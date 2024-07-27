 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.07.2024
10:08  Олимпиада в Париже. Коммерческий спорт и инклюзивные "ценности", - Ростислав Ищенко
10:05  Арабские шейхи открыли новый "исламский банк" в Казахстане
10:02  "Нас только пальцем помани. Все кинем - и побежим ... на их голозадую вечерину", - Прилепин
09:57  Молдавия. Половина населения республики хочет быть и в Европе, и в России
09:53  На посту президента Харрис развернет внешнюю политику США к Азии, - Ш.Лаллан, П.Вероник
09:51  Таджикистан и Кыргызстан описали 94% линии госграницы. Когда ее откроют?
09:48  В шаровары! Совет улемов Таджикистана издал новую фетву о национальной одежде

09:42  Демографическая катастрофа добивает Прибалтику, - Ст.Лещенко
07:47  Мечты сдуваются: пузырь искусственного интеллекта вот-вот лопнет, - Дм.Мигунов
07:31  Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле - 51% голосов в 1-м туре
07:23  США и Китай: гегемон смотрит вслед уходящему поезду, - Пепе Эскобар
07:17  Отношения Ирана с ЦентрАзией останутся неизменными, - Виктория Панфилова
01:08  Игорь Шишкин: Миграционная мина. Кто и для чего массово завозил в Россию гастарбайтеров
00:47  Проповедник аль-Хабиб объявил сбор средств на покупку острова для "Исламского государства" у Шотландии
00:45  В бананово-лимонном Куала-Лумпуре. РосМИД изображает активно-полезную деятельность
00:39  И вторые станут первыми. Камала. Часть 1, - Александр Агеев
00:31  Иудейский реванш. Демографический фактор в борьбе за Палестину
00:09  Тучи над Венесуэлой. США опять угрожают расправой Мадуро, - Вл.Малышев
00:05  Фарион стала маркой на конверте
Воскресенье, 28.07.2024
21:52  Золотая! Дзюдоистка Диера Келдиерова завоевала первую медаль Узбекистана на ОИ-2024
19:16  Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером олимпиады
17:44  Скончался казахстанский историк, тюрколог К.Сарткожаулы
17:33  Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку
17:29  У Камалы Харрис есть пять слабых мест, - Дм.Бавырин
15:43  Вице-президентом Ирана стал реформист Ареф
14:38  "Приближаемся к тотальной войне": Израиль ударил по позициям "Хезболлы" в Ливане
14:35  Известный в ЦА "золотой" мажор Бажаев напал на полицейских в Москве. Без берегов
14:26  От теополитики к геополитике, - Фернандо Р.Перес
14:17  Бал сатаны на открытии олимпиады ужаснул мир, - И.Пшеничников
12:29  В Германии готовят новый "поджог Рейхстага"? - Виталий Волков
12:15  Разрешит ли Россия транзит казахстанского автогаза в Латвию? Очередная гнусность под видом бизнеса
12:14  Уроженца Алматинской области осудили за участие в в войне на Украине (на стороне России). Дали 7 лет
12:09  Шведский фарш: Мигранты терроризируют жителей Скандинавии, - Виктор Неделин
11:12  Воздушные замки по-американски: Вашингтон обещает работу для жителей Центральной Азии
11:07  Аресты комиков: нарушена ли свобода слова в Казахстане
10:49  Трампу пора беспокоиться: Камала Харрис начала наступать на пятки, - МК
09:36  Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистов? Запад ставит на Уррутиа
09:31  Сотни европейцев заявили о желании переехать в Россию на фоне церемонии открытия Олимпиады
09:29  Азия станет центром мира, а БРИКС и ШОС послужат основой нового миропорядка - Орбан
09:28  Берега АСЕАНа: как страны региона обеспечивают евразийскую безопасность, - В.Логинов
09:25  Россия и Китай поставили на уши Пентагон, отрепетировав боевые действия на Аляске
09:22  Восточные гиганты объединяются: стратегическое партнерство Ирана и России, - Мухаммед Али Санаубари
09:20  СВР помогла предотвратить покушение на Иванишвили и госпереворот в Тбилиси
08:24  Колонна "вагнеровцев" попала в засаду сепаров-туарегов в африканском Мали - 20 убитых, есть пленные
00:30  Венгрия и Словакия отомстят Украине за проблемы с транзитом нефти, - Игор Даниш
00:19  Игорь Мальцев: Русофобию надо сначала искоренить в России
00:12  Ракеты ливанской "Хезболлы" попали в израильскую деревню на Голанах - 9 погибших
00:05  Украденная Олимпиада: о спорте лучше забыть, - ФСК
00:04  Андрей Захватов: Ташкент сближается с Пекином, или Почему мы плохо знаем китайцев
00:00  Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России, после шабаша на открытии Олимпиады
Суббота, 27.07.2024
22:23  Как власти в разные времена запрещали книги, и к чему это привело
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Нас только пальцем помани. Все кинем - и побежим ... на их голозадую вечерину", - Прилепин
10:02 29.07.2024

Беременность наполовину: российская элита ждет, что слова Путина не сбудутся
Неоднозначность в новостях недели

Ютуб начали замедлять, был арестован бывший главный тыловик Минобороны генерал Булгаков, в Париже с треском открылась Олимпиада. Обсуждение в обществе этих событий недели показывает очень интересную и трагическую тенденцию, которую можно, наверное, назвать "беременность наполовину".

В Париже нам показали продолжение "Евровидения". Где отсутствие таланта заменяется соответствием либеральной повестке, а искусство – извращением человеческого облика. И именно это поощряется. Манифестация перверсий, насаждение болезни как нормы, превращение отклонений в достоинство – фактический сатанизм - вышли с регионального уровня европейского музыкального конкурса на мировой, олимпийский. И поднятый вверх тормашками олимпийский флаг засвидетельствовал это.

Христианский мир возмутился, и у многих возник вопрос: а что же это организаторы открытия Игр не поиздевались над исламом? Страшно? Мусульмане ответить могут? Вовсе не только поэтому. Ислам не является духовной основой Европы. Пока еще не является. Задача либералов-глобалистов - разрушить фундамент, лишить человека его традиционной культуры, корней. И тогда с ним можно делать что угодно. Фундамент Европы и России – христианство.

Писатель Прилепин совершенно справедливо замечает: "Знаете, почему рядом с этим беспримерным беснованием не было нашего флага? Ну ведь знаете. Ну давайте же скажем это вслух, раз все это знают. Только. Потому. Что нас. Не пустили. Не потому что мы такие гордые и нам противно. Нет. Только потому что не пустили".

И далее: "Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Все кинем - и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечерину. Не в ту, как говорится, дверь. …Ошибаюсь, да? Ну так я первый спляшу вприсядку, если ошибаюсь".

Не ошибается. И не только потому, что четкой однозначной государственной позиции по Олимпиаде не было – вроде как недопустимо так унижать страну, но вот спортсмены могут поехать, они же готовились… И все в таком половинчатом духе. Не только поэтому. Главное – из-за надежды, ожидания, что слова Путина "как было – уже не будет", это так, красивая фраза, не более.

Арестованный генерал Булгаков, как сообщают государственные информагентства, организовал для себя и близких пищевую цепочку. Солдатам, в том числе на фронт, поставляли некачественную еду. С этого генерал, Герой России, и кормился сам (получая откаты от пищевиков), и кормил родню, которая занималась поставками, возглавляя соответствующие фирмы. А солдат, ну, что солдат, а проще говоря народ, - кормовая база.

Сняли его с должности, на которой он состоял с 2008 года, осенью 2022 года. Когда фраза "на месте все выдадут" стала горьким мемом, а крики, в том числе теоретически народных депутатов, "где полтора миллиона комплектов зимней формы? Где спальники? Где имущество на миллиарды?" дошли наконец до "небес". Ну, как сняли – перевели в "райскую группу" инспекторов Минобороны.

На третий год СВО – арестовали. И если у Булгакова чудом найдется что-то существенней нынешней причины ареста, будут выявлены какие-то связи выше, я тоже обещаю сплясать вприсядку, хоть и не умею.

Депутат Хинштейн на неделе сообщил, что Ютуб будут замедлять. Поскольку тот "демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику: последовательно удаляет каналы россиян, игнорирует требования Роскомнадзора". Ой, тут что началось, не опишешь в словах. Где же мы будем слушать про "синий трактор", как узнаем, как сажать редиску, где научимся вкручивать лампочку, гладить футболку и ловко собирать чемодан в отпуск? Стенания обывателей вполне понятны. Что-то с импортозамещением, несмотря на освоенные (а может благодаря именно освоению) миллиарды, здесь не заладилось. Но не очень понятны стенания по Ютубу тех, у кого гойда – Одесса русский город, "жечь до Ла-Манша" и Украины не должно существовать. Это как? Здесь воюем, а здесь – нет, неудобненько как-то, нельзя лишаться привычных удовольствий? Ютуб – при всем удобстве и отчасти полезности контента – проводит абсолютно русофобскую политику. Это инструмент влияния, оружие информационной войны.

Именно поэтому государство обязано приводить в чувство платформу. Будет выполнять требования (по европейским меркам – совсем не драконовские) российского законодательства – добро пожаловать. Ну, а нет, значит не будет здесь Ютуба в свободном доступе. И уж если честно – прямо-таки жизненно важным он не является. Не умрет без него никто, не обнищает и не заболеет.

А вот "беременность наполовину", кстати, - болезнь. Из разряда психиатрии. Развитие ее в общественном сознании может быть смертельно опасно. А доктор что-то запаздывает…

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722236520


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов встретился с жителями Карагандинской области
- Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы" и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
- Про экономических чиновников
- 700 рабочих мест создано в Кызылординской области благодаря программе "Ауыл аманаты"
- Взаимодействие в транспортно-транзитной сфере – один из ключевых драйверов экономик Казахстана и России
- Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев - МВК
- Избран новый председатель Улытауского областного филиала Демпартии "Ак жол"
- Апелляция отменила оправдательный вердикт присяжных заседателей
- Осужден руководитель отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области
- МВД: Задержана преступная группа, занимавшаяся хищением из промышленных предприятий Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  