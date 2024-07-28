|Голанская война. Ближний Восток дал повод для нового кризиса
10:54 29.07.2024
Идет война ливанская
Ближний Восток дал повод для нового кризиса
Руководство Израиля обсуждает масштаб операции против движения "Хезболла" в ответ на ракетный удар по футбольной площадке в населенном пункте Мадждаль-Шамс, который привел к гибели 12 израильских детей. МИД Израиля назвал эту акцию пересечением всех красных линий и призвал своих сотрудников за рубежом разъяснять "легитимность" предстоящего удара по Ливану. Накануне руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталось о готовности к проведению широкомасштабной наземной операции в этой стране. Эскалация конфликта грозит Ближнему Востоку еще более масштабным противостоянием, чем конфликт в секторе Газа. Оно может привести к большому числу жертв среди израильтян и поставить под вопрос само существование ливанского государства.
Экстренное заседание военно-политического кабинета Израиля, состоявшееся в воскресенье вечером, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху вернулся домой из Вашингтона, досрочно завершив визит в США, было посвящено анонсированной ранее широкомасштабной военной операции в Ливане против одной из самых многочисленных и боеспособных на Ближнем Востоке армий шиитского движения "Хезболла".
Прилетев домой во второй половине дня, Биньямин Нетаньяху сразу отправился в комплекс Минобороны в Тель-Авиве, где и было запланировано совещание совета безопасности по оценке ситуации после удара из Ливана по Голанским высотам.
Обсуждение ответа на произошедшую в субботу трагедию на футбольной площадке друзского поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах, жертвами которой стали десятки человек, включая детей, началось, когда Биньямин Нетаньяху находился еще в Вашингтоне.
Израильский премьер по горячим следам провел первые консультации со своим советником по вопросам безопасности Романом Гофманом и руководителями сил безопасности.
В телефонном разговоре с духовным лидером израильских друзов Муафиком Тарифом, который он провел в Вашингтоне, Биньямин Нетаньяху пообещал, что "Израиль не оставит без ответа атаку "Хезболлы"".
По его словам, группировка "заплатит за это самую высокую цену, такую, какую она еще не платила".
Примечательно, что схожие по своему тону заявления о "самой высокой цене" прозвучали и в октябре прошлого года после атаки в секторе Газа, совершенной палестинской группировкой "Хамас", в ответ на которую Израиль начал продолжающуюся до сих пор операцию по ее уничтожению.
Свидетельствами того, что, так и не закончив войну в Газе, Израиль неотвратимо движется к еще одной войне - в Ливане, на порядок более масштабной и кровопролитной, чем война с "Хамасом", стали высказывания и других представителей высшего руководства страны.
Военный потенциал "Хезболлы"
"Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлой" и Ливаном",- предупредил глава МИД Израиля Исраэль Кац. "Мы заплатим высокую цену на фронте и в тылу, но по итогам войны лидер "Хезболлы" Насралла и "Хезболла" будут разгромлены, а Ливану будет нанесен серьезный ущерб. Мы восстановим мир и безопасность в населенных пунктах на севере",- дал свой прогноз развития ситуации глава МИД Израиля.
По его словам, он уже дал указание израильским дипломатам "готовиться к всеобъемлющей операции по всему миру с целью обеспечить легитимность операции в Ливане" и выразил уверенность в том, что Израиль получит полную поддержку со стороны его западных союзников.
Впрочем, готовясь к военной операции, израильская сторона при этом до последнего момента сохраняла себе поле для политического маневра.
В заявлении МИД Израиля, распространенном в воскресенье, содержался призыв к правительству Ливана выполнить резолюцию Совбеза ООН 1701 и обеспечить отвод сил движения "Хезболла" южнее реки Литани.
Но еще до этого, в ночь на воскресенье, израильские ВВС в рамках подготовки к операции нанесли удар по позициям "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге страны. В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что целями ударов по населенным пунктам Чабриха, Бордж-аш Шамали, Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа были "схроны с оружием и террористическая инфраструктура" группировки.
Между тем обстоятельства удара по поселку друзов на контролируемых Израилем Голанских высотах стали предметом войны интерпретаций.
Как следует из заявления ЦАХАЛа, запуск упавшей на футбольное поле ракеты был произведен из района, расположенного к северу от поселка Шебаа на юге Ливана, который контролирует "Хезболла". По словам официального представителя израильской армии Даниэля Хагари, удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1 с боеголовкой, несущей более 50 кг взрывчатки (такие ракеты находятся на вооружении "Хезболлы"). Израильская сторона настаивает, что вывод об использовании иранской ракеты был сделан на основании проведенной на месте экспертизы.
Однако сама "Хезболла" выступила с редким для нее опровержением, указав на то, что она не имеет к атаке никакого отношения. Об этом агентству Associated Press заявил официальный представитель движения Мохаммед Афиф, подтвердивший десять других массированных ударов по израильским военным объектам с использованием ракет и беспилотников на Голанских высотах и в Верхней Галилее.
Кроме того, представители "Хезболлы" направили официальное заявление в ООН, указав, что на футбольное поле упали обломки израильской противоракеты.
В свою очередь, реагируя на инцидент, и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что его правительство решительно осуждает атаки на гражданское население и требует остановить военные действия на всех фронтах в регионе. Одновременно ливанское руководство дало понять, что будет рассматривать силовую акцию Израиля на своей территории как "откровенное нарушение международного права".
Между тем агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники, сообщает, что разведка США сомневается, что удар по поселку Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно.
"Сотрудники разведки США не имеют сомнений, что атака на Голанских высотах была осуществлена движением "Хезболла", но им неясно, хотела ли группировка поразить именно эту цель",- отмечает агентство.
Вместе с тем в Вашингтоне не сомневаются, что удар - намеренно или случайно - был нанесен именно "Хезболлой". Об этом заявил, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен, заверивший, что США поддерживают право Израиля на защиту своих граждан от террористических атак.
Как бы то ни было, но, как сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников, администрация Байдена крайне обеспокоена происходящей эскалацией. По словам собеседников портала, в Белом доме опасаются, что без перемирия в секторе Газа война между Израилем и "Хезболлой" становится все более вероятной. Это может вылиться в большой региональный конфликт, в который будут втянуты США.
Сергей Строкань