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В бананово-лимонном Куала-Лумпуре. РосМИД изображает активно-полезную деятельность
00:45 29.07.2024

В бананово-лимонном Куала-Лумпуре
Сергея Лаврова радушно встретили в Малайзии
В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров впервые с 2015 года посетил Малайзию, где встретился с премьер-министром Анваром Ибрагимом и провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном. Господин Лавров не стал пенять последнему за то, что тот недавно пытался отговорить малайзийского премьера от поездки в Россию, а наоборот, напомнил о приглашении главе МИД Малайзии посетить Москву. Российские дипломаты назвали прошедшие в Куала-Лумпуре переговоры конструктивными и выразили удовлетворение в связи с нейтральной позицией Малайзии по конфликту на Украине. С подробностями из Куала-Лумпура - корреспондент "Ъ" Анастасия Домбицкая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Куала-Лумпур из Вьентьяна, где участвовал в переговорах по линии АСЕАН, в субботу вечером. Не успел борт министра приземлиться в аэропорту Субанг, как его плотно окружили военные. К безопасности российского гостя в малайзийской столице подошли серьезно: к нему не подпустили даже российских журналистов, которые прилетели вместе с министром, но спустились с другого трапа.

Наутро Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном. На переговоры он прибыл в традиционной азиатской рубашке батик с узорами в виде звезд.

Приветствуя Сергея Лаврова, глава малайзийского внешнеполитического ведомства поинтересовался у коллеги, бывал ли он раньше в Малайзии. Господин Лавров ответил, что это не первый его визит в Куала-Лумпур. "Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около десяти лет назад",- сказал он. И воспользовался возможностью напомнить малайзийскому коллеге о том, что у него имеется приглашение посетить с визитом Россию.

Примечательно, что лишь месяц назад не кто иной, как господин Хасан, рекомендовал премьер-министру страны Анвару Ибрагиму воздержаться от визита в Россию из-за напряженной геополитической обстановки.

Как сообщала газета South China Morning Post, глава МИД страны заявил в парламенте Малайзии, что его ведомство посоветовало премьеру "просто не ездить в Россию".

"Мы не хотим быть втянутыми в мировую политику… что создаст проблемы в наших отношениях с другими странами",- пояснил позицию своего ведомства Мохамад Хасан (цитата по ТАСС). Как предположила South China Morning Post, опасения дипломатов связаны с тем, что визит может пошатнуть нейтралитет, которого Малайзия придерживается в конфликте между Россией и Украиной.

В МИД РФ тем временем подчеркивают, что малайзийские партнеры "уверенно и последовательно" проводят курс на "неприсоединение к односторонним нелегитимным санкциям против России" и "демонстрируют приверженность поступательному развитию взаимовыгодного, равноправного и многовекторного сотрудничества" с Москвой.

Показательно при этом, что во внешнеполитическом ведомстве не стали, вопреки устоявшейся практике, заранее публиковать справку об отношениях двух стран. Это был явный показатель того, что в ведомстве решили взять паузу, пока ожидания российской стороны найдут подтверждение в ходе переговоров.

Как дал понять Сергей Лавров, ожидания Москвы оправдались. На пресс-конференции по итогам переговоров он заявил, что беседа прошла "содержательно, в конструктивном ключе". По его словам, был затронут "весь спектр совместного взаимодействия" двух стран. "Оно имеет хорошие темпы, развивается в различных областях",- заверил дипломат.

Российско-малайзийские отношения действительно ожили в 2023 году после некоторого затишья, наступившего с началом СВО.

В 2023 году двусторонняя торговля выросла с $2,8 млрд до $3,1 млрд. Сторонам также удалось согласовать условия нового соглашения об избежании двойного налогообложения, которое, по словам Сергея Лаврова, вот-вот вступит в силу и позволит повысить инвестиционную активность на рынках двух стран.

Кроме того, недавно стало известно, что Москва и Куала-Лумпур близки к завершению работы над отменой туристических виз. Как сообщил ТАСС посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай, соглашение о взаимной отмене виз находится на финальной стадии согласования.

Хотя в центре внимания, как сообщил господин Лавров, было экономическое взаимодействие РФ и Малайзии, на переговорах не обошли стороной и тему Украины.

"Мы выразили признательность малайзийским коллегам за взвешенную, объективную позицию, которая исходит из понимания первопричин этого кризиса, который сложился в результате действий Запада по втягиванию Украины в НАТО и превращению его, как мы говорим, в "анти-Россию"",- рассказал он.

После встречи с главой МИД Малайзии Сергей Лавров направился на переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом. Они прошли в закрытом формате, однако позже малайзийский премьер сообщил в Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta), что в ходе переговоров был сделан упор на заявке Куала-Лумпура на присоединение к БРИКС. "Потенциальное членство в этом объединении открывает большие перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность укреплению международного сотрудничества",- отметил Анвар Ибрагим.

Глава МИД РФ провел серию переговоров на площадке АСЕАН
В отношении Украины премьер сказал, что подтвердил позицию Малайзии относительно важности диалога и дипломатических усилий для урегулирования конфликта. Однако из его слов следовало, что куда больше его волнует ситуация в секторе Газа. "И Малайзия, и Россия подчеркнули настоятельную необходимость прекращения огня на постоянной основе, немедленной гуманитарной помощи и признания Палестины полноправным членом ООН",- отметил он. В заключение Анвар Ибрагим подчеркнул, что сотрудничество с РФ в ближневосточном урегулировании "отражает общую приверженность решению глобальных проблем и продвижению совместной международной повестки дня".

По завершении встречи собеседники обменялись подарками. Господин Ибрагим вручил российскому гостю гравюру с изображением малайзийской архитектуры. В свою очередь, господин Лавров подарил малайзийскому премьеру книги, среди которых был томик Александра Пушкина и сборник переведенных на русский язык произведений малайзийских поэтесс.

"И вы все это прочитали?" - удивился Анвар Ибрагим. "Видите, столько лет в "заключении" не прошли зря",- тут же добавил он, имея в виду долгое пребывание Сергея Лаврова на посту, который он занимает с 2004 года. "Но вы читайте, когда станете свободным",- пошутил в ответ Сергей Лавров. На том и разошлись.

Авторы:
Анастасия Домбицкая

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722203100


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