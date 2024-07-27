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В шаровары! Совет улемов Таджикистана издал новую фетву о национальной одежде
09:48 29.07.2024

В нем женщинам не рекомендуется ношение обтягивающей, прозрачной, черной или показывающей части тела одежды.
Иллюстративное фото

Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал специальную фетву о национальной одежде. В ней говорится, что таджикская национальная одежда "полностью соответствует требованиям Ханафизма", поэтому жительницам страны рекомендовано воздержаться от ношения одежды, "чуждой культуре и религии, которую пропагандируют с определенными целями".

Совет улемов пишет, что из-за того, что в последнее время разгорелись споры и возникли, "необоснованные" утверждения по поводу соответствия таджикской национальной одежды нормам мусульманского хиджаба, ведомство решило издать фетву по этому вопросу исходя из требования ханафитского фикха.

Помимо хиджаба, женщинам не рекомендуется ношение обтягивающей, прозрачной, черной или показывающей части тела одежды.

"Ислам имеет свои правила ношения одежды, но не устанавливает никаких ограничений ни по крою, ни по ее цвету, поэтому в нашей религии допустимо носить одежду национальных расцветок.

Однако женщинам не рекомендуется носить изделия черного цвета, поскольку он не обязателен с точки зрения нашей религии и не совместим с нашими национальными особенностями и географическими условиями. Также не стоит носить облегающую или просвечивающую одежду", - говорится в фетве.
Принимая во внимание эти моменты, Совет улемов рекомендует "дорогим матерям и сестрам отдать дань уважения национальной культуре и носить одежду в национальном стиле, отвечающую морально-религиозным нормам, соответствующую морали "женщины-матери", а также нормам исламской этики".

Говорится в фетве и об одежде мужчин: "у мужчин должно быть закрыто тело от пупка до колен".

Фетва состоит из 5 пунктов. Помимо вышеуказанного в ней также отмечается, что согласно установкам Исламского шариата и Ханафитского течения, одежда женшин состоит из платка, платья и шароваров, что на протяжении веков и носили таджички.

Также отмечено, что "соблюдение ношения национальной одежды как часть культуры, считается важным средством представления нации и укрепления религии предков, а также средством укрепления национальной государственности, гарантирующим спокойствие и стабильность".

Напомним, что президент страны Эмомали Рахмон еще в марте назвал "подражанием чуждой культуре" ношение платков, которыми мусульманки покрывают голову. Глава государства поручил духовенству "определить свое мнение по этому вопросу" за месяц, но решение было принято только сейчас.

"Чуждую национальной культуре" одежду запретили в Таджикистане месяцем ранее, в июне 2024 года. Проект закона внес в Маджлиси Оли сам Эмомали Рахмон.

Ранее депутат таджикского парламента Муджибахон Джавхари объяснила "Азия-Плюс" требования нового закона и утверждала, что он не направлен против хиджаба в целом, а запрещает лишь "чуждую" арабскую одежду, в частности, исламскую одежду черного цвета. Она также утверждает, что новый закон запрещает ношение и слишком откровенной европейской одежды, в том числе платьев со слишком глубоким декольте и рванных джинсов.

Источник - asiaplustj.info
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