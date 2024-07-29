Климатическая повестка в Европе: зеленый "развод", - А.Белов

19:42 29.07.2024

29.07.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Сторонники экологической квазирелигии окончательно выходят из берегов



"Антропогенное глобальное потепление – это ложь, мошенничество... Объяснять нам, что это происходит из-за человека, – нет, это заговор, и почему он имеет такой вес? – Потому что это оправдывает вмешательство государства в нашу жизнь и избавляет его от необходимости сокращать государственные расходы... Это форма тоталитаризма".



Эти слова произнес французский экономист Филипп Херлин в эфире телеканала CNews. Для понимания (ну если кто не знаком с научной терминологией), антропогенный – означает обусловленный вмешательством человека или являющийся результатом его жизнедеятельности.



Проще говоря, Херлин заявил, что человечество не имеет прямого отношения к климатическим изменениям и тем самым поставил под сомнение одну из столпов современной западной ультралиберальной идеологии климатическую или, как ее еще называют, зеленую повестку. Более того, эксперт фактически обвинил ее апологетов в попытке навязать обществу своеобразную форму диктатуры – "зеленый тоталитаризм".



А как известно, одной из важнейших и определяющих характеристик любого тоталитарного общества является нетерпимость к альтернативной точке зрения. И с учетом того, что канал, на котором и состоялся эфир с участием Филиппа Херлина, в итоге был оштрафован государственным регулятором на сумму 20 тысяч евро, получается, что все сказанное экономистом было чистейшей правдой.



О том, что зеленая повестка давно уже стала на Западе частью квазирелигиозного культа, сомневаться в догматах которого может быть смертельно опасно, говорится уже не в первый раз. Более того, сторонники новой религии в своем исступлении заходят уже так далеко, что, похоже, теряют из вида берега морали и нравственности, ее вчера казавшиеся незыблемыми.



Скажем, на днях британский The Economist в статье с названием "Половина объектов украинской энергетики выведена из строя. Зима близко" ничтоже сумняшеся написал, что "удары ВС РФ по украинским энерогообъектам спасают планету от углеродных выбросов в атмосферу". Вот радость-то, да?!



Казалось бы, западные СМИ, по любому поводу яростно выступающие в поддержку киевского режима, должны были воспользоваться ситуацией и написать очередной материла о "плохих русских", оставляющих без тепла и света "несчастных украинцев", но так ведь нет – климатические резоны оказались куда важнее судеб каких-то там туземцев. С такой логикой неудивительно, что правительство его величества готово и дальше посылать оружие и деньги на Украину: чем дольше война, тем чище атмосфера – так, видимо?..



Впрочем, откровенная мизантропия экоактивистов распространяется не только на жителей стран третьего мира, но и на обитателей мира вполне себе первого, по крайней мере, сами они считают именно так.



В то время как из-за обильных дождей во Франции ожидается рекордно низкий за последние четыре года урожай и местное министерство сельского хозяйства бьет тревогу, отмечая, что производство пшеницы в этом году упадет на 15,4% – до 29,7 миллиона тонн, чего явно не хватит для покрытия потребностей национальной экономики, Европейская комиссия, возглавляемая известной сторонницей "повесточки" Урсулой фон дер Ляйен, готовит все новые и новые ограничения для европейских фермеров в духе следования постулатам зеленой экономики.



Так, например, предлагается обложить налогом выбросы углекислого газа, являющегося продуктом пищеварения у коров. Пока речь идет о сумме в 300 крон за тонну газа, но уже к 2035 году ее планируется увеличить до 750 крон за тонну. В таких обстоятельствах местные животноводы все чаще говорят о готовности пустить всех коров под нож и тем самым избавить себя от удушающего ярма очередного экопобора.



Чем при этом будут питаться европейцы, ответа никто не дает. На этом фоне Билл Гейтс, тоже известный зеленый фанатик и большой друг фон дер Ляйен, все активнее рекламирует продукцию своих сверчковых ферм. Совпадение? Не думаю.



О том, что с климатической повесткой что-то не так и здравый смысл давно уже "вышел из чата" экоактивистов, говорят сегодня многие, хотя, как видим, процесс активного затыкания ртов недовольных уже начался.



Но одно дело, когда разоблачением глобального зеленого надувательства занимается столь одиозная по западным меркам личность, как венгерский премьер Виктор Орбан, заявивший на днях, что зеленая политика ЕС на самом деле оказалась лишь мыльным пузырем, приведшим к результатам ровно противоположным от ожидаемых – по данным немецких аналитиков, на которые ссылается Орбан, отказ руководств ФРГ от использования атомных электростанций привел к увеличению количества выбросов углекислого газа почти на 70 млн тонн в год – и совсем другое, когда глобальный климатический обман раскрывает человек, стоявший о самых истоков мирового экологического движения, основатель Greenpeace Патрик Мур.



"Одна из моих задач – перевернуть представление о том, что углекислый газ является загрязнителем и чем-то опасен. Тогда как на самом деле он является важнейшим питательным веществом для всего живого на Земле. Без него планета была бы мертва. Поэтому я утверждаю, что углекислый газ не только полезен, но и необходим. И это хорошо, что мы добавляем в атмосферу больше углекислого газа, потому что до нашего появления он был на исходе. Если бы у нас были точные доказательства того, что CO2 вызывает серьезные проблемы и мы могли бы это доказать, разве вы не думаете, что они бы записали это где-нибудь на листке бумаги, чтобы люди могли это прочитать? В науке нет окончательных доказательств, и точка. Я изучаю философию и историю науки, и я знаю, что научный метод не был применен таким образом, чтобы доказать, что углекислый газ вызывает потепление на Земле", – подчеркнул ученый, высказав уверенность, что в будущем станет ясно, что "вся эта истерия по поводу изменения климата была полной выдумкой".



Но пока это будущее еще не наступило и те, кому по тем или иным причинам выгодно загонять страны и народы в экототалитаризм, будут делать все, чтобы этого никогда и не случилось.



И потому каждый раз, когда вы вновь и вновь будет слышать призывы отказаться от чего-либо ради "спасения природы", знайте, где-то рядом стоит человек, уже подсчитывающий барыши от очередного зеленого развода.