Голанская война. Ближний Восток дал повод для нового кризиса

10:54 29.07.2024

Идет война ливанская

Ближний Восток дал повод для нового кризиса



Руководство Израиля обсуждает масштаб операции против движения "Хезболла" в ответ на ракетный удар по футбольной площадке в населенном пункте Мадждаль-Шамс, который привел к гибели 12 израильских детей. МИД Израиля назвал эту акцию пересечением всех красных линий и призвал своих сотрудников за рубежом разъяснять "легитимность" предстоящего удара по Ливану. Накануне руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталось о готовности к проведению широкомасштабной наземной операции в этой стране. Эскалация конфликта грозит Ближнему Востоку еще более масштабным противостоянием, чем конфликт в секторе Газа. Оно может привести к большому числу жертв среди израильтян и поставить под вопрос само существование ливанского государства.



Экстренное заседание военно-политического кабинета Израиля, состоявшееся в воскресенье вечером, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху вернулся домой из Вашингтона, досрочно завершив визит в США, было посвящено анонсированной ранее широкомасштабной военной операции в Ливане против одной из самых многочисленных и боеспособных на Ближнем Востоке армий шиитского движения "Хезболла".



Прилетев домой во второй половине дня, Биньямин Нетаньяху сразу отправился в комплекс Минобороны в Тель-Авиве, где и было запланировано совещание совета безопасности по оценке ситуации после удара из Ливана по Голанским высотам.



