Демократия страны увяла под его руководством вместе с ее экономикой. Существует вполне реальная вероятность того, что в случае поражения на выборах он и его приспешники сфальсифицируют результаты – не только для того, чтобы удержать власть, но и чтобы избежать тюрьмы".



И тут New York Times начинает, отбросив привычную риторику о "демократии", уже открыто угрожать. "Президенту, членам его администрации, военной элите и другим союзникам, – грозит этот информационный рупор истеблишмента CША, – предъявлены уголовные обвинения Министерством юстиции США, Госдепартаментом США предусмотрены вознаграждения, индивидуальные санкции и расследование Международным уголовным судом преступлений против человечности, предположительно совершенных режимом".



Но что может произойти в таком случае с неугодным Вашингтону президентом суверенного государства, не трудно догадаться. Достаточно вспомнить трагическую судьбу президента Югославии Слободана Милошевича, которого убили в тюрьме Гаагского трибунала, предварительно разбомбив и расчленив его страну.



Вашингтон устами подведомственного ему издания в самой наглой форме делает Мадуро "предложение", а фактически выдвигает ультиматум. "Соединенные Штаты могут поддержать венесуэльский народ в его борьбе за демократию, создав законный отход для г-на Мадуро и его союзников, чтобы в случае проигрыша президент согласился отказаться от власти", – заявляет издание. Добавляя, что, мол, Вашингтон "не будет преследовать его или его окружение, если они признают поражение и покинут свои посты".



"Если г-н Мадуро примет предложение, переход к демократии может произойти быстро. Если он его отклонит, предложение все равно может оказать на него значительное давление, поскольку члены его коалиции могут подтолкнуть его принять его, осознавая выгоды, которые они получат от предлагаемых условий".



А что означает многозначительное словечко "подтолкнуть"? Уж не имеют ли в виду в США, что речь идет о том, что недавно произошло в самих Штатах, где пытались убить кандидата в президенты, который неугоден правящей элите? Нет, конечно, New York Times прямо так не пишет, но намек и без того понятен.



Такие недвусмысленные угрозы прозвучали со страниц ведущей газеты США не случайно. Накануне выборов баллотирующийся на третий срок президент Венесуэлы Николас Мадуро оказался в сложной ситуации. Его соперник из стана правой оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа, как утверждают западные и оппозиционные ресурсы, якобы лидирует в опросах общественного мнения. А, кроме того, правые, объединившиеся в коалицию под названием "Единая демократическая платформа" (PUD), намерены при поддержке Вашингтона навалиться на него совместными усилиями.



Есть другие негативные для Мадуро сигналы, свидетельствующие о непростой ситуации в стране. На региональных выборах в Баринасе, родном штате Уго Чавеса, его противники смогли одержать победу. А оппозиционерка Мария Мачадо заняла первое место на праймериз, состоявшихся перед президентскими выборами.



Однако, как пишет в Maiami Herald Антонио Мария Дельгадо, преимущество, заявленное оппозицией для своего кандидата, не является гарантией ее победы оппозиции на выборах. "В то время как Гонсалес и его наставница, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, – утверждает издание, – вели кампанию, обещая перемены и надеясь на лучшее будущее, Мадуро, похоже, проводит кампанию, основанную на запугивании, направленную на то, чтобы заставить избирателей поверить, что они потеряют доступ к государственным услугам и субсидиям, если проголосуют против него".



То есть оппозицией, за спиной которой стоят США, запущен привычный прием пропаганды с целью оболванить избирателей: мол, оппозиция за все хорошее, за свободу и демократию, а вот нехороший Мадуро – диктатор, избирателей запугивает и результаты голосования может сфальсифицировать. Выступая перед избирателями в Мериде, Мачадо даже заявила, что режим Мадуро уже побежден.



Негативные для Мадуро прогнозы публикуют практически все западные СМИ, рассчитывая таким образом повлиять на предстоящее голосование. "Организация выборов в Венесуэле призвана запутать избирателей, утверждает оппозиция", – заявило английское агентство Reuters.



"Мадуро, чье переизбрание в 2018 году было признано США и другими странами мошенническим, заявил, что избирательная система Венесуэлы является самой прозрачной в мире, и обвинил оппозицию в планах заявить о мошенничестве и сеять "хаос и насилие". Однако оппозиция и группы по защите прав избирателей утверждают, что логистические решения Национального избирательного совета (CNE) могут помешать свободному доступу к голосованию для 21,3 миллиона зарегистрированных избирателей страны", – утверждает, наводя тень на плетень, британское агентство.



Но в это же время поддерживающие нынешнюю власть СМИ Венесуэлы утверждают, что за Мадуро готовы проголосовать 78% венесуэльцев, тогда как за Гонсалеса – лишь 15,2%. Исследовательская консалтинговая компания Ideadatos опубликовала опрос, который показывает, что кандидат в президенты Николас Мадуро продолжает оставаться лидером с большим отрывом. В этом отношении претендент на переизбрание на пост президента пользуется поддержкой 55,9% выборки из 983 респондентов, свидетельствуют данные этого опроса.



А потому в Каракасе понимают, что при поддержке США оппозиция может пуститься во все тяжкие. В июне Николас Мадуро заявил, что представители правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые не подписали Договор о признании результатов президентских выборов 28 июля 2024 года, готовят государственный переворот.



"Эти секторы пытаются устроить переворот в любой момент", – обвинил оппозицию венесуэльский лидер, выступая на митинге в штате Монагас. По его словам, "марионетки олигархии" намерены объявить о мошенничестве на выборах, спровоцировать уличные беспорядки и волну насилия, а также совершить государственный переворот. Мадуро подчеркнул, что у него есть доказательства, и призвал граждан страны при любых обстоятельствах "сохранять стальные нервы и поддерживать максимальное единство".



Но Мадуро не только угрожают, уже было предпринято несколько попыток покушений на его жизнь. Так, 25 марта президент Венесуэлы сообщил, что двое вооруженных мужчин были задержаны во время марша сторонников президента перед митингом, который состоялся у здания Национального избирательного совета. Они планировали бросить в президента взрывное устройство.



16 марта Николас Мадуро рассказал подробности попытки покушения на его жизнь, которое планировалось 11 марта. По его словам, арестованный террорист вступил в сговор c дезертировавшим сержантом Национальной гвардии. Они планировали покушение с группой вооруженных мотоциклистов, указал Мадуро. А 14 марта двое граждан Венесуэлы были задержаны за публикацию угроз и сговор с целью покушения на убийство президента страны Николаса Мадуро.



И в таких условиях власти Венесуэлы уже провели серию арестов членов команды Мачадо, обвинив их в заговоре против правительства. Боливарианская служба национальной разведки задержала ближайших соратников Мачадо – Генри Альвиареса и Дигнору Эрнандес. Власти страны называют Мачадо и ее сторонников марионетками Вашингтона в связи с тем, что американские дипломаты в Каракасе поддерживают с оппозицией регулярные контакты. США уже давно из кожи вон лезут, чтобы свергнуть неугодный им режим в Венесуэле, который сначала возглавлял харизматичный Уго Чавес, а теперь его преемник Николас Мадуро.



"Николас Мадуро, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла, снова победит на выборах 28 июля 2024 года. И нынешний курс страны, как во внешней, так и во внутренней политике сохранится как минимум до 2030 года", – заявил в интервью порталу EADaily известный венесуэльский дипломат и общественный деятель, глава Евразийского института Латинской Америки и Карибского бассейна в Каракасе Сесар Рамос.



"Президент Николас Мадуро, – отметил он, – проявил себя как очень сильный политик и на последних референдумах, проведенных в 2023 году, когда обсуждалась аннексия спорной территории в Гайане. Подавляющее большинство, включая и представителей венесуэльской оппозиции, признало эту территорию новым штатом Венесуэлы – Эсекиба. И совсем недавно по всей стране прошли всенародные консультации. Эта инициатива основана на статье 70 Конституции Венесуэлы, которая предусматривает периодическое обсуждение важных тем с народом. Широкий круг вопросов, по которым проводились консультации в этот раз, был сосредоточен исключительно на внутренних темах: дороги, доступ к воде и электричеству, здравоохранение, спортивная, развлекательная и образовательная инфраструктура. Эти демократические консультации укрепили социальную базу поддержки президента Николаса Мадуро".



Сесар Рамос отметил, что на президентские выборы – 2024 заявились и кандидаты от оппозиции, поддерживаемые Западом. Их более десяти, власти не препятствовали, созданы равные условия для ведения предвыборной агитации. "Но скажем правду: эти кандидаты без харизмы, без народных корней, и без достаточного политического опыта, чтобы составить реальную конкуренцию Николасу Мадуро", – добавил он.



Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, Сесар Рамос заявил, что венесуэльский народ воспринимает Россию как верного и стратегического союзника нашей страны, надежного соратника по реализации планов экономического, социального и военного развития. Венесуэла постоянно и систематически развивает отношения дружбы, солидарности и сотрудничества с народом и правительством России. Источник - fondsk.ru

