На посту президента Харрис развернет внешнюю политику США к Азии, - Ш.Лаллан, П.Вероник

09:53 29.07.2024

L'Express

Франция



Россия, Израиль, Китай… Какой могла бы быть внешняя политика Камалы Харрис?

L’Express: на посту президента Харрис развернет внешнюю политику США к Азии



В случае победы на выборах действующая вице-президент привнесет свой стиль в сферу внешней политики, пишет L’Express. Для Америки это означает конец целой эпохи. Харрис принадлежит другому поколению, чьи представления о роли США в мире несколько иные, чем у Байдена.



Джо Байден и Камала Харрис: два взгляда на мир. Между ними - целое поколение. Он родился в самый разгар Второй мировой, и половина его жизни пришлась на эпоху холодной войны. Она же появилась на свет в самом начале движения хиппи, а на момент падения Берлинской стены ей было всего 25.



В тени президента-демократа, признанного знатока внешней политики, его правой руке пришлось пройти краткий курс введения в международные дела по ускоренной украинским конфликтом программе. Интересный казус: Камала Харрис последней из высокопоставленных американских чиновников встретилась с Владимиром Зеленским с глазу на глаз перед началом российской военной операции. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года. Пятью днями позже сотни танков пересекли российско-украинскую границу.



Вице-президент, которую вскоре официально назовут кандидатом на пост главы государства от демократической партии, виделась с Зеленским шесть раз и на протяжении трех лет представляет США на Мюнхенской конференции. Там она недавно подтвердила "непоколебимую" приверженность Вашингтона 5-й статье Договора о создании НАТО, касающейся взаимной самообороны участников альянса. 15 июня Харрис приняла участие в швейцарском мирном саммите, где снова заявила о "неизменной" поддержке украинского народа, который "обороняется от жестокой агрессии со стороны России".



Есть все основания полагать, что, как и ее ментор, вице-президент будет убежденной атлантисткой. Но вместе с тем ее избрание на пост верховного главнокомандующего будет означать конец целой эпохи. "Джо Байден десятилетиями жил и дышал американской внешней политикой. Камала Харрис - лишь три года. У нее нет такого наследия и такого же понимания роли Америки в мире, как у кого-нибудь из ровесников Байдена", - отмечает Чарльз Купчан (Charles Kupchan), профессор Джорджтаунского университета и экс-советник президента Барака Обамы.



"Байден - представитель поколения, для которого ядерная конфронтация между США и СССР была определяющим принципом мировой политики", - соглашается научный сотрудник Института Брукингса Констанца Штельценмюллер (Constanze Stelzenmueller), (Институт Брукингса - вашингтонский аналитический центр. - Прим. ИноСМИ). Для нового поколения ключевая идея заключается в том, что Америка больше не является доминирующей державой в мире, которому свойственна стратегическая конкуренция и экономическая взаимозависимость. В рамках этой концепции мироустройства учитывается важность союзов с Европой и Азией, но от партнеров в этих регионах также ожидается больше вовлеченности.



Новая эра



Впрочем, скорее всего, главные приоритеты байденовских лет сохранятся. "Ее [Харрис] советники - представители центристского интернационалистского крыла демократической партии, - поясняет Купчан. - Поэтому я ожидаю определенной преемственности". Ее советник по национальной безопасности франкоязычный Филипп Гордон в 1993 году защитил диссертацию о голлистском наследии внешней политики Франции. Гордон - специалист по европейским делам и Ближнему Востоку, а коллеги описывают его как опытного советника, атлантиста и сторонника определенного прагматического подхода.



Помимо вопроса оказания поддержки Киеву, которая по-прежнему будет зависеть от расстановки сил в конгрессе, вице-президент придерживается того же подхода к Китаю, что и Джо Байден, - от конфронтации до сотрудничества по некоторым вопросам, например в сфере борьбы с изменением климата. В 2023 году Камала Харрис заменила Джо Байдена на саммите АСЕАН в Джакарте. Та поездка в Юго-Восточную Азию стала для нее третьей с момента вступления в должность. В ходе этого турне она посетила больше стран, чем в рамках визита в любой другой регион. "В нашей администрации Камала Харрис выступала за укрепление вовлеченности США в дела в Юго-Восточной Азии, и она проделала долгий путь, чтобы доказать это. Вице-президент знает, что участие США в жизни этого региона важно для нашей собственной безопасности и экономического роста", - объяснил тогда агентству AP советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.



Во время своей первой поездки в регион в 2021 году Харрис осудила "травлю", развязанную Китаем в отношении его соседей. С момента вступления в должность вице-президент лишь однажды официально встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином: на форуме АТЭС в ноябре 2022 года.



Калифорнийский акцент



"Харрис, безусловно, будет действовать в русле "разворота на Азию", инициированного Бараком Обамой в 2010 годах, - подтверждает Джейкоб Хейлбрунн (Jacob Heilbrunn). Она не бросит Европу, но будет всячески стремиться к дальнейшему укреплению отношений Вашингтона с азиатскими союзниками". Возможно, особую роль в таком курсе играет ее привязанность к родному штату - Калифорнии. "Камала Харрис родилась в Окленде и всю юность варилась в калифорнийской политике, - поясняет вице-президент "Германского фонда Маршалла США" Иэн Лессер (Ian Lesser). - В Калифорнии американская внешняя политика воспринимается через особую собственную призму. Не забывайте, что этот американский штат - пятая по величине экономика в мире! В силу своего географического положения он больше ориентирован на Азиатско-Тихоокеанский регион и отношения с Мексикой".



Однако если она станет хозяйкой Овального кабинета, Камале Харрис придется решать сложный вопрос на восточном фронте: израильско-палестинский конфликт. "Ее советник по вопросам безопасности Филип Гордон известен своей критической позицией по отношению к Израилю. Так что климат на Ближнем Востоке будет другим", - прогнозирует Джейкоб Хейлбрунн (Jacob Heilbrunn), главный редактор журнала о внешней политике The National Interest. В 2014 году, будучи помощником Барака Обамы по урегулированию на Ближнем Востоке, Гордон выступил в Тель-Авиве с язвительной речью. "Как Израиль сможет добиться мира, если он не хочет провести демаркацию границы, прекратить оккупацию и предоставить палестинцам право на суверенитет, безопасность и достоинство?" - поинтересовался он на израильской мирной конференции, организованной изданием Haaretz.



Спустя два года он написал памятную записку для Совета по международным отношениям: "Было бы иллюзией представить, что Израиль сможет продолжать процветать, расширять свои региональные связи, воздерживаться от дальнейших актов насилия и оставаться стабильной и толерантной еврейской демократией на фоне сохранения тенденций, наблюдающихся сейчас на Западном берегу и в секторе Газа. Они способны положить конец любым перспективам создания двух государств". Эта позиция перекликается с критикой, высказанной Камалой Харрис в адрес операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа.



Израиль: поворотный момент?



В марте прошлого года вице-президент заявила, что Израиль делает недостаточно для того, чтобы избежать "гуманитарной катастрофы". 24 июля Харрис демонстративно отсутствовала во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед конгрессом. Она предпочла не откладывать запланированную ранее поездку в Индиану, где посетила мероприятие, организованное афроамериканским женским обществом Zeta Phi Beta. На следующий день на встрече с Нетаньяху она не стала ходить вокруг да около. "Происходящее последние девять месяцев в секторе Газа - разрушительно", - заявила она, напомнив о "непоколебимой приверженности" США интересам Израиля и его "праве на самозащиту". "Мы не можем закрывать глаза на эти трагедии, мы не можем позволить себе не проявлять сострадание. И я не буду молчать".



"Пусть даже Камала Харрис проявляет больше сострадания к палестинской проблеме, чем многие другие члены демократической партии, начиная с Джо Байдена, я не ожидаю каких-то радикальных изменений в политике. США всегда были непоколебимым союзником Израиля, это не изменится", - полагает Джефф Хокинс (Jeff Hawkins), бывший посол США и научный сотрудник Института международных и стратегических отношений (IRIS). Он также отмечает важность электорального аспекта для демократов: "В штате Мичиган высокая концентрация арабов-американцев. Это ключевой "неопределившийся" штат, где она должна выиграть".



За рубежом отношение Харрис к израильско-палестинскому конфликту подвергнется тщательному изучению, особенно в так называемых странах Глобального Юга, где ее происхождение может сыграть ей на руку. "Избрание президентом женщины, родившейся у родителей индийского и ямайского происхождения, было бы впечатляющим и очень заметным явлением для этой части мира", - отмечает Лессер. "Люди запомнят: да, США (все еще) способны проявлять свое многообразие на самом высоком уровне".



В глазах избирателей у Камалы Харрис есть еще один козырь по сравнению с Дональдом Трампом, который теперь, после снятия кандидатуры Джо Байдена, внезапно стал "стариком". "Женщина на 20 лет моложе кандидата от республиканцев, чернокожая, с карибскими и южноазиатскими корнями, дочь иммигрантов, прокурор, уверенная в себе и с чувством юмора - это огромный вызов для Дональда Трампа!" - заключает Констанца Штельценмюллер.



Авторы: Шарлотт Лаланн (Charlotte Lalanne), Поль Вероник (Paul Veronique).