 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.07.2024
10:08  Олимпиада в Париже. Коммерческий спорт и инклюзивные "ценности", - Ростислав Ищенко
10:05  Арабские шейхи открыли новый "исламский банк" в Казахстане
10:02  "Нас только пальцем помани. Все кинем - и побежим ... на их голозадую вечерину", - Прилепин
09:57  Молдавия. Половина населения республики хочет быть и в Европе, и в России
09:53  На посту президента Харрис развернет внешнюю политику США к Азии, - Ш.Лаллан, П.Вероник
09:51  Таджикистан и Кыргызстан описали 94% линии госграницы. Когда ее откроют?
09:48  В шаровары! Совет улемов Таджикистана издал новую фетву о национальной одежде

09:42  Демографическая катастрофа добивает Прибалтику, - Ст.Лещенко
07:47  Мечты сдуваются: пузырь искусственного интеллекта вот-вот лопнет, - Дм.Мигунов
07:31  Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле - 51% голосов в 1-м туре
07:23  США и Китай: гегемон смотрит вслед уходящему поезду, - Пепе Эскобар
07:17  Отношения Ирана с ЦентрАзией останутся неизменными, - Виктория Панфилова
01:08  Игорь Шишкин: Миграционная мина. Кто и для чего массово завозил в Россию гастарбайтеров
00:47  Проповедник аль-Хабиб объявил сбор средств на покупку острова для "Исламского государства" у Шотландии
00:45  В бананово-лимонном Куала-Лумпуре. РосМИД изображает активно-полезную деятельность
00:39  И вторые станут первыми. Камала. Часть 1, - Александр Агеев
00:31  Иудейский реванш. Демографический фактор в борьбе за Палестину
00:09  Тучи над Венесуэлой. США опять угрожают расправой Мадуро, - Вл.Малышев
00:05  Фарион стала маркой на конверте
Воскресенье, 28.07.2024
21:52  Золотая! Дзюдоистка Диера Келдиерова завоевала первую медаль Узбекистана на ОИ-2024
19:16  Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером олимпиады
17:44  Скончался казахстанский историк, тюрколог К.Сарткожаулы
17:33  Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку
17:29  У Камалы Харрис есть пять слабых мест, - Дм.Бавырин
15:43  Вице-президентом Ирана стал реформист Ареф
14:38  "Приближаемся к тотальной войне": Израиль ударил по позициям "Хезболлы" в Ливане
14:35  Известный в ЦА "золотой" мажор Бажаев напал на полицейских в Москве. Без берегов
14:26  От теополитики к геополитике, - Фернандо Р.Перес
14:17  Бал сатаны на открытии олимпиады ужаснул мир, - И.Пшеничников
12:29  В Германии готовят новый "поджог Рейхстага"? - Виталий Волков
12:15  Разрешит ли Россия транзит казахстанского автогаза в Латвию? Очередная гнусность под видом бизнеса
12:14  Уроженца Алматинской области осудили за участие в в войне на Украине (на стороне России). Дали 7 лет
12:09  Шведский фарш: Мигранты терроризируют жителей Скандинавии, - Виктор Неделин
11:12  Воздушные замки по-американски: Вашингтон обещает работу для жителей Центральной Азии
11:07  Аресты комиков: нарушена ли свобода слова в Казахстане
10:49  Трампу пора беспокоиться: Камала Харрис начала наступать на пятки, - МК
09:36  Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистов? Запад ставит на Уррутиа
09:31  Сотни европейцев заявили о желании переехать в Россию на фоне церемонии открытия Олимпиады
09:29  Азия станет центром мира, а БРИКС и ШОС послужат основой нового миропорядка - Орбан
09:28  Берега АСЕАНа: как страны региона обеспечивают евразийскую безопасность, - В.Логинов
09:25  Россия и Китай поставили на уши Пентагон, отрепетировав боевые действия на Аляске
09:22  Восточные гиганты объединяются: стратегическое партнерство Ирана и России, - Мухаммед Али Санаубари
09:20  СВР помогла предотвратить покушение на Иванишвили и госпереворот в Тбилиси
08:24  Колонна "вагнеровцев" попала в засаду сепаров-туарегов в африканском Мали - 20 убитых, есть пленные
00:30  Венгрия и Словакия отомстят Украине за проблемы с транзитом нефти, - Игор Даниш
00:19  Игорь Мальцев: Русофобию надо сначала искоренить в России
00:12  Ракеты ливанской "Хезболлы" попали в израильскую деревню на Голанах - 9 погибших
00:05  Украденная Олимпиада: о спорте лучше забыть, - ФСК
00:04  Андрей Захватов: Ташкент сближается с Пекином, или Почему мы плохо знаем китайцев
00:00  Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России, после шабаша на открытии Олимпиады
Суббота, 27.07.2024
22:23  Как власти в разные времена запрещали книги, и к чему это привело
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На посту президента Харрис развернет внешнюю политику США к Азии, - Ш.Лаллан, П.Вероник
09:53 29.07.2024

L'Express
Франция

Россия, Израиль, Китай… Какой могла бы быть внешняя политика Камалы Харрис?
L’Express: на посту президента Харрис развернет внешнюю политику США к Азии

В случае победы на выборах действующая вице-президент привнесет свой стиль в сферу внешней политики, пишет L’Express. Для Америки это означает конец целой эпохи. Харрис принадлежит другому поколению, чьи представления о роли США в мире несколько иные, чем у Байдена.

Джо Байден и Камала Харрис: два взгляда на мир. Между ними - целое поколение. Он родился в самый разгар Второй мировой, и половина его жизни пришлась на эпоху холодной войны. Она же появилась на свет в самом начале движения хиппи, а на момент падения Берлинской стены ей было всего 25.

В тени президента-демократа, признанного знатока внешней политики, его правой руке пришлось пройти краткий курс введения в международные дела по ускоренной украинским конфликтом программе. Интересный казус: Камала Харрис последней из высокопоставленных американских чиновников встретилась с Владимиром Зеленским с глазу на глаз перед началом российской военной операции. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года. Пятью днями позже сотни танков пересекли российско-украинскую границу.

Вице-президент, которую вскоре официально назовут кандидатом на пост главы государства от демократической партии, виделась с Зеленским шесть раз и на протяжении трех лет представляет США на Мюнхенской конференции. Там она недавно подтвердила "непоколебимую" приверженность Вашингтона 5-й статье Договора о создании НАТО, касающейся взаимной самообороны участников альянса. 15 июня Харрис приняла участие в швейцарском мирном саммите, где снова заявила о "неизменной" поддержке украинского народа, который "обороняется от жестокой агрессии со стороны России".

Есть все основания полагать, что, как и ее ментор, вице-президент будет убежденной атлантисткой. Но вместе с тем ее избрание на пост верховного главнокомандующего будет означать конец целой эпохи. "Джо Байден десятилетиями жил и дышал американской внешней политикой. Камала Харрис - лишь три года. У нее нет такого наследия и такого же понимания роли Америки в мире, как у кого-нибудь из ровесников Байдена", - отмечает Чарльз Купчан (Charles Kupchan), профессор Джорджтаунского университета и экс-советник президента Барака Обамы.

"Байден - представитель поколения, для которого ядерная конфронтация между США и СССР была определяющим принципом мировой политики", - соглашается научный сотрудник Института Брукингса Констанца Штельценмюллер (Constanze Stelzenmueller), (Институт Брукингса - вашингтонский аналитический центр. - Прим. ИноСМИ). Для нового поколения ключевая идея заключается в том, что Америка больше не является доминирующей державой в мире, которому свойственна стратегическая конкуренция и экономическая взаимозависимость. В рамках этой концепции мироустройства учитывается важность союзов с Европой и Азией, но от партнеров в этих регионах также ожидается больше вовлеченности.

Новая эра

Впрочем, скорее всего, главные приоритеты байденовских лет сохранятся. "Ее [Харрис] советники - представители центристского интернационалистского крыла демократической партии, - поясняет Купчан. - Поэтому я ожидаю определенной преемственности". Ее советник по национальной безопасности франкоязычный Филипп Гордон в 1993 году защитил диссертацию о голлистском наследии внешней политики Франции. Гордон - специалист по европейским делам и Ближнему Востоку, а коллеги описывают его как опытного советника, атлантиста и сторонника определенного прагматического подхода.

Помимо вопроса оказания поддержки Киеву, которая по-прежнему будет зависеть от расстановки сил в конгрессе, вице-президент придерживается того же подхода к Китаю, что и Джо Байден, - от конфронтации до сотрудничества по некоторым вопросам, например в сфере борьбы с изменением климата. В 2023 году Камала Харрис заменила Джо Байдена на саммите АСЕАН в Джакарте. Та поездка в Юго-Восточную Азию стала для нее третьей с момента вступления в должность. В ходе этого турне она посетила больше стран, чем в рамках визита в любой другой регион. "В нашей администрации Камала Харрис выступала за укрепление вовлеченности США в дела в Юго-Восточной Азии, и она проделала долгий путь, чтобы доказать это. Вице-президент знает, что участие США в жизни этого региона важно для нашей собственной безопасности и экономического роста", - объяснил тогда агентству AP советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время своей первой поездки в регион в 2021 году Харрис осудила "травлю", развязанную Китаем в отношении его соседей. С момента вступления в должность вице-президент лишь однажды официально встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином: на форуме АТЭС в ноябре 2022 года.

Калифорнийский акцент

"Харрис, безусловно, будет действовать в русле "разворота на Азию", инициированного Бараком Обамой в 2010 годах, - подтверждает Джейкоб Хейлбрунн (Jacob Heilbrunn). Она не бросит Европу, но будет всячески стремиться к дальнейшему укреплению отношений Вашингтона с азиатскими союзниками". Возможно, особую роль в таком курсе играет ее привязанность к родному штату - Калифорнии. "Камала Харрис родилась в Окленде и всю юность варилась в калифорнийской политике, - поясняет вице-президент "Германского фонда Маршалла США" Иэн Лессер (Ian Lesser). - В Калифорнии американская внешняя политика воспринимается через особую собственную призму. Не забывайте, что этот американский штат - пятая по величине экономика в мире! В силу своего географического положения он больше ориентирован на Азиатско-Тихоокеанский регион и отношения с Мексикой".

Однако если она станет хозяйкой Овального кабинета, Камале Харрис придется решать сложный вопрос на восточном фронте: израильско-палестинский конфликт. "Ее советник по вопросам безопасности Филип Гордон известен своей критической позицией по отношению к Израилю. Так что климат на Ближнем Востоке будет другим", - прогнозирует Джейкоб Хейлбрунн (Jacob Heilbrunn), главный редактор журнала о внешней политике The National Interest. В 2014 году, будучи помощником Барака Обамы по урегулированию на Ближнем Востоке, Гордон выступил в Тель-Авиве с язвительной речью. "Как Израиль сможет добиться мира, если он не хочет провести демаркацию границы, прекратить оккупацию и предоставить палестинцам право на суверенитет, безопасность и достоинство?" - поинтересовался он на израильской мирной конференции, организованной изданием Haaretz.

Спустя два года он написал памятную записку для Совета по международным отношениям: "Было бы иллюзией представить, что Израиль сможет продолжать процветать, расширять свои региональные связи, воздерживаться от дальнейших актов насилия и оставаться стабильной и толерантной еврейской демократией на фоне сохранения тенденций, наблюдающихся сейчас на Западном берегу и в секторе Газа. Они способны положить конец любым перспективам создания двух государств". Эта позиция перекликается с критикой, высказанной Камалой Харрис в адрес операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль: поворотный момент?

В марте прошлого года вице-президент заявила, что Израиль делает недостаточно для того, чтобы избежать "гуманитарной катастрофы". 24 июля Харрис демонстративно отсутствовала во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед конгрессом. Она предпочла не откладывать запланированную ранее поездку в Индиану, где посетила мероприятие, организованное афроамериканским женским обществом Zeta Phi Beta. На следующий день на встрече с Нетаньяху она не стала ходить вокруг да около. "Происходящее последние девять месяцев в секторе Газа - разрушительно", - заявила она, напомнив о "непоколебимой приверженности" США интересам Израиля и его "праве на самозащиту". "Мы не можем закрывать глаза на эти трагедии, мы не можем позволить себе не проявлять сострадание. И я не буду молчать".

"Пусть даже Камала Харрис проявляет больше сострадания к палестинской проблеме, чем многие другие члены демократической партии, начиная с Джо Байдена, я не ожидаю каких-то радикальных изменений в политике. США всегда были непоколебимым союзником Израиля, это не изменится", - полагает Джефф Хокинс (Jeff Hawkins), бывший посол США и научный сотрудник Института международных и стратегических отношений (IRIS). Он также отмечает важность электорального аспекта для демократов: "В штате Мичиган высокая концентрация арабов-американцев. Это ключевой "неопределившийся" штат, где она должна выиграть".

За рубежом отношение Харрис к израильско-палестинскому конфликту подвергнется тщательному изучению, особенно в так называемых странах Глобального Юга, где ее происхождение может сыграть ей на руку. "Избрание президентом женщины, родившейся у родителей индийского и ямайского происхождения, было бы впечатляющим и очень заметным явлением для этой части мира", - отмечает Лессер. "Люди запомнят: да, США (все еще) способны проявлять свое многообразие на самом высоком уровне".

В глазах избирателей у Камалы Харрис есть еще один козырь по сравнению с Дональдом Трампом, который теперь, после снятия кандидатуры Джо Байдена, внезапно стал "стариком". "Женщина на 20 лет моложе кандидата от республиканцев, чернокожая, с карибскими и южноазиатскими корнями, дочь иммигрантов, прокурор, уверенная в себе и с чувством юмора - это огромный вызов для Дональда Трампа!" - заключает Констанца Штельценмюллер.

Авторы: Шарлотт Лаланн (Charlotte Lalanne), Поль Вероник (Paul Veronique).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722235980


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов встретился с жителями Карагандинской области
- Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы" и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
- Про экономических чиновников
- 700 рабочих мест создано в Кызылординской области благодаря программе "Ауыл аманаты"
- Взаимодействие в транспортно-транзитной сфере – один из ключевых драйверов экономик Казахстана и России
- Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев - МВК
- Избран новый председатель Улытауского областного филиала Демпартии "Ак жол"
- Апелляция отменила оправдательный вердикт присяжных заседателей
- Осужден руководитель отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области
- МВД: Задержана преступная группа, занимавшаяся хищением из промышленных предприятий Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  