 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.07.2024
20:17  Константинов дар: как Запад обманул и использовал христиан
20:13  Чем объяснить явную спешку Эрдогана в вопросе нормализации отношений с Дамаском?
20:03  Перевод "Жизнеописания молдавского князя Дмитрия Кантемира", - П.В.Густерин
19:42  Климатическая повестка в Европе: зеленый "развод", - А.Белов
13:37  Си-Эн-Эн: Союз боевиков из Йемена и Сомали взорвет Ближний Восток
13:27  В Казахстане планируют открыть больше 200 "центров для чтения"
12:15  Ментальная война, методология когнитивной войны и слом идентичности, - Олег Яновский

11:43  Европа досамовыражалась, - В.Корнилов
11:40  Чья ракета попала в поселок сирийских друзов? На Голанских высотах разгорается третья мировая
10:58  В центре влияния: Запад включился в схватку за страны Центральной Азии, - К.Логинова
10:54  Голанская война. Ближний Восток дал повод для нового кризиса
10:45  Душанбинский разгром. Чайхану "Рохат" и театр им. Лохути снесут "из-за несоответствия современным требованиям"
10:41  Умер Греческий принц Михаил, отказавшийся от престола ради любви и ставший... автором исторических романов
10:08  Олимпиада в Париже. Коммерческий спорт и инклюзивные "ценности", - Ростислав Ищенко
10:05  Арабские шейхи открыли новый "исламский банк" в Казахстане
10:02  "Нас только пальцем помани. Все кинем - и побежим ... на их голозадую вечерину", - Прилепин
09:57  Молдавия. Половина населения республики хочет быть и в Европе, и в России
09:53  На посту президента Харрис развернет внешнюю политику США к Азии, - Ш.Лаллан, П.Вероник
09:51  Таджикистан и Кыргызстан описали 94% линии госграницы. Когда ее откроют?
09:48  В шаровары! Совет улемов Таджикистана издал новую фетву о национальной одежде
09:42  Демографическая катастрофа добивает Прибалтику, - Ст.Лещенко
08:02  Израильские ВВС бомбят города Ливана
07:47  Мечты сдуваются: пузырь искусственного интеллекта вот-вот лопнет, - Дм.Мигунов
07:31  Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле - 51% голосов в 1-м туре
07:23  США и Китай: гегемон смотрит вслед уходящему поезду, - Пепе Эскобар
07:17  Отношения Ирана с ЦентрАзией останутся неизменными, - Виктория Панфилова
01:08  Игорь Шишкин: Миграционная мина. Кто и для чего массово завозил в Россию гастарбайтеров
00:47  Проповедник аль-Хабиб объявил сбор средств на покупку острова для "Исламского государства" у Шотландии
00:45  В бананово-лимонном Куала-Лумпуре. РосМИД изображает активно-полезную деятельность
00:39  И вторые станут первыми. Камала. Часть 1, - Александр Агеев
00:31  Иудейский реванш. Демографический фактор в борьбе за Палестину
00:09  Тучи над Венесуэлой. США опять угрожают расправой Мадуро, - Вл.Малышев
00:05  Фарион стала маркой на конверте
Воскресенье, 28.07.2024
21:52  Золотая! Дзюдоистка Диера Келдиерова завоевала первую медаль Узбекистана на ОИ-2024
19:16  Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером олимпиады
17:44  Скончался казахстанский историк, тюрколог К.Сарткожаулы
17:33  Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку
17:29  У Камалы Харрис есть пять слабых мест, - Дм.Бавырин
15:43  Вице-президентом Ирана стал реформист Ареф
14:38  "Приближаемся к тотальной войне": Израиль ударил по позициям "Хезболлы" в Ливане
14:35  Известный в ЦА "золотой" мажор Бажаев напал на полицейских в Москве. Без берегов
14:26  От теополитики к геополитике, - Фернандо Р.Перес
14:17  Бал сатаны на открытии олимпиады ужаснул мир, - И.Пшеничников
12:29  В Германии готовят новый "поджог Рейхстага"? - Виталий Волков
12:15  Разрешит ли Россия транзит казахстанского автогаза в Латвию? Очередная гнусность под видом бизнеса
12:14  Уроженца Алматинской области осудили за участие в в войне на Украине (на стороне России). Дали 7 лет
12:09  Шведский фарш: Мигранты терроризируют жителей Скандинавии, - Виктор Неделин
11:12  Воздушные замки по-американски: Вашингтон обещает работу для жителей Центральной Азии
11:07  Аресты комиков: нарушена ли свобода слова в Казахстане
10:49  Трампу пора беспокоиться: Камала Харрис начала наступать на пятки, - МК
09:36  Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистов? Запад ставит на Уррутиа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Константинов дар: как Запад обманул и использовал христиан
20:17 29.07.2024

О некоторых древних, но испытанных средствах обретения контроля над умами

28.07.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Сегодня, друзья, вновь говорим о фальшивках, которые Запад использовал в столкновении и борьбе цивилизаций против России. На этот раз речь будет идти о христианском наследии. Ведь именно политики Запада постарались приватизировать его и использовать в своих интересах для порабощения других народов. Тут надо сделать небольшую преамбулу.

Не секрет, что еще до Великого церковного раскола император Запада Карл Великий подверг христианское богослужение собственной редакции. Это вызвало серьезный протест среди представителей восточных церквей. Однако Каролингам после победы над арабами в 732 году была нужна единая доктрина для объединения земель, а для этого надо было подчинить, подмять под себя Церковь. Так Каролинги запустили реформы богослужения, григорианского пения и "Символа Веры".

Главным пропагандистом нового миропорядка стал английский монах Алкуин. Он разработал принцип, по которому папа римский должен был защищать веру, а император (Каролинг) – христианский мир. Если ты против императора, то ты против христианства – обратное тоже верно. Простая, но действенная схема.

Следствием этого, как известно, стал легендарный и основополагающий спор о филиокве и его присутствии в "Символе Веры". Победили в нем Каролинги: "Символ Веры" больше не читался, а пелся и содержал в себе филиокве. Это раскололо Церковь, и многие на Востоке восприняли нововведение как неуважение к авторитету Отцов Церкви.

Тут надо пояснить, о чем идет речь. Если упростить, то западное христианство полагает, что единство Господа абсолютно, и Лики Троицы существуют внутри его. В то время как православные полагают, что каждый из этих Ликов наделен своими функциями, но все они находятся внутри одной ипостаси. К данному расколу добавлялись и другие споры. Например, об использовании того или иного хлеба как символа тела Христова в причастии: на Западе – пресный, у православных – на квасной закваске.

Дело Каролингов в первой половине IX века продолжил папа Николай I. Он постановил, что византийские императоры, не знающие латыни, не заслуживают своего титула – настоящий император римлян может быть только на Западе. Так был нанесен еще один серьезный удар по Византии. Конфликт разгорелся сильнее, когда папа низложил византийского патриарха Фотия, а тот – в ответ – отлучил понтифика от церкви. Политика внесла раскол в дела религиозные.

Когда же папские земли оказались под новой угрозой, понтифик Иоанн XII, которого многие тогда называли Антихристом, обратился за помощью к германским лидерам – и те пришли на помощь. Не безвозмездно, конечно, и уже в 996 году на престол впервые вступил немецкий папа. Традиции Вселенской церкви, мощь Византии отошли в прошлое. А в 1054 году случился Великий церковный раскол.

И вот тут Запад в целом и конкретно римские папы использовали ту самую фальшивку. Речь о так называемом Константинове даре. В этом сфабрикованном документе (его создали предположительно во Франции в конце VIII века), датированном как бы 315 годом (то есть при императоре Константине), излагались постулаты веры и рассказывалась история об исцелении императора от проказы папой Сильвестром.

Во второй же части Константинова дара подробно перечислялись зоны и привилегии, которые император в знак благодарности передал понтифику. Фактически из подложного документа выходило, что вся власть над церковью даровалась императором Константином западным понтификам (те, напомню, во время публикации фальшивки контролировались германскими властями).

Еще раз. Использованием Константинова дара западные лидеры хотели убедить миллионы людей в том, что их христианство правильное, оно идет от императора Константина, следовательно, нужно подчиняться римским папам. Те же в свою очередь контролировались государями и политики. Вот такая незамысловатая, но довольно эффективная схема.

То, что Константинов дар – фальшивка, вскрылось лишь в 1430 году. Но, как пишут в плохих романах, было уже слишком поздно. К тому времени Византия потеряла и территории, и влияние. Ей оставалось существовать всего 9 лет – до атаки османов на Константинополь. К слову, в Русском мире падение Царьграда было воспринято как кара за ересь, коей посчитали Флорентийскую унию 1439 года. Но тут надо заметить, что уния вытекала главным образом из безысходности византийского положения.

В результате Восточная церковь, с разрешения византийского императора, подчинилась Западу. Понятное дело, что идеологическая атака на Константинополь подкреплялась и атаками военными. Так Запад благодаря фальшивке отчасти приватизировал христианское наследие, использовав его в своих военных и геополитических интересах.

Согласитесь, плюс-минус то же самое мы наблюдаем и сегодня. Просто в те времена разоблачить фальшивку было сложнее. А вот люди, одурманенные пропагандой и натиском, и в прошлом верили в глупости столь же охотно, как и сейчас. И вот последнее особенно печально.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722273420


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов встретился с жителями Карагандинской области
- Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы" и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
- Про экономических чиновников
- 700 рабочих мест создано в Кызылординской области благодаря программе "Ауыл аманаты"
- Взаимодействие в транспортно-транзитной сфере – один из ключевых драйверов экономик Казахстана и России
- Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев - МВК
- Избран новый председатель Улытауского областного филиала Демпартии "Ак жол"
- Апелляция отменила оправдательный вердикт присяжных заседателей
- Осужден руководитель отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области
- МВД: Задержана преступная группа, занимавшаяся хищением из промышленных предприятий Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  