Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле - 51% голосов в 1-м туре

07:31 29.07.2024

Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле, свидетельствует избирком по итогам подсчета 80% голосов, пишет ТАСС.



Мадуро одерживает победу на президентских выборах в Венесуэле с результатом 51,2% голосов.



Н.Мадуро является действующим президентом страны и баллотировался на третий срок подряд.



Он занял пост президента после смерти Уго Чавеса в 2013 году