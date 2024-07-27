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Молдавия. Половина населения республики хочет быть и в Европе, и в России
09:57 29.07.2024

Устав от старых политиков, молдаване готовы сменить власть
Половина населения республики хочет быть в Европе, но с Россией

Дмитрий Родионов

Больше половины жителей Молдавии выступают против вхождения в Североатлантический альянс и в состав Румынии, свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.

Респондентам предложили ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошли референдумы о присоединении страны к НАТО, ЕС, ЕАЭС и Румынии. "Да" альянсу сказали лишь 26%, "Нет" - 58% опрошенных. 3% не участвовали бы в референдуме, а остальные не определились с ответом.

В то же время о присоединении Молдавии к Евросоюзу положительно высказались 53% респондентов, отрицательно - 33%. 38% поддержали бы вступление в ЕАЭС, 40% - против этого. На референдуме о вхождении в состав Румынии лишь 36% ответили бы "да", а 53% - "против".

45% - большинство - выступают за сбалансированную многовекторную внешнюю политику: и с Россией, и с ЕС. 31% - за сугубо прозападный вектор. 12% - за сближение с Россией вплоть до воссоединения. 6% - за ориентацию на объединение с Румынией и столько же пока вообще не определились.

Кроме того, респондентов спросили, достойна ли нынешний президент Майя Санду быть переизбранной на должность главы государства. Лишь 37% ответили утвердительно.

58% опрошенных посчитали более благоприятным исходом появление на посту президента нового человека. 44% верят в то, что Санду может победить снова, примерно столько же (40%) скептически относится к перспективам кандидата от оппозиции. 16% не решились предположить какой-то определенный исход выборов.

Между тем, оппозиция до сих пор в сомнениях, будет ли она выдвигать единого кандидата. На этом фоне шансы Санду переизбраться выглядят не так уж безнадежно.

Может, оппозиции и впрямь найти некое новое лицо? И повестка для него уже готова - против проталкивания страны в Румынию и НАТО… Но кто им может быть?

- Речь идет о любом другом человеке, кроме Санду, - уверен исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба", политолог Владимир Букарский. - Она порядком надоела, особенно молдаванам, оставшимся в стране и не уехавшим искать счастье за границей.

"СП": Кто мог бы стать новым лицом? Можете пару-тройку кандидатур назвать чисто теоретически?

- Незаконно отстраненный генпрокурор Александр Стояногло. Экс-башкан Гагаузии Ирина Влах. Бывший премьер-министр Ион Кику. Возможно, в будущем, нынешний мэр Кишинева Ион Чебан.

"СП": Оппозиция, по-прежнему разрознена. Готова ли она сплотиться вокруг единого кандидата, и не станет ли им опять кто-то из "динозавров" молдавской политики?

- Если оппозиция осознает, чем для всей страны и для каждого из них грозит власть Санду еще на четыре года - объединятся.

"СП": Интересны итоги еще одного опроса. 58% жителей Молдавии против присоединения к Румынии и вступления в НАТО. То есть большинство все же не прозападно настроено? При этом большинство хочет в ЕС, но не в ЕАЭС…

- Это объясняется просто. Молдаване хотят жить лучше, чем сейчас, и при этом не хотят воевать. Поэтому большинство молдаван за членство в ЕС, который в их сознании ассоциируется с высоким уровнем жизни, но против членства в НАТО.

"СП": Можно ли говорить, что этим опросом будущему потенциальному лидеру уже сформулирована повестка?

- Молдавское общество фрагментировано. Есть сторонники объединения с Румынией, вступления в НАТО. Есть приверженцы вхождения в ЕАЭС. Каждый лидер работает на свой сегмент общества.

- Данные этих опросов остаточно объективны, - уверен молдавский политолог Илья Кисилев. - Что касается раскола общества, то он существует давно и, что хуже всего, инспирируется властью. По крайней мере теми ее представителями, которые правят страной с 2009 года, когда пришли представители проевропейских партий. У народа культивируется представление о том, что молдаване не в состоянии сами решать свою судьбу, и за них это должны делать в Бухаресте. Такова стратегия меньшинства, и она достаточно успешно работает.

"СП": При этом большинство за ЕС и против ЕАЭС. Почему так? Пропаганда Санду сработала? Так быстро?

- Пропаганда проевропейского пути развития срабатывает потому, что любые альтернативные точки зрения сегодня подавляются. В том числе закрытие 13 оппозиционных телеканалов сыграло свою роль.

В то же время на прозападную пропаганду поступают миллионные гранты, которые потихоньку делают свое дело. Но даже в этих условиях нельзя говорить о том, что прозападная точка зрения одержала в Молдове победу.

"СП": Понимают ли люди, что для многих стран Восточной Европы прием в ЕС был завязан на членстве в НАТО?

- Простым гражданам сложно противостоять напору прозападной пропаганды, но даже в этих условиях большинство выступает против активизации сотрудничества с НАТО. Это понимают даже сторонники вступления Молдавии в ЕС.

"СП": По результатам опроса Санду должна проиграть выборы.

- Я бы не стал коррелировать. Результаты опроса и итоги реального голосования могут достаточно сильно отличаться. Избирательная кампания еще даже не начиналась, а наивысшего уровня прозападная пропаганда достигнет в октябре.

"СП": Более половины жителей Молдавии хотят прихода к власти нового человека. Есть политические лидеры, готовые услышать голос народа?

- Нынешняя политическая элита давно себя дискредитировала. Более того, стране требуется полное, радикальное обновление всего политического класса и законодательства. Здесь необходимо создать, если хотите, Вторую республику - по аналогии с Францией, где сейчас уже Пятая.

"СП": Какие шансы на появление "нового человека", настроенного если не пророссийски, то хотя бы промолдавски?

- Я думаю, что новые, достойные люди есть, но существующая политическая элита никак не заинтересована в том, чтобы они смогли себя проявить. В этом проблема и беда современной Молдовы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722236220


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