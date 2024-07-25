И вторые станут первыми. Камала. Часть 1, - Александр Агеев

00:39 29.07.2024

уже сегодня вполне узнаваемая и довольно позитивная фигура, соответствующая базовым канонам американской мечты

Александр Агеев



Вторые (вице) при Ф.Д. Рузвельте и Дж. Кеннеди стали президентами США, после кончины, случившейся раньше окончания их легислатуры. Многие другие "вторые" сыграли свою выдающуюся роль, не смутив свою личность официальным лидерством. Таков, например, полковник Хауз, не менее значимый для вхождения США в мировую политику, нежели Вильсон. Другие не состоялись как президенты, сбитые из политики во время избирательной кампании. Таков, например, Г.Уоллес, один из вице-президентов времен Ф.Д. Рузвельта. Словом, прецеденты есть практически на все случаи. Что мы имеем в случае с Камалой Харрис, 49 вице-президентом США, которая, не исключено, может внезапно превратиться в и.о. президента даже до 5 ноября?



Если посмотреть на ее биографию - то она сшита как на заказ. Сенатор от штата Калифорния, генеральный прокурор Калифорнии, собственно - и родом из Калифорнии, пусть не из самого богатого в то время района Беркли. Но ей посчастливилось учиться в белом районе в рамках спецпрограммы расовой десегрегации. Начальную школу "Тысяча дубов" закончила в Калифорнии, среднюю - в пригороде Монреаля. Образование высшее - юридическое - доктор права и бакалавр искусств. Баптистка. В детстве посещала индуистский храм. Имя Камала является одним из имен индуистской богини Лакшми - цветок лотоса. И это говорит уже о многом, во всяком случае - о вкусах родителей. Но этого мало.



Во многом Камала первая - как темнокожий политик, как первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента США. Однажды даже исполняла впервые во всех своих атрибутах полномочия президента США, пусть и один день - 19 ноября 2021 года, пока Джо Байден пребывал под наркозом в процедуре колоноскопии. Камала стала и первым в истории представителем южноафриканской и попутно южноазиатской общин в должности генпрокурора Калифорнии. В случае, если Харрис будет избрана, она станет первой женщиной - президентом США. Все это - во-первых. Хлесткая фраза Трампа о Камале - "злобная и тупая", почему-то подхваченная комментаторами на РТР, - явно не вяжется с этим бэкграундом. Все-таки прокурор Калифорнии, с ее Силиконовой долиной, Голливудом и прочим аэроспейсом, это, как минимум, не для "тупых". Что ИТ, что голливудцы, будь она откровенно "злюкой" или "тупой", давно бы забаннили ее или наградили такой репутацией, что никакой прокурорский статус не спас бы.



Во-вторых, Камала необычайно разнообразна в своих ипостасях. Она дочь иммигрантов в США из Индии. Диаспора индийская в США - одна из наиболее влиятельных. Мать - преподаватель, специалист в области биомедицины. Отец преподавал в Стэнфорде, между прочим. Стэнфордский университет входит в Лигу плюща, т.е. в элитные вузы США. Политологию и экономику изучала в Говардском университете в Вашингтоне, считающемся "черным Гарвардом". Пусть это и рекламный гротеск, но все вместе - достаточно сильные стартовые условия для последующей карьеры. Прокурор в Калифорнии - это сродни прокурору в Москве, в табели о рангах в этой профессии. Политически активна с юных лет. Замечена в протестах против апартеида в ЮАР, что логично, и против исключения редактора студгазеты, что говорит об активной жизненной позиции с ранних лет. Девочка-активистка. Будучи генеральным прокурором, не постеснялась поучаствовать в гей-параде в Сан-Франциско. Это, правда, уже 2013 год, когда подобной лояльности требовала политкорректность. Однако еще в конце 1980-х годов подобные гей-буффонады на улицах проходили почти по всей Америке. На прокурорской службе с 1990 года, с короткими перерывами. Отличилась в ряде сложных правовых случаев, не опасалась говорить свою правду прямо и в лицо.



Личная жизнь Камалы интересна. С 2014 года она замужем, у мужа двое детей от первого брака. Ранее была в близких отношениях с будущим мэром Сан-Франциско. Родная сестра Майя - политический аналитик. Ее дочь написала детскую книжку "Большая идея Камалы и Майи". Устами младенца, как говорится. Сюжет - сказочный для пиарщиков. Милота, так сказать.



В-третьих, важная точка карьеры - 2016 год, когда Харрис с коллегой из Демпартии победила республиканцев на предварительных выборах в Сенат от Калифорнии, а 8 ноября, уже после победы Трампа, стала первым "цветным" сенатором от Калифорнии. Была очень активна и непримирима в ряде кадровых и законодательных вопросов. В частности, выступила против назначения директора ЦРУ в 2018 году. Само по себе - смело. Получила рейтинг "самого либерального сенатора" по критерию минимальной поддержки двухпартийных проектов. Другими словами - не поддавалась чрезмерно политической конъюнктуре. По кадровым голосованиям обычно проявляла весьма ясную симпатию или антипатию. Помимо прочего, проявила снисхождение к известному С. Мнучину, ставшему позже министром финансов при Трампе и инициатором ряда санкций против России.



В-четвертых, уже в 2019 году Харрис рассматривала себя как игрока в президентской кампании, потроллила на дебатах самого Джо Байдена, введя его в замешательство. Однако в марте 2020 призвала голосовать за него. Опыт бьет молодость, очевидно. Сегодня некоторые комментаторы пытаются выдать этот эпизод чуть ли не как провал, но это перебор. 11 августа 2020 года, в самый разгар ковида, стала кандидатом в вице-президенты. Это само собой говорит о ее уже сложившемся высоком авторитете в партии. 18 января 2021 года ушла в отставку как сенатор, вступив в должность вице-президента США. Статус этот дает широкие возможности освоения проблемно-функционального поля высшей исполнительной власти. Можно сказать, прошла 4-летние курсы повышения квалификации, обзаведения связями в высшем эшелоне американской власти, не только официальной, но и весьма латентной, того самого "глубинного государства". В итоге к 2024 году подошла не только дипломированным специалистом в юриспруденции, экономике и политологии, но и кадровым профессионалом в прокурорском надзоре, законодательной и исполнительной власти. Условно, как если бы В.И. Матвиенко побывала до своего председательства в Совете Федерации еще и генпрокуророром.



В-пятых, как вице-президент США в 2021-2024 годах проявила повышенную активность в международной сфере. Знакома со всеми лидерами западных и многих развивающихся стран. Запомнилась большинству из них как обаятельная и цепкая. Проявила приверженность принятию жестких силовых решений по Ираку и Сирии, а также по сокращению миграционного потока из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Отличилась ястребиной позицией по украинскому конфликту. Вошла, и по заслугам, в список американцев, которым в апреле 2022 года был закрыт въезд в Россию. Но те меры были зеркальны.



В-шестых, что мы Гекубе и что нам Гекуба? Система взглядов Камалы на ключевые вопросы внутренней и внешней политики вполне дизайнерская. В США есть темы, которые особенно эмоционально волнуют избирателей и на которые, естественно, дается хорошо прокачанный экспертами и алгоритмами ответ: иммиграция, депортации, аборты, ЛГБТ+*, наркотики, пандемия, оружие на руках. Во всех темах Камала занимает позицию четкую. Если конъюнктура меняется, то с нею колеблется и Камала. Не она одна. Внешнеполитическое кредо включает: критику Китая за уйгурскую проблему и ущемление свободы слова попутно с крепким юанем, Саудовской Аравии, России - понятно за что. Твердо поддерживает Израиль. Выступает за отсечение РФ, Китая, КНДР и Ирана от США в сфере высоких технологий. Активна в климатической повестке, увязывая ее с интересами малообеспеченных слоев - так сказать за социалистический климат.



И, наконец, выборы 2024 года. В апреле Байден снова заявил Камалу как кандидата на пост вице-президента в новых выборах, еще имея в виду свое намерение взять рубеж во второй раз. Само по себе это говорило о ее значимости в кадровых раскладах Демпартии. 21 июля Байден снимает свою кандидатуру в пользу Харрис, заболев, наверное, ковидом. Появилось много разных хайповых сообщений на тему "жив ли дедушка Джо", фаршированных сюжетами "дворцового переворота". При этом Камале отводилась в этой интриге существенная роль, вплоть до предъявлению Джо силового ультиматума. Еще месяц до съезда Демпартии, который с большой вероятностью будет топить за ее президентство. Мнения, будто слишком мало времени для ее общенациональной раскрутки, шиты белыми нитками. Она уже сегодня вполне узнаваемая и довольно позитивная фигура, соответствующая базовым канонам американской мечты - self-made, удача, успех, неподкупность, оптимизм, подлинный американизм в его современном издании с должной мерой толерантности.



Таким образом, Камала Харрис, как бы не представляли ее бессмысленной хохотушкой, тупицей и злючкой некоторые комментаторы, как в США, так и в РФ, является прекрасно вылепленным за три десятилетия, спроектированным на президентский триумф политическим лидером. Разумеется, не одна она прошла "фабрику звезд". Об этом - продолжение следует.



*экстремистское движение, запрещенное в РФ



25.07.24