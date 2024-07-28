 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане планируют открыть больше 200 "центров для чтения"
13:27 29.07.2024

29.07.2024, 14:05 21 Больше 90 детских библиотек открыли в Казахстане в этом году, сообщает "24KZ". Всего функционирует больше 6 тысяч объектов. В стране реализуется программа "Детские библиотеки".

Амаль Сафиуллина посещает библиотеку три раза в неделю. Читает девочка с раннего детства. Именно тогда родные заметили одаренность ребенка. В три года Амаль буквально за несколько дней запомнила алфавит и начала читать по слогам. Амаль Сафиуллина, школьница: - Я научилась читать в 3 года, бабушка научила. Я прочитала уже больше 100 книг. Сначала читаю Гарри Поттера. Потом смотрю фильм. В первом фильме все как в книге было.

Во втором тоже совпало все. У Амаль – синдром Аспергера. С таким диагнозом дети могут разговаривать, воспринимать и анализировать информацию. Но испытывают сложности в общении со сверстниками. Зато книги для Амаль стали лучшими друзьями. Родители прикладывают все усилия для раскрытия потенциала дочери. Гузаль Муханова, мама А. Сафиуллиной: - Она сейчас многого не назвала. Но если я дома спрошу, она может назвать фото обложки и издательства, то есть настолько она хорошо помнит с детства. Читать очень любит. Она очень часто говорит идиомами, которые она прочитала в книге и эти идиомы очень легко может объяснить.
Красиво излагает мысли, грамотно строит предложения. Этот навык у нее был до того, как она пошла в школу. Библиотека стала любимым местом и для Миланы Нажитпаевой. В дни каникул она почти каждый день проводит здесь. Милана Нажитпаева, школьница: - Тут очень много интересных книг, комиксов. На казахском, на всех языках. Про Соника я читала, мне понравилось. Про любовь. Две книги самые любимые. Мама часто очень говорит, что словарный запас пополняется. Я читаю не из-за этого. Просто мне нравится читать разные книги. О пользе книг говорят и психологи.

Они позволяют развить воображение, память, а также способность критически мыслить и анализировать информацию. В цифровую эпоху, когда видео и аудио контент в соцсетях вытеснил книги, возродить любовь к литературе особенно важно, – считает психолог Гульмира Муканова. Гульмира Муканова, психолог: - В век информации можно забить в Google любой вопрос, и вы получите на него ответ. Такие быстрые запросы и ответы не дают объемное развитие мозга. У нас, нейропсихологов, есть такое правило – каждый день новое движение и каждый день сложная информация, которую мозг будет обрабатывать, с которой будет работать в течение дня. А не так, что написал, получил ответ и забыл. Мы должны получать инсайты из книг и постоянно обрабатывать их, чтобы наш мозг постоянно работал. Меньше страдают Альцгеймером те, кто активно читают каждый день. По словам библиотекаря с многолетним стажем Галины Сбоевой, в последнее время читающих школьников становится больше. Правда вкус у современных читателей изменился. Галина Сбоева, старшая библиотекарь детской библиотеки №4: - Сейчас немного вкус поменялся. Дети любят читать фэнтэзи, комиксы, детские детективы. Ужастики. Но и классика не ушла в прошлое. Например, "Меним атым Кожа" Бердибека Сокпакбаева тоже пользуется большим спросом. "Слова назидания" Абая, "Абай жолы" Ауэзова и на русском, и на казахском языках. Яркие иллюстрации и интересный текст. Именно это цепляет юного читателя. Особый интерес вызывают и произведения, по которым уже сняли фильмы. Зная это, детский писатель Сауле Досжан мечтает экранизировать собственное произведение "Миллионер из аула", где она создала образ юного героя современности. Сауле Досжан, писательница: - Книга Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа" – о жизни детей послевоенного времени. Я, как автор, мечтала написать для детей, рожденных в независимом Казахстане. Показать путь нашей родины через такого же ребенка, как мои читатели. Мой герой, мальчик Жомарт, растет в рыночных условиях, и это наша реальность. По моей задумке, миллионер вышел из аула, добился успеха своим трудом, честным путем. Книга преследует и воспитательную цель. "Ауылдан шыккан миллионер" перевели на русский, башкирский, якутский и киргизский языки. В этом году эта книга впервые поступит в школьные библиотеки страны. Сауле Досжан отмечает: интерес к литературе у детей есть, а вот детских писателей немного. Авторы нуждаются в поддержке издательств и хорошей рекламе. Возможно тогда и читающей молодежи в нашей стране станет больше. Для них в ближайшие два года планируют открыть больше 200 центров для чтения. И до 2 тысяч увеличат число коворкинг-центров в школах, сообщили в Министерстве просвещения. Авторы: Гульнара Хасан, Абдылахат Галымжан.

Источник - 24.kz
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