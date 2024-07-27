 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.07.2024
01:08  Игорь Шишкин: Миграционная мина. Кто и для чего массово завозил в Россию гастарбайтеров
00:47  Проповедник аль-Хабиб объявил сбор средств на покупку осторова для "Исламского государства" у Шотландии
00:39  И вторые станут первыми. Камала. Часть 1, - Александр Агеев
00:09  Тучи над Венесуэлой. США опять угрожают расправой Мадуро, - Вл.Малышев
Воскресенье, 28.07.2024
21:52  Золото! Дзюдоистка Диера Келдиерова завоевала первую медаль Узбекистана на ОИ-2024
19:16  Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером олимпиады
17:44  Скончался казахстанский историк, тюрколог К.Сарткожаулы

17:33  Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку
17:29  У Камалы Харрис есть пять слабых мест, - Дм.Бавырин
15:43  Вице-президентом Ирана стал реформист Ареф
14:38  "Приближаемся к тотальной войне": Израиль ударил по позициям "Хезболлы" в Ливане
14:35  Известный в ЦА "золотой" мажор Бажаев напал на полицейских в Москве. Без берегов
14:26  От теополитики к геополитике, - Фернандо Р.Перес
14:17  Бал сатаны на открытии олимпиады ужаснул мир, - И.Пшеничников
12:29  В Германии готовят новый "поджог Рейхстага"? - Виталий Волков
12:15  Разрешит ли Россия транзит казахстанского автогаза в Латвию? Очередная гнусность под видом бизнеса
12:14  Уроженца Алматинской области осудили за участие в в войне на Украине (на стороне России). Дали 7 летонфликтах
12:09  Шведский фарш: Мигранты терроризируют жителей Скандинавии, - Виктор Неделин
11:12  Воздушные замки по-американски: Вашингтон обещает работу для жителей Центральной Азии
11:07  Аресты комиков: нарушена ли свобода слова в Казахстане
10:49  Трампу пора беспокоиться: Камала Харрис начала наступать на пятки, - МК
09:36  Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистов? Запад ставит на Уррутиа
09:31  Сотни европейцев заявили о желании переехать в Россию на фоне церемонии открытия Олимпиады
09:29  Азия станет центром мира, а БРИКС и ШОС послужат основой нового миропорядка - Орбан
09:28  Берега АСЕАНа: как страны региона обеспечивают евразийскую безопасность, - В.Логинов
09:25  Россия и Китай поставили на уши Пентагон, отрепетировав боевые действия на Аляске
09:22  Восточные гиганты объединяются: стратегическое партнерство Ирана и России, - Мухаммед Али Санаубари
09:20  СВР помогла предотвратить покушение на Иванишвили и госпереворот в Тбилиси
08:24  Колонна "вагнеровцев" попала в засаду сепаров-туарегов в африканском Мали - 20 убитых, есть пленные
00:30  Венгрия и Словакия отомстят Украине за проблемы с транзитом нефти, - Игор Даниш
00:19  Игорь Мальцев: Русофобию надо сначала искоренить в России
00:12  Ракеты ливанской "Хезболлы" попали в израильскую деревню на Голанах - 9 погибших
00:05  Украденная Олимпиада: о спорте лучше забыть, - ФСК
00:04  Андрей Захватов: Ташкент сближается с Пекином, или Почему мы плохо знаем китайцев
00:00  Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России, после шабаша на открытии Олимпиады
Суббота, 27.07.2024
22:23  Как власти в разные времена запрещали книги, и к чему это привело
22:19  Латвийский полит-блогер Стас Букайнс вместе с дочкой переплыл пограничную реку и попросил убежища в России
22:17  Конфликты на Африканском Роге взялась мирить Турция
22:13  Непротиворечивая противоречивость Трампа, - Вас.Стоякин
21:41  Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл олимпийское "золото"
13:01  Трамп начал публично хвастаться покалеченным ухом. Как Том Сойер - бородавками
12:58  Питерская тысяча. Россия стала массово выдворять мигрантов-нарушителей
12:57  Турки задумались об увеличении государства по примеру России, - Дм.Бавырин
12:48  С.Жапаров утвердил список отцов-основателей государственности Кыргызстана
12:47  У Казахстана -"бронза"! Первую золотую медаль ОИ забрала пара китайских стрелков
12:43  Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире
12:41  "Хохотушка Камала": соперница Трампа любит курицу, кеды и кое-что еще, - МК
12:40  В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
12:39  Премьер Индии Нарендра Моди засобирался в Киев. Что нужно Нью-Дели от Зеленского?
12:37  Мировой тренд. Азиатская кухня побеждает и вытесняет западную, - Назмул Ислам
12:36  Пшеница в пустыне. Как Поднебесной удалось поднять свою целину
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Проповедник аль-Хабиб объявил сбор средств на покупку осторова для "Исламского государства" у Шотландии
00:47 29.07.2024

Скандальный проповедник решил строить "исламское государство" на острове в Шотландии
Исламский проповедник аль-Хабиб собирает деньги на остров под свое государство
Скандальный проповедник решил строить "исламское государство" на острове в Шотландии

Получивший убежище в Великобритании исламский проповедник Ясир Яхья Абдуллах аль-Хабиб призвал мусульман собрать 3,5 млн фунтов стерлингов ($4,5 млн) на покупку острова у берегов Шотландии, где он построит "исламское государство"* по законам шариата. О его планах со ссылкой на видеообращения священнослужителя в соцсетях пишет британская газета The Daily Mail.

45-летний Ясир аль-Хабиб утверждает, что "это его призвание", говоря о покупке необитаемого острова Торса в Аргайле, у западного побережья Шотландии. В одном из видеороликов проповедник призывает людей "немедленно пожертвовать" на защиту своей "родины", в то время как один из его последователей бродит по острову, указывая, где можно построить "самую большую мечеть".

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале
Газета The Mail on Sunday пишет, что двое сторонников аль-Хабиба посетили остров Торса и вели там видеосъемку, пока проводник показывал им окрестности. Жители соседнего Луинга поделились с изданием слухами о том, что раньше Торсу хотела купить популярная американская певица Тейлор Свифт.

Аль-Хабиб прибыл в Великобританию 20 лет назад. В родном Кувейте он попал в опалу из-за критики сподвижников пророка Мухаммада и был приговорен к 10 годам тюрьмы, но успел бежать из страны.

"Он уже организовал тренировочные лагеря военного образца, но надеется, что сможет построить на острове собственную школу, больницу и мечеть на шотландском острове, где все будут следовать законам шариата", - пишет Daily Mail.

В своих видеообращениях проповедник резко критикует иммиграционную политику Великобритании и утверждает, что "все верующие мужчины и женщины" получат "незаменимую возможность" поселиться на его острове, чтобы "не оставаться в рабстве". По его словам, у проекта "светлое будущее", поскольку "в западных странах начинает сиять новый свет для шиитской доктрины".

Аль-Хабиб пообещал провести переговоры с британским правительством, чтобы разрешить мусульманам "со всего мира" получать визы для проживания на новой "родине" - в Союзе слуг Махди [Мессии] (MSU).

Остров Торса входит в состав группы Сланцевых островов и имеет длину около 1,5 км. На нем стоит один фермерский дом, где никто не жил последние 50 лет. Туда можно добраться только на частной лодке с соседнего Луинга, а туда - на пароме с острова Сейл, который, в свою очередь, соединен с материком мостом.

Сейчас проповедник базируется в своей "глобальной штаб-квартире" в живописной деревне Фулмер в Южном Бакингемшире. Оттуда он собирает средства через спутниковый канал Fadak TV, который на протяжении нескольких лет вещает из переоборудованного церковного зала стоимостью 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн).

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны британского регулирующего органа Ofcom, аль-Хабиб, получивший прозвище "мулла Фулмера", продолжает транслировать свои лекции, призывая к насилию по отношению к представителям суннитской веры как в стране, так и за рубежом.

Также аль-Хабиб организовал свою "армию", которую называет "Аш-Шурта аль-Хамис". Ее участники тренируются и проводят учения на территории "мечети" проповедника в Фулмере.

С момента прибытия в Великобританию в 2004 году Аль-Хабиб неоднократно попадал в поле зрения властей, и депутаты парламента безуспешно пытались закрыть его телеканал.

В июне 2022 года фильм "Хозяйка небес", сценарий которого был написан аль-Хабибом, изъяли из проката в кинотеатрах Cineworld и некоторых филиалах Vue после того, как сотни мусульман-суннитов устроили протест против картины в Бирмингеме и Шеффилде. Они обвинили проповедника в богохульстве, поскольку в фильме изображен Пророк, а это запрещено исламом. Киносети прекратили показ фильма, опасаясь за безопасность своих сотрудников, но после этого кинокритики обвинили Cineworld и Vue в "самоцензуре".

В одном из своих выступлений аль-Хабиб назвал бывшего министра внутренних дел Великобритании Суэллу Браверман "животным" после ее заявления о возможном введении ограничений на марши в поддержку Газы.

В ходе стрима после атак боевиков ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 года аль-Хабиб сказал: "Кто из нас не радуется возмездию сионистскому врагу? Мы все были воодушевлены этой новостью". При этом он критиковал ХАМАС за осквернение тел и изнасилования женщин. В другом ролике проповедник призывал к убийству саудовских правителей, их духовенства и чиновников.

Источник - rtvi.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722203220


Новости Казахстана
- Ярмарки вакансий под эгидой партии "AMANAT" проходят во всех регионах страны
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Тюменской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества
- Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе
- В Правительстве обсудили вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации
- Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде открылся Центр крови
- Казатомпром получил право на разведку урана на новом участке в Туркестанской области
- Осужден к лишению свободы директор СКФ АО "Аграрная кредитная корпорация"
- Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  