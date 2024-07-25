Арабские шейхи открыли новый "исламский банк" в Казахстане

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Крупная банковская группа Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (далее – ADCB) получила согласие на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение дочерней организации – АО "Исламский Банк "Al Hilal" (путем приобретения 100% простых акций банка)

25.07.2024 / экономика



АРРФР, 24 июля



Крупная банковская группа Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (далее – ADCB) получила согласие на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение дочерней организации – АО "Исламский Банк "Al Hilal" (путем приобретения 100% простых акций банка).

ADCB занимает 3 место (из 56) по активам в банковском секторе ОАЭ и имеет высокий кредитный рейтинг ("A" от S&P и "A+" от Fitch).

Конечным контролирующим акционером является Правительство ОАЭ (60,2% акций принадлежат Mubadala Investment Company PJSC, единственный акционер которого - Правительство Абу-Даби (ОАЭ)).

На 1 января 2024 года активы ADCB составили $155,2 млрд, ссудный портфель $85,6 млрд, собственный капитал – $19,5 млрд.

ADCB осуществляет банковскую деятельность на основании лицензии, выданной Центральным Банком ОАЭ от 14 декабря 2005 года.

Агентством на основании поступивших заявлений и пакетов документов от ADCB постановлениями Правления:

- № 37 от 19 июля 2024 года выдано согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО "Исламский Банк "Al Hilal";

- № 38 от 19 июля 2024 года выдано разрешение на приобретение дочерней организации – АО "Исламский Банк "Al Hilal".