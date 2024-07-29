Чем объяснить явную спешку Эрдогана в вопросе нормализации отношений с Дамаском?

20:13 29.07.2024

Возможный прорыв в урегулировании сирийского конфликта



29.07.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Границы и зоны контроля в Сирии, февр. 2021



На фоне привлекающих внимание всего мира тяжелых кризисов на Украине и в Палестине (а уже в ближайшее время, возможно, и вокруг Ливана) стал не так заметен и неурегулированный конфликт в Сирии, принесший не меньшие, если не большие, жертвы и разрушения. Между тем там, похоже, назревают серьезные перемены. Богатый нефтью и газом северо-восток страны, т. н. Рожава (около 25% общей территории) по-прежнему вроде бы контролируется американцами, которых туда никто не звал, и их состоящей из местных курдов прокси – армией (Сирийские демократические силы – СДС). В прилегающей к границам Турции буферной зоне и в провинции Идлиб, согласно соглашениям о перемирии, все еще стоит турецкая армия, опекающая свезенные туда со всей Сирии отряды непримиримых (всего около 80 – 100 тыс. боевиков).



Однако терпение и мужество, с которым Башар Асад и официальный Дамаск осваивали свою освобожденную территорию, в том числе с непрекращающейся, несмотря ни на что, российской помощью, и консолидировали власть, неизбежно дают результаты. Сирийцам возвращено место в Лиге арабских стран, нормализованы отношения практически со всеми арабскими странами. Президент Сирии – регулярный участник их последних саммитов. После 13- летнего перерыва первой из стран ЕС о признании Дамаска и направлении туда посла заявила Италия, объясняющая этот шаг в первую очередь необходимостью решения проблемы миграции. Но за ней, безусловно, стоят интересы всего Евросоюза.



В то же время положение внешних сил, вторгшихся в Сирию, как и зависящих от них местных коллаборантов лишь ухудшалось. Абсолютно бесперспективным для американцев, например, оказался проект курдской Рожавы, в который они вложили и продолжают вкладывать миллиарды долларов. Логистически по своей сути он всегда опирался на присутствие армии США в соседнем Ираке, поскольку пути сообщения для Рожавы через основную часть Сирии и враждебную Турцию заблокированы. Никакого продвижения вперед в переговорах Рожавы о нормализации отношений с Дамаском или Анкарой из-за завышенных требований курдов не наблюдается. По всем соглашениям и планам, американские военные до конца текущего года должны покинуть Ирак, а следовательно – и Сирию. Картинки цепляющихся за шасси их вертолетов и самолетов союзников из числа сирийских курдов, по образцу Кабула, могут оказаться весьма кстати перед ноябрьскими президентскими выборами в США для Д. Трампа. Он, в частности, будучи человеком жестким, но прагматичным, всегда считал идею заигрывания с курдами в ущерб отношениям Америки с таким важным союзником по НАТО, как Турция, – "откровенно глупой".



Положение данного региона перед лицом центральных властей может оказаться еще более уязвимым ввиду явно наметившихся намерений Турции решать проблему Рожавы, а точнее сказать, элиминации атрибутов ее квазигосударственности совместно с Дамаском. Последовавшие недавно одно за другим заявления с самого верха турецкой политики о готовности к полной нормализации отношений с Сирией и приему Башара Асада в Турции говорят о том, что Эрдоган не удовлетворен результатами проводившейся до сих пор политики страны на сирийском направлении и собирается всерьез ее пересмотреть.



Время для ухода турок из Сирии пришло. Сообщалось также о том, что сирийский лидер приглашен не один, и это может быть тройственная встреча Эрдоган – Асад – Путин на турецкой земле. Затем СМИ Турции стали писать о том, что Анкара согласна на проведение данной встречи и в Москве. Обсуждается даже четырехсторонний формат с подключением премьер-министра Ирака. Если учесть, что одновременно турецкие государственные деятели, на удивление многих, стали говорить о желании чуть ли не немедленно вступить в БРИКС и ШОС, что для страны НАТО выглядит довольно экзотично, то трудно избавиться от мысли, что их что-то подпирает.



Наиболее вероятное объяснение подобной поспешности – это стремление вырваться из того тяжелого социально-экономического положения с едва ли не 100%-ой инфляцией, в котором оказалась страна. И это при том, что за последнее время Турция заключила целый ряд высоко доходных и продвинутых соглашений с Россией и Китаем, а также нормализовала экономическое сотрудничество с мощным соседним Ираном и укрепила на антиизраильской волне связи с Саудовской Аравией. Тем не менее становится очевидным, что Турция попросту не справляется с тем огромным бременем, которое представляют для нее до 4 млн сирийских беженцев внутри страны и собственная авантюра в соседнем государстве, где вдоль границы и в Идлибе им приходится содержать еще около 1 млн человек, включая 100 тыс. вооруженных до зубов головорезов. Последние к тому же становятся все более неуправляемыми, грабят и насилуют людей по обе стороны и представляют собой питательную среду для сохранения и даже укрепления таких экстремистских организаций, как запрещенный в России ИГИЛ. Достаточно сказать, что ежедневно из Турции в Сирию с различными жизненно необходимыми грузами и оружием въезжают более 5 тыс. тяжелых фур. Анкара больше не в состоянии себе это позволить.



Критической точки достигли также взаимоотношения простых людей на повседневном уровне. Так, в июле после некоторых инцидентов в Турции по многим провинциям прокатилась волна сирийских погромов. Турки в своей массе все более активно требуют изгнания сирийцев назад на родину. В ответ "неблагодарные" члены "Свободной Сирии", которую выпестовала турецкая армия, нападают на ее посты в Идлибе и даже убивают "освободителей". Ситуация нетерпимая, поэтому неудивительно, что Эрдоган, наконец, решился разрубить этот узел до конца.



Для продвижения процесса урегулирования в Сирии есть и объективные препятствия. Сирийская оппозиция в Идлибе организует демонстрации протеста против предполагаемого соглашения и грозится поднять вооруженный мятеж, еще больше погрузив Турцию в хаос. В заявление турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана "мы не оставим сирийскую оппозицию в одиночестве" ее лидеры мало верят. Между тем эксперты указывают, что у властей имеется достаточно надежный и мирный способ умерить пыл сирийской непримиримой оппозиции. Они предлагают закрыть контрольно-пропускные пункты на границах и прекратить трафик ресурсов через них. Многие горячие головы остудятся сами собой, в том числе под давлением гражданского населения, и оппозиция будет вынуждена сама пойти на компромисс.



При этом турки верны себе и в предварительных условиях хотят обеспечить максимальные преференции, которые в основном сводятся к тому, чтобы Дамаск поскорее забрал беженцев и обеспечил повышенное участие представителей оппозиции во властных структурах. Турецкая армия выходила бы лишь постепенно, а кое-где, вероятно, осталась и на более продолжительный период. В борьбе с курдской автономией Анкара бы также хотела видеть более активную роль властей с сохранением за собой права вторгаться в нее по своему усмотрению. Но с подобными требованиями Турция, по всей видимости, опоздала. В отличие от еще недавнего времени в настоящий момент в достижении скорейшего полного урегулирования в Сирии наиболее заинтересованной стороной выглядит именно она. Вторжение туда вместо "неоосманского" триумфа обернулось для нее стратегической ловушкой.



Об этом свидетельствует и то, что ни Дамаск, ни Москва не бросились по первому призыву Эрдогана провести срочную встречу, а сначала обстоятельно обсудили параметры возможной сделки на недавней двусторонней встрече в России. Асад получил все необходимые заверения в сохранении российской поддержки и, очевидно, что кое-какие аппетиты Турции придется умерить. Параллельно министр иностранных дел Сирии посетил Тегеран, где также обговорил турецкую инициативу, и заручился полной поддержкой Ирана. Разумеется, Дамаску, наверно, тоже следовало бы пойти навстречу некоторым требованиям оппозиции, прежде всего, по включению ее представителей в парламент и правительство. Благо в ее рядах после потери "донора" из Анкары число "конструктивно настроенных" деятелей определенно возрастет.



В целом же достижение соглашения об окончательном урегулировании в Сирии уже в ближайшее время представляется как никогда реальным, поскольку для него созрели все стороны, а "использованных" местных коллаборационистов всех мастей всерьез никто и не спрашивает. Такова их повсеместная судьба.