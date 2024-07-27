Таджикистан и Кыргызстан описали 94% линии госграницы. Когда ее откроют?

09:51 29.07.2024

Фарзона Муроди, Asia-Plus



При этом не ясно, где находятся оставшиеся не описанные 6 процентов спорных территорий.



Линия государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном описана на 94 процента и ожидается, что вскоре (спустя 3 года после закрытия), она откроется. Об этом 26 июля во время пресс-конференции сообщил глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.



Комиссия по описанию линии границы между Таджикистаном и Кыргызстаном постоянно работает с 2022 года.



"На сегодняшний день 94 процента линии границы полностью описаны. Мы верим, что в ближайшее время все разрешится положительно, - сказал, в частности, Ахмадзода.

- 21-24 июля представители Кыргызстана и Минтранса Таджикистана посетили спорные территории Чоркух и Ворух, комиссия очень активна, даст Бог в ближайшие месяцы документы будут подписаны".



При этом Ахмадзода не сказал, где находятся оставшиеся 6 процентов спорных территорий.



Вместе с тем он сообщил, что очередная встреча комиссии пройдет в городе Баткен Кыргызстана с 11 по 17 августа.



Напомним, что после столкновений 14-17 сентября 2021 года граница между Таджикистаном и Кыргызстаном была закрыта.



Спустя год после начала вооруженных приграничных конфликтов между Таджикистаном и Кыргызстаном в Согдийской области прошла встреча представителей комиссии по границе и других официальных лиц двух стран.



С 2022 года по сегодняшний день были проведены десятки встреч по пограничному вопросу между двумя странами, а также несколько раз в районе Бободжон Гафуров был организован "Оши ошти" (Плов примирения).



Причиной начала большинства конфликтов является неопределенность границы между двумя республиками.



Закрытые границы между странами - это миллионы долларов недополученных в две государственные казны денег в виде госпошлин и налогов, предпринимателями двух стран в виде доходов.



Прозрачные границы Таджикистана и Кыргызстана давали возможность жителям приграничных сел торговать друг с другом, обмениваться товарами, поддерживать свое благосостояние на хорошем уровне.



Это было вместе с тем своего рода частичное решение проблемы занятости населения в сельских районах, которая считается, как в Кыргызстане, так и в Таджикистане одной из острых социальных вопросов.



Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет около 980 километров.