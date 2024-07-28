Душанбинский разгром. Чайхану "Рохат" и театр им. Лохути снесут "из-за несоответствия современным требованиям"

10:45 29.07.2024

Чайхану "Рохат" и театр им. Лохути снесут из-за несоответствия современным требованиям



Для них будут построены новые здания.



Чайхана "Рохат" и театр имени Лохути будут снесены в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана Низом Мирзозода на пресс-конференции.



