Чья ракета попала в поселок сирийских друзов? На Голанских высотах разгорается третья мировая

11:40 29.07.2024

На Голанских высотах разгорается третья мировая



Виктория Никифорова



В субботу новостные агентства мира обошли жуткие фотографии детей и подростков, убитых ракетным ударом на футбольном поле на Голанских высотах. Менялись цифры убитых (от десяти до двенадцати) и раненых (около тридцати). Израильские власти обещали отомстить движению "Хезболла". Израильские самолеты бомбили Ливан. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США и помчался домой.



Трагедия на Голанах успешно вытеснила из инфополя другую, еще более масштабную. Незадолго до ракетного удара по Голанам израильская армия обстреляла школу на юге сектора Газа. Было убито более тридцати человек, среди них большинство - дети и подростки. Более ста человек было ранено. Погибшие пополнили скорбный список мирных палестинцев - жертв ЦАХАЛ, на сегодня число убитых приближается к сорока тысячам. Оправдание удара по школе прозвучало знакомо - военные полагали, что там базируются представители ХАМАС, которым Израиль уже почти год мстит за октябрьскую атаку.



Но этим значение инцидента не исчерпалось. Трагедия на Голанах стала поводом к такой эскалации между Израилем и Ливаном, которая способна запустить полномасштабную войну между странами. В ООН уже предупредили, что регион на полных парах движется к "невероятной катастрофе".



Однако руководителей Израиля это не остановило. Министр иностранных дел страны заявил: "Хезболла" перешла все красные линии, и мы приближаемся к полномасштабной войне". Министр образования - сугубо мирная должность, казалось бы, - сказал, что необходимо "ответить в полную силу, даже если это приведет к настоящей войне."



Вчера погибших детей и подростков хоронили, на фотографии плачущих, заламывающих руки женщин просто невозможно смотреть без слез. Россия принесла свои соболезнования друзской общине. Однако в этой трагедии очень много необъяснимого.



