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Израильские ВВС бомбят города Ливана
08:02 29.07.2024

INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре ливанских города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылками на ливанские СМИ.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана".

Атаки Израиля стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах. Ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 человек - дети в возрасте от 10 до 16 лет.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла", представители "Хезболлы" отвергают обвинения. Они сообщили в ООН, что на футбольное поле попала ракета системы противоракетной обороны Израиля.

В связи с обострением ситуации и активизацией действий Израиля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что турецкие войска, если потребуется, способны войти на территорию Израиля.

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог так относиться к палестинцам. Так же, как мы действовали в случае с Карабахом и Ливией, мы можем сделать то же самое с Израилем", - привел слова Эрдогана турецкий журналист Раджип Сойлу в соцсети X.

Турция в 2020 году направила военных в Ливию для помощи силам правительства национального согласия. Кроме того, турецкие военные оказывали содействие армии Азербайджана во время ее операций в Нагорном Карабахе.

В связи с заявлением турецкого лидера глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил его с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном.

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", - написал Кац в соцсети X.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил в соцсети X, что "Израиль не потерпит угроз от диктатора-подражателя".

"Президент Эрдоган снова разглагольствует и бредит. Он представляет опасность для Ближнего Востока", - написал Лапид.

Он сказал, что "мир, и особенно члены НАТО, должны решительно осудить его возмутительные угрозы в адрес Израиля и заставить его прекратить поддержку ХАМАС".

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация предупредила Израиль, что, если он нанесет удар по объектам "Хезболлы" в Бейруте, то это приведет к еще большей эскалации конфликта между сторонами.

Источник - Интерфакс
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