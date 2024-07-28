|Душанбинский разгром. Чайхану "Рохат" и театр им. Лохути снесут "из-за несоответствия современным требованиям"
10:45 29.07.2024
Чайхану "Рохат" и театр им. Лохути снесут из-за несоответствия современным требованиям
Для них будут построены новые здания.
Чайхана "Рохат" и театр имени Лохути будут снесены в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана Низом Мирзозода на пресс-конференции.
"Эти здания устарели и не соответствуют современным требованиям, но бренды чайханы "Рохат" и театра Лохути будут сохранены, для них построят новые здания", - сказал он.
Мирзозода также отметил, что "чайхана была знаменита своими вкусными блюдами, в частности, лагманом, но теперь там не так".
Когда будут снесены чайхана и театр, в каком месте будут построены новые здания и какой стиль будет у новых объектов – не сообщили. Однако сказали, что на месте чайханы и театра будут возедены современные здания.
Тема сноса исторических зданий по проспекту Рудаки обсуждается с 2016 года. Гражданские активисты неоднократно обращались к властям с просьбой не сносить исторические здания в Душанбе.
В частности, вопрос о сносе чайханы "Рохат" обсуждается уже несколько лет. Каждый раз, когда поднималась эта тема, она вызывала широкий резонанс, в основном негативный, так как жители выступают против уничтожения одной из старейших достопримечательностей и символа Душанбе.
В декабре 2020 года на пресс-конференции заместитель председателя столицы Махмадсаид Зубайдзода утверждал, что в проекте генерального плана, одобренного Комитетом по архитектуре и строительству, снос чайханы "Рохат" не предусмотрен.
Однако, через два года, в мае 2022 года, власти демонтировали здание с правой стороны чайханы. Это был ресторан "Рохат", построенный позднее, чем сама чайхана.
Чайхана "Рохат", открытая 22 июня 1958 года, является одним из символов Душанбе и популярным туристическим объектом в столице.
Театр им. Лохути - первый профессиональный театр , построенный в 1929 году в Душанбе. Он стал важной вехой в развитии таджикского театра, отражая в своем репертуаре как героические моменты революционной борьбы, так и романтику народного подвига и строительство новой жизни.