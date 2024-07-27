"Нас только пальцем помани. Все кинем - и побежим ... на их голозадую вечерину", - Прилепин

10:02 29.07.2024

Беременность наполовину: российская элита ждет, что слова Путина не сбудутся

Неоднозначность в новостях недели



Ютуб начали замедлять, был арестован бывший главный тыловик Минобороны генерал Булгаков, в Париже с треском открылась Олимпиада. Обсуждение в обществе этих событий недели показывает очень интересную и трагическую тенденцию, которую можно, наверное, назвать "беременность наполовину".



В Париже нам показали продолжение "Евровидения". Где отсутствие таланта заменяется соответствием либеральной повестке, а искусство – извращением человеческого облика. И именно это поощряется. Манифестация перверсий, насаждение болезни как нормы, превращение отклонений в достоинство – фактический сатанизм - вышли с регионального уровня европейского музыкального конкурса на мировой, олимпийский. И поднятый вверх тормашками олимпийский флаг засвидетельствовал это.



Христианский мир возмутился, и у многих возник вопрос: а что же это организаторы открытия Игр не поиздевались над исламом? Страшно? Мусульмане ответить могут? Вовсе не только поэтому. Ислам не является духовной основой Европы. Пока еще не является. Задача либералов-глобалистов - разрушить фундамент, лишить человека его традиционной культуры, корней. И тогда с ним можно делать что угодно. Фундамент Европы и России – христианство.



Писатель Прилепин совершенно справедливо замечает: "Знаете, почему рядом с этим беспримерным беснованием не было нашего флага? Ну ведь знаете. Ну давайте же скажем это вслух, раз все это знают. Только. Потому. Что нас. Не пустили. Не потому что мы такие гордые и нам противно. Нет. Только потому что не пустили".



И далее: "Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Все кинем - и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечерину. Не в ту, как говорится, дверь. …Ошибаюсь, да? Ну так я первый спляшу вприсядку, если ошибаюсь".



Не ошибается. И не только потому, что четкой однозначной государственной позиции по Олимпиаде не было – вроде как недопустимо так унижать страну, но вот спортсмены могут поехать, они же готовились… И все в таком половинчатом духе. Не только поэтому. Главное – из-за надежды, ожидания, что слова Путина "как было – уже не будет", это так, красивая фраза, не более.



Арестованный генерал Булгаков, как сообщают государственные информагентства, организовал для себя и близких пищевую цепочку. Солдатам, в том числе на фронт, поставляли некачественную еду. С этого генерал, Герой России, и кормился сам (получая откаты от пищевиков), и кормил родню, которая занималась поставками, возглавляя соответствующие фирмы. А солдат, ну, что солдат, а проще говоря народ, - кормовая база.



Сняли его с должности, на которой он состоял с 2008 года, осенью 2022 года. Когда фраза "на месте все выдадут" стала горьким мемом, а крики, в том числе теоретически народных депутатов, "где полтора миллиона комплектов зимней формы? Где спальники? Где имущество на миллиарды?" дошли наконец до "небес". Ну, как сняли – перевели в "райскую группу" инспекторов Минобороны.



На третий год СВО – арестовали. И если у Булгакова чудом найдется что-то существенней нынешней причины ареста, будут выявлены какие-то связи выше, я тоже обещаю сплясать вприсядку, хоть и не умею.



Депутат Хинштейн на неделе сообщил, что Ютуб будут замедлять. Поскольку тот "демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику: последовательно удаляет каналы россиян, игнорирует требования Роскомнадзора". Ой, тут что началось, не опишешь в словах. Где же мы будем слушать про "синий трактор", как узнаем, как сажать редиску, где научимся вкручивать лампочку, гладить футболку и ловко собирать чемодан в отпуск? Стенания обывателей вполне понятны. Что-то с импортозамещением, несмотря на освоенные (а может благодаря именно освоению) миллиарды, здесь не заладилось. Но не очень понятны стенания по Ютубу тех, у кого гойда – Одесса русский город, "жечь до Ла-Манша" и Украины не должно существовать. Это как? Здесь воюем, а здесь – нет, неудобненько как-то, нельзя лишаться привычных удовольствий? Ютуб – при всем удобстве и отчасти полезности контента – проводит абсолютно русофобскую политику. Это инструмент влияния, оружие информационной войны.



Именно поэтому государство обязано приводить в чувство платформу. Будет выполнять требования (по европейским меркам – совсем не драконовские) российского законодательства – добро пожаловать. Ну, а нет, значит не будет здесь Ютуба в свободном доступе. И уж если честно – прямо-таки жизненно важным он не является. Не умрет без него никто, не обнищает и не заболеет.



А вот "беременность наполовину", кстати, - болезнь. Из разряда психиатрии. Развитие ее в общественном сознании может быть смертельно опасно. А доктор что-то запаздывает…



Дмитрий Попов