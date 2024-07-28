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Европа досамовыражалась, - В.Корнилов
11:43 29.07.2024

Европа досамовыражалась

Украинский политолог Владимир Корнилов

Уже несколько дней мир бурно обсуждает тошнотворное шоу уродливых трансвеститов во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Мнения разделились. К примеру, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком назвал этот перформанс "церемонией закрытия человечества".

Но во Франции есть и те, кто горячо оправдывают и даже восхваляют акцию. Так, Associated Press приводит мнение одного из таких же фриков, выигравшего на днях общенациональный конкурс трансвеститов на общенациональном телеканале: "Французское правительство знает, что делает. Они хотели показать себя как можно лучше. Они демонстрируют, что нет никаких ограничений свободы самовыражения".

Итак, отметим: оскорбление религиозных чувств верующих (а трансвеститы спародировали сцену Тайной вечери Христа), сексуализация Олимпиады, демонстрация откровенной порнографии перед многомиллионной аудиторией, включающей детей, - это всего лишь "свобода самовыражения", которая служит неотъемлемой частью либерального общества Европы.

На фоне этой жаркой общемировой дискуссии никто за пределами Франции особо и не обратил внимание на то, как в этой стране на прошлой неделе официальный государственный цензор фактически запретил популярный телеканал. За что? Тоже за проявление "свободы самовыражения", но "неправильной" свободы, с точки зрения того самого либерального общества. Речь идет о скандальном решении Управления регулирования аудиовизуальных и цифровых коммуникаций, известного во Франции под аббревиатурой ARCOM.

Семнадцатого июля этот орган принял решение об "уважении принципа плюрализма мысли и мнений" на телевидении и радио. А уже спустя неделю (как оперативно-то!) обвинил популярный оппозиционный канал C8 в нарушении этого плюрализма и лишил его лицензий общественного вещания за эфиры, которые транслировались в первой половине этого года. Без всяких там судов и прочих ненужных церемоний. Вот вам и свобода самовыражения!

В первую очередь каналу досталось за очень популярное политическое шоу, на котором постоянно высмеивалась та самая воук-культура, за которую так хвалят либералы организаторов Олимпиады. То есть проводить конкурсы трансвеститов на государственном телеканале Франции можно, демонстрировать многомиллионной общемировой аудитории тестикулы какого-то фрика - это проявлять "свободу". А критиковать подобные явления возбраняется - это уже "посягательство на плюрализм мнений"!

Причем никто особо и не скрывает политическую ангажированность решения цензора. Лидер французских правых Марин Ле Пен, комментируя этот скандал, заявила: "Для власти плюрализм невыносим. Поэтому постепенно они пытаются заставить его исчезнуть, чтобы все телеканалы и радио передавали тот же посыл, что и государственное вещание". А на сайте "Национального объединения" начался сбор подписей в поддержку канала С8 с констатацией факта: "Цензоры рады, что заглушили независимый голос. Добро пожаловать в нашу демократию, в которой разнообразие мнений все больше находится под угрозой".

И ведь такие неприкрытые внесудебные расправы над неугодными СМИ в Европе становятся все большей обыденностью. Вопиющим примером является недавнее закрытие в Германии оппозиционного журнала Compact и обыски у его главного редактора. Данный журнал действительно стал мощным рупором правых, особенно в Восточной Германии, создав солидную мультимедийную платформу для критики правительства в области миграции, внешней политики, здравоохранения.

Тринадцатого июля на YouTube-канале Compact появляется подробное интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, сразу набравшее более 300 тысяч просмотров. И уже 16 июля МВД Германии, не прибегая ни к каким лишним церемониям (Суд? Какой суд?) закрывает журнал и совершает налет на квартиру главреда, застав того в халате. Вот вам и плюрализм мнений! Если это мнение неправильное, а тем более российское, никакие суды для запрета популярных СМИ не требуются.

Причем власти и не скрывают, что недовольны близостью журнала к партии "Альтернатива для Германии". Мейнстримная пресса прямо вменяет в вину редакции Compact ее планы проведения серии народных фестивалей "Голубая волна" в поддержку "Альтернативы" на земельных выборах осенью этого года.

В сентябре такие выборы предстоят в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Согласно опросам, во всех трех землях сейчас уверенно лидирует именно "Альтернатива", что не может не беспокоить власть. Вот вам и решение - аккурат под выборы запретить популярную медиаплатформу в поддержку главной оппозиционной силы. Подчеркнем еще раз: безо всякого суда запретить, простым постановлением МВД! И никакой же политики, верно?

И эти люди поучают мир демократии и свободе! Эти люди кричат на каждом углу о свободе слова и свободе самовыражения, если вдруг кто-то начинает критиковать использование государственных СМИ для пропаганды меньшинств, извращений, растления несовершеннолетних. Но стоит высказать мнение, отличное от мнений либеральной тусовки, - ты моментально подвергаешься жесткой цензуре. Таковы реалии сегодняшней "демократической" Европы: "свобода самовыражения" по-прежнему остается ее неотъемлемой основой, но только если самовыражаешься ты "правильно".

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722242580


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