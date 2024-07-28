В центре влияния: Запад включился в схватку за страны Центральной Азии, - К.Логинова

10:58 29.07.2024

США и ЕС захотели изолировать государства региона от России и КНР



Ксения Логинова



В последнее время США и ЕС все активнее пытаются вытеснить из Центральной Азии Россию и Китай. Накануне туда съездила и.о. специального координатора США программы партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций Хелайна Мац, которая заявила, что страны "Большой семерки" готовы вложить в развитие инфраструктурных проектов в регионе до $200 млрд. Такую же сумму готов выделить Вашингтон на создание новых рабочих мест в странах ЦА. Подробности - в материале "Известий".



Борьба за Центральную Азию



"Мы ведем важную борьбу в Южной и Центральной Азии. Это борьба за конкуренцию с КНР, за противодействие дезинформации России и Китая и за предотвращение террористической активности", - с таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.



По его словам, регион Центральной Азии стал особенно важной ареной "конкуренции США с Китаем и Россией". В качестве примера он привел Казахстан, подчеркнув, что "финансовая поддержка местных СМИ со стороны Вашингтона будет способствовать созданию "основанного на фактах контента", а также "позволит сократить степень вмешательства России и других стран".



В частности, как отмечает Дональд Лу, помощь будет направлена на создание "альтернативы российским СМИ".



Помимо этого, на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса он заявил, что разработана программа для депортированных из России трудовых мигрантов, цель которой - создание рабочих мест в странах Центральной Азии, чтобы впоследствии вернувшиеся граждане были востребованы на родине. Лу отметил, что администрация президента США Джозефа Байдена запросила у Конгресса $220,7 млн для центральноазиатских государств, в частности для снижения возрастающего влияния России и Китая.



Конкуренция обостряется



И.о. специального координатора США программы партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций Хелайна Мац посетила накануне Узбекистан и Казахстан, где встретилась с представителями местных властей и партнерами из частного сектора для обсуждения возможных инфраструктурных проектов и их финансирования.



Проекты касаются таких сфер, как добыча и переработка редкоземельных металлов, транспорт и логистика, производство сельхозпродукции и чистой энергии.



Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на встрече с и.о. специального координатора Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций США Хелайной Маца



В последнее время США и ЕС все активнее интересуются Транскаспийским международным транспортным коридором (Срединным коридором), связывающим сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок из Китая в страны ЕС через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Астана рассчитывает получить деньги на развитие своей транспортной инфраструктуры, включая морские порты Курык и Актау.



Страны G7 недавно договорились вложить к 2027 году $600 млрд в развивающиеся страны, треть из них предназначена для Центральной Азии.



В случае активных вложений в страны региона со стороны США транзитно-инфраструктурное взаимодействие государств с РФ будет сведено к минимуму, таким образом Москва рискует потерять немалое количество грузоперевозок и других вариантов взаимодействия.



При этом развитие инфраструктуры Узбекистана и Казахстана будет на руку Китаю, создавая новые возможности для реализации политики "Пояса и Пути", что также выгодно государствам Южного Кавказа.



Таким образом, все сильнее обостряется конкурентная борьба между РФ и Западом за экономическое влияние в Центральной Азии и на Южном Кавказе.



Очевидно, в западных странах осознали, что угрозы вторичных санкций мало кого пугают в регионе, поэтому решили изменить подход, пытаясь максимально отдалить государства региона от КНР и РФ. В настоящее время отношения центральноазиатских стран с Россией и Китаем активно развиваются.



США и ЕС предлагают некую альтернативу этому взаимодействию, однако как именно будет реализовано сотрудничество стран ЦА с США, не вполне ясно. Не исключено, что условием для получения объявленных средств может быть требование со стороны западных стран отказаться от тесного сотрудничества с Россией и Китаем, а это явно противоречит национальным интересам государств.



Берега АСЕАНа: как страны региона обеспечивают евразийскую безопасность

Главные итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лаосе



Что думают эксперты



Страны Центральной Азии заинтересованы в финансировании своих инфраструктурных проектов, таких как Трансафганская железная дорога, газопровод ТАПИ для Туркменистана, железная дорога из Китая в Узбекистан через Киргизию. Однако большинство из этих проектов не отвечают интересам Вашингтона.



США, предоставляя разные гранты или инвестируя в проекты, предпочитают оставлять часть средств у себя в стране. Это делается с помощью обучения местного персонала, за счет маркетинга, поставки оборудования, поэтому нельзя исключать, что выгоды от американских инвестиций могут не дотянуть до тех, которые предоставит сотрудничество с Китаем, РФ и другими региональными странами.



Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров в беседе с "Известиями" отметил, что в течение долгого времени западный мир, понимая, насколько важно для РФ сотрудничество с Центральной Азией, пытается перетянуть на свою сторону страны региона.



- Политики из США, ЕС и Великобритании постоянно совершают визиты в регион, которые, к сожалению для них, заканчивались не теми результатами, на которые они рассчитывали. Главная цель, которую они преследовали, было убедить государства ЦА присоединиться к антироссийским санкциям, для этого они запугивали страны ЦА угрозами введения вторичных ограничений, - пояснил эксперт.



Политолог подчеркнул, что, несмотря на это, западные страны так и не смогли добиться полного разрыва связей между РФ и Центральной Азией.



Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи



- Напротив - торговые отношения между государствами лишь росли. Однако давление со стороны Запада все же возымело определенные успехи, например отказ от обслуживания карт "Мир" в регионе. Это выглядит как уступка Западу со стороны стран ЦА, которые боятся введения вторичных санкций, - считает специалист.



По его мнению, подобная мера наносит вред и самим странам региона.



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отметил, что в последнее время в регион зачастили с визитами представители из разных западных стран. В конце мая, например, приезжал будущий генсек НАТО Марк Рютте, до этого прилетали бывший глава британского Форин Офиса Дэвид Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен.



Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, прибывшим в Астану с рабочим визитом



"Это такое прощупывание позиций. Потому что понятно - ситуация в Европе достаточно неоднозначная [...] Широкую антироссийскую коалицию создать не удалось. Санкционное противостояние, по сути, свой ресурс уже выработало, и мы видим пути, которые намечаются на линии раскола", - пояснил эксперт.



Специалист напомнил, что через Казахстан, у которого огромная сухопутная граница с РФ, проходят важнейшие логистические маршруты.



"По сути, мы видим, что Казахстан пытаются втянуть в конфликт на стороне антироссийской коалиции. Понятно, что Астана будет придерживаться санкционной повестки в рамках разумного, но сворачивать сотрудничество с Россией и Китаем она не собирается", - резюмировал эксперт.



Президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в разговоре с "Известиями" отметил, что с учетом того, что РФ находится под санкциями и многие технологии и товары страны ЦА не могут получать через РФ, государства региона заинтересованы в любых инвестициях.



- Это касается и технологий в области энергетики, геологоразведки, возобновляемых источников энергии. Казахстан, например, у которого нет разработки нефтяных месторождений, привязан к европейским и американским технологиям. Вашингтон довольно активно инвестировал в энергетическую область Казахстана, - пояснил политолог.



Он добавил, что Астана продолжит развивать хорошие отношения с США, так же как и с другими странами региона.



- У центральноазиатских государств все поставлено на торговлю, таких геополитических амбиций нет. Однако не стоит рассматривать это в качестве угрозы российским интересам, - резюмировал специалист.