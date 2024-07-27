США и Китай: гегемон смотрит вслед уходящему поезду, - Пепе Эскобар

07:23 29.07.2024

Пепе Эскобар: В Пекине уже думают о том, как отметить 100-летие КНР



Четырехдневный пленум Коммунистической партии Китая, который проводится дважды в десятилетие, состоялся на прошлой неделе в Пекине и во многих отношениях стал выдающимся событием. На нем был разработан план экономического развития до 2029 года.



Начнем с преемственности и стабильности. После пленума никто не будет сомневаться, что товарищ Си останется у руля до 2029 г., до конца текущего пятилетнего импульса к экономическому росту.



А если Си хватит здоровья, он останется у власти и до 2035-го - судьбоносного и переломного, когда ВВП на душу населения в Китае должен достичь 30 тыс. долларов, что будет иметь колоссальный резонанс для всего мира.



Здесь мы видим слияние "социализма с китайской спецификой" с контурами если и не Pax Sinica, то хотя бы многоузлового мира, который не крутится вокруг гегемона.



Классический американский блок "фабрика мыслей/синофобия", истошно кричит, что Китай не сможет поддерживать ежегодный рост в 5% в течение следующих нескольких лет - цель, которая была снова подчеркнута на пленуме.



А российские аналитики Центра геополитического прогнозирования пришли к важному выводу: "сами китайцы давно не заморачиваются по поводу темпов роста, поскольку они еще в 2018 г. перешли к стратегии так называемого качественного развития, то есть не за счет традиционных отраслей промышленности, а на основе высоких технологий и создания новых сфер, таких как производство новых источников энергии и искусственный интеллект".



Именно такова подоплека программы "Сделано в Китае 2025", которая приводится в исполнение с головокружительной скоростью: высокотехнологичное развитие ведет к "высокоуровневой социалистической рыночной экономике", которая должна быть консолидирована к 2025 г. и полностью построена к 2035-му.



Следующим шагом будет достижение к 2049 г., к 100-летию Китайской Народной Республики (КНР), статуса "модернизированной социалистической державы".



Пленум еще раз доказал, что "социализм с китайской спецификой" - или, для несговорчивых, "капитализм, модифицированный китайцами" - ориентирован на людей. Высшими ценностями являются национальные интересы и интересы народа - это подтверждается тем, что крупные частные корпорации остаются под стратегическим контролем КПК.



Не нужно искать в коммюнике по итогам пленума какие-либо ограничения, налагаемые на частный капитал на пути к "всеобщему благоденствию". Главное, что капитал должен подчиняться концепции "социализма с китайской спецификой".



Смотрите, как уверенно идет вперед корабль реформ



Создание "Решения ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации" описывается почти в дидактическом тоне.



То, что китайцы между собой уже называют просто "Решением", состоит из 15 частей и 60 статей, разделенных на три основных раздела, в которых предлагается более 300 серьезных реформ.



Полностью "Решение" еще не опубликовано; только план того, как пекинские стратеги пришли к этому. Конечно, это не просто политический документ. В сущности, это исследование в стиле КПК, где детали экономических и политических мер скрыты за образами и метафорами.



К примеру, оцените пассаж:



"Для того, чтобы обеспечить устойчивое продвижение корабля реформ, в „Решении" предлагается осуществлять дальнейшее всестороннее углубление реформ на основе „шести принципов": быть верным общему руководству партии; придерживаться подхода, ориентированного на людей; соблюдать принцип сохранения цельности и продвижения инноваций; придерживаться построения системы как основной линии; признавать всеобъемлющее верховенство закона и соблюдать системный подход".



6 из 15 частей "Решения" посвящены экономической реформе. Сумеет ли Китай это провернуть? Конечно!



Просто посмотрите на прецеденты. В 1979 г. "Маленький кормчий" Дэн Сяопин начал трансформировать страну фермеров и крестьян в хорошо отлаженную машину эффективных промышленных рабочих. За этот период ВВП на душу населения увеличился не менее чем в 30 раз.



Теперь проект "Сделано в Китае 2025" превращает страну фабричных рабочих в страну инженеров. Они составляют треть из 10,5 млн университетских выпускников в год.



Упор на ИИ привел, среди прочего, к тому, что автомобильная промышленность теперь способна произвести электромобиль стоимостью $9000, используя только роботов, и получить прибыль. Китай уже является мировым лидером в области электромобилей (BYD строит заводы в Бразилии, Таиланде, Турции, Венгрии), солнечной энергетики, беспилотников, телекоммуникационной инфраструктуры (Huawei, ZTE), стали, судостроения, а вскоре и полупроводников (спасибо санкциям Трампа).



В то время как "гегемон" потратил не менее 7 трлн долларов на безнадежные "вечные войны" (и продолжает рассчитывать на них), Китай тратит триллион долларов на ряд проектов "Пояс - путь" по всему Глобальному Югу, делая упор на цифровые транспортные коридоры. Требования геоэкономики переплетаются с растущим геополитическим влиянием.



Если оставить в стороне истерию гегемона, факт остается фактом: только в 2024 г. китайская экономика вырастет на колоссальные 1,7 трлн долларов. Это больше, чем за все годы, кроме последних трех - из-за эффекта ковида.



Чтобы достичь такого роста, Пекин занял ровно ноль юаней. Для сравнения: экономика США может вырасти на 300 млрд долларов в 2024 г., но для этого Вашингтону пришлось занять 3,3 трлн долларов.



Исследователь Джефф Робертс составил очень содержательный список всего, что Китай делает правильно. Когда дело доходит до подробностей, цифры ошеломляют. Вот лишь несколько деталей помимо роста ВВП:



- Внешняя торговля товарами выросла на 6,1% (до 2,9 трлн долларов) США в годовом исчислении.



- Сальдо торгового баланса составляет 85 млрд долларов США - на 12% больше, чем в 2023 году.



- Торговля АСЕАН выросла на 10,5% до 80 млрд долларов; Китай является крупнейшим торговым партнером отдельных членов АСЕАН.



- В Китае был собран рекордный урожай зерновых культур в 150 млн тонн.



- Сектор курьерской доставки обработал 80 млрд посылок, на 23% больше, чем в предыдущем году.



- SMIC - второй в мире производитель полупроводников после тайваньской TSMC.



- China Telecom заплатила 265 млн долларов за 23% QuantumCTek, патентообладателя Micius, первого в мире квантового спутника связи.



- Коммерческая аэрокосмическая отрасль запустила 39% из 26 ракет Китая.



- Патенты на изобретения выросли на 43%. Китай является первой страной с 4 млн действующих внутренних патентов на изобретения.



- 1000 роботакси Baidu в Ухане выйдут на самоокупаемость в четвертом квартале и начнут приносить прибыль в следующем году.



- В Китае сосредоточено 47% выдающихся мировых талантов в области ИИ. С 2019 г. в учебные программы школ и колледжей было добавлено около 2000 курсов по ИИ.



- Среди институтов мирового класса, которые являются лидерами исследований, 7 из 10 - китайские. В том числе академия наук, опережающая Гарвард.



Высокомерные "эксперты" по Китаю верят в свою фантазию о том, что США в союзе с оккупированными Японией, Германией и Южной Кореей смогут сравниться с Китаем и даже превзойти его по влиянию на мировое большинство, поскольку у них больше ресурсов и капитала.



Чушь. Еще большая чушь - верить, что "партнеры" гегемона по НАТО (по сути, вассалы) последуют за лидером и начнут создавать передовые технологии.



Скоростной поезд, который играет важную роль, уже ушел со станции. XXI век начинает принимать очертания эпохи Азии, Евразии и Китая.



Автор: Пепе Эскобар - Pepe Escobar - геополитический аналитик, специальный корреспондент портала Asia Times, колумнист издания Cradle.



Перевод Анны Полуниной