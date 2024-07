Проповедник аль-Хабиб объявил сбор средств на покупку осторова для "Исламского государства" у Шотландии

00:47 29.07.2024

Получивший убежище в Великобритании исламский проповедник Ясир Яхья Абдуллах аль-Хабиб призвал мусульман собрать 3,5 млн фунтов стерлингов ($4,5 млн) на покупку острова у берегов Шотландии, где он построит "исламское государство"* по законам шариата. О его планах со ссылкой на видеообращения священнослужителя в соцсетях пишет британская газета The Daily Mail.



45-летний Ясир аль-Хабиб утверждает, что "это его призвание", говоря о покупке необитаемого острова Торса в Аргайле, у западного побережья Шотландии. В одном из видеороликов проповедник призывает людей "немедленно пожертвовать" на защиту своей "родины", в то время как один из его последователей бродит по острову, указывая, где можно построить "самую большую мечеть".



Газета The Mail on Sunday пишет, что двое сторонников аль-Хабиба посетили остров Торса и вели там видеосъемку, пока проводник показывал им окрестности. Жители соседнего Луинга поделились с изданием слухами о том, что раньше Торсу хотела купить популярная американская певица Тейлор Свифт.



Аль-Хабиб прибыл в Великобританию 20 лет назад. В родном Кувейте он попал в опалу из-за критики сподвижников пророка Мухаммада и был приговорен к 10 годам тюрьмы, но успел бежать из страны.



"Он уже организовал тренировочные лагеря военного образца, но надеется, что сможет построить на острове собственную школу, больницу и мечеть на шотландском острове, где все будут следовать законам шариата", - пишет Daily Mail.



В своих видеообращениях проповедник резко критикует иммиграционную политику Великобритании и утверждает, что "все верующие мужчины и женщины" получат "незаменимую возможность" поселиться на его острове, чтобы "не оставаться в рабстве". По его словам, у проекта "светлое будущее", поскольку "в западных странах начинает сиять новый свет для шиитской доктрины".



Аль-Хабиб пообещал провести переговоры с британским правительством, чтобы разрешить мусульманам "со всего мира" получать визы для проживания на новой "родине" - в Союзе слуг Махди [Мессии] (MSU).



Остров Торса входит в состав группы Сланцевых островов и имеет длину около 1,5 км. На нем стоит один фермерский дом, где никто не жил последние 50 лет. Туда можно добраться только на частной лодке с соседнего Луинга, а туда - на пароме с острова Сейл, который, в свою очередь, соединен с материком мостом.



Сейчас проповедник базируется в своей "глобальной штаб-квартире" в живописной деревне Фулмер в Южном Бакингемшире. Оттуда он собирает средства через спутниковый канал Fadak TV, который на протяжении нескольких лет вещает из переоборудованного церковного зала стоимостью 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн).



Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны британского регулирующего органа Ofcom, аль-Хабиб, получивший прозвище "мулла Фулмера", продолжает транслировать свои лекции, призывая к насилию по отношению к представителям суннитской веры как в стране, так и за рубежом.



Также аль-Хабиб организовал свою "армию", которую называет "Аш-Шурта аль-Хамис". Ее участники тренируются и проводят учения на территории "мечети" проповедника в Фулмере.



С момента прибытия в Великобританию в 2004 году Аль-Хабиб неоднократно попадал в поле зрения властей, и депутаты парламента безуспешно пытались закрыть его телеканал.



В июне 2022 года фильм "Хозяйка небес", сценарий которого был написан аль-Хабибом, изъяли из проката в кинотеатрах Cineworld и некоторых филиалах Vue после того, как сотни мусульман-суннитов устроили протест против картины в Бирмингеме и Шеффилде. Они обвинили проповедника в богохульстве, поскольку в фильме изображен Пророк, а это запрещено исламом. Киносети прекратили показ фильма, опасаясь за безопасность своих сотрудников, но после этого кинокритики обвинили Cineworld и Vue в "самоцензуре".



В одном из своих выступлений аль-Хабиб назвал бывшего министра внутренних дел Великобритании Суэллу Браверман "животным" после ее заявления о возможном введении ограничений на марши в поддержку Газы.



В ходе стрима после атак боевиков ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 года аль-Хабиб сказал: "Кто из нас не радуется возмездию сионистскому врагу? Мы все были воодушевлены этой новостью". При этом он критиковал ХАМАС за осквернение тел и изнасилования женщин. В другом ролике проповедник призывал к убийству саудовских правителей, их духовенства и чиновников.