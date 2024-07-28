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Си-Эн-Эн: Союз боевиков из Йемена и Сомали взорвет Ближний Восток
13:37 29.07.2024

Теперь стоит ожидать террористических атак с обеих берегов Аденского залива
Константин Ольшанский

Си-Эн-Эн: Союз боевиков из Йемена и Сомали взорвет Ближний Восток

Центральное командование США (CENTCOM) в лучших традициях Вьетнамской войны продолжает отчитываться об "успехах" борьбы против хуситов. Чуть ли не каждый день американская коалиция сбивает БПЛА хуситов над йеменской территорией. А у берегов Йемена топит морские беспилотники, нацеленные на торговые суда.

При этом, несмотря на бравурные заявления американцев, хуситы нисколько не потеряли боеспособность. И так же эффективно бьют по торговым и военным судам в Красном море и Аденском заливе.

Более того, хуситы создали военную коалицию с террористической группировкой "Харакат аш-Шабаб"*, пишет американский Институт изучения войны (ISW) на ссылкой на данные военной разведки.

"Харакат аш-Шабаб" - одна из самых кровавых исламистских группировок, на счету которой множество чудовищных терактов (в том числе захваты судов у берегов В Восточной Африки. Она вербует молодых людей в нескольких странах: Сомали, Сомалиленде и Эритрее. Кроме того, боевики группировки несколько раз пытались вторгнуться в Кению и Эфиопию. Так что понятно, почему американскую разведку так перепугали контакты хуситов и сомалийских боевиков.

CNN пишет, что сейчас в Пентагоне ищут доказательства того, что оружие хуситов было доставлено в Сомали. Также американцы пытаются доказать, что в поставки оружия с Ближнего Востока в Африку финансирует Иран, который, как известно, оказывает военную и финансовую поддержку хуситам.

Союз двух группировок кажется необычным, поскольку они разделены глубокими религиозными противоречиями. Хуситы - шииты, а "Аш-Шабааб" традиционно была глубоко настроена против шиизма. При этом обе группировки действуют в одном регионе, стратегически важном Аденском заливе, и при этом их объединяют общие враги - США и Израиль, пишет CNN.

- Полученные разведданные демонстрируют, что "брак по расчету" между двумя группировками может значительно ухудшить ситуацию как в Сомали, так и в Красном море и Аденском заливе, - пишет CNN.

Сделки по продаже оружия могут принести столь необходимое финансирование хуситам и, возможно, Ирану. Сомалийским боевикам, который уже 18 лет ведут войну против правительственных войск, крайне необходимо получить доступ к современному оружию. А все недавние атаки хуситов с территории Йемена доказали, что они имеют доступ к самым современным вооружениям: БПЛА, подводным и надводным беспилотникам, баллистическим и даже гиперзвуковым ракетам.

В течение многих лет между различными группировками в Йемене и Сомали осуществлялась контрабанда стрелкового оружия. Однако соглашение о поставках тяжелого вооружения между "Аш-Шабааб" и хуситами - это нечто принципиально новое, пишут CNN. До сих пор у сомалийских боевиков были лишь ракеты малой дальности, минометы и СВУ.

- Это соглашение - признак того, что две организации, идеологически диаметрально противоположные друг другу, отдают приоритет чему-то общему, а именно враждебности по отношению к США, - говорит Кристофер Ансалоне, профессор кафедры изучения Ближнего Востока Университета морской пехоты США.

Любая форма военного сотрудничества между хуситами и "Аш-Шабааб" также может подорвать неформальное и хрупкое соглашение о прекращении огня между Йеменом и Саудовской Аравией, которое соблюдается с 2022 года. В конечном итоге это просто подорвет весь Ближний Восток, цитирует CNN высокопоставленного американского дипломата (анонимно).

Израильский аккаунт Intelli Times в сообщил, что власти Сомалиленда арестовали двоих контрабандистов, связанных с хуситами, - Ваал Мухаммада Саида Абдул Дауда и Хаджа Омара Ахмеда. Их обвиняют в том, что они были частью сети по контрабанде оружия из Йемена в Сомали. Судя по паспортам задержанных, центр этой сети находится в крупнейшем йеменском порту Ходейда. Intelli Times пишут, что контрабандисты связаны с морскими торговыми компаниями из Ирана и силами Аль-Кудс (это спецназ Корпуса стражей исламской революции Ирана).

Как пишет американский ISW, террористы из Сомали, получив йеменское оружие, могут синхронно наносить удары по объектам в Красном море. И не только. Но и, например, по американским военным в Сомали (сейчас в стране осталось около 500 военных США) и даже на Аравийском полуострове.

Недавние удары хуситов по Тель-Авиву продемонстрировали, что их БПЛА могут спокойно преодолевать расстояние более 2 тысяч км даже над территорией Саудовской Аравии. Если оружие такой же дальнобойности получат от хуситов боевики в Сомали, они смогут наносить удары по американским базам в Саудовской Аравии и Омане.

Как пишет издание The Defense Post, за последние дни после долгого перерыва группировки, связанные с Ираном, вновь наносят удары по американским войскам в Ираке и Сирии. По меньшей мере одна ракета также упала недалеко от базы коалиции на газовом месторождении Conoco в провинции Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии.

Американцы, однако, отрицают наличие жертв. Но кто же им поверит.

* Группировка запрещена в России

Источник - свободная пресса
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