Константинов дар: как Запад обманул и использовал христиан

20:17 29.07.2024

О некоторых древних, но испытанных средствах обретения контроля над умами



28.07.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



Сегодня, друзья, вновь говорим о фальшивках, которые Запад использовал в столкновении и борьбе цивилизаций против России. На этот раз речь будет идти о христианском наследии. Ведь именно политики Запада постарались приватизировать его и использовать в своих интересах для порабощения других народов. Тут надо сделать небольшую преамбулу.



Не секрет, что еще до Великого церковного раскола император Запада Карл Великий подверг христианское богослужение собственной редакции. Это вызвало серьезный протест среди представителей восточных церквей. Однако Каролингам после победы над арабами в 732 году была нужна единая доктрина для объединения земель, а для этого надо было подчинить, подмять под себя Церковь. Так Каролинги запустили реформы богослужения, григорианского пения и "Символа Веры".



Главным пропагандистом нового миропорядка стал английский монах Алкуин. Он разработал принцип, по которому папа римский должен был защищать веру, а император (Каролинг) – христианский мир. Если ты против императора, то ты против христианства – обратное тоже верно. Простая, но действенная схема.



Следствием этого, как известно, стал легендарный и основополагающий спор о филиокве и его присутствии в "Символе Веры". Победили в нем Каролинги: "Символ Веры" больше не читался, а пелся и содержал в себе филиокве. Это раскололо Церковь, и многие на Востоке восприняли нововведение как неуважение к авторитету Отцов Церкви.



Тут надо пояснить, о чем идет речь. Если упростить, то западное христианство полагает, что единство Господа абсолютно, и Лики Троицы существуют внутри его. В то время как православные полагают, что каждый из этих Ликов наделен своими функциями, но все они находятся внутри одной ипостаси. К данному расколу добавлялись и другие споры. Например, об использовании того или иного хлеба как символа тела Христова в причастии: на Западе – пресный, у православных – на квасной закваске.



Дело Каролингов в первой половине IX века продолжил папа Николай I. Он постановил, что византийские императоры, не знающие латыни, не заслуживают своего титула – настоящий император римлян может быть только на Западе. Так был нанесен еще один серьезный удар по Византии. Конфликт разгорелся сильнее, когда папа низложил византийского патриарха Фотия, а тот – в ответ – отлучил понтифика от церкви. Политика внесла раскол в дела религиозные.



Когда же папские земли оказались под новой угрозой, понтифик Иоанн XII, которого многие тогда называли Антихристом, обратился за помощью к германским лидерам – и те пришли на помощь. Не безвозмездно, конечно, и уже в 996 году на престол впервые вступил немецкий папа. Традиции Вселенской церкви, мощь Византии отошли в прошлое. А в 1054 году случился Великий церковный раскол.



И вот тут Запад в целом и конкретно римские папы использовали ту самую фальшивку. Речь о так называемом Константинове даре. В этом сфабрикованном документе (его создали предположительно во Франции в конце VIII века), датированном как бы 315 годом (то есть при императоре Константине), излагались постулаты веры и рассказывалась история об исцелении императора от проказы папой Сильвестром.



Во второй же части Константинова дара подробно перечислялись зоны и привилегии, которые император в знак благодарности передал понтифику. Фактически из подложного документа выходило, что вся власть над церковью даровалась императором Константином западным понтификам (те, напомню, во время публикации фальшивки контролировались германскими властями).



Еще раз. Использованием Константинова дара западные лидеры хотели убедить миллионы людей в том, что их христианство правильное, оно идет от императора Константина, следовательно, нужно подчиняться римским папам. Те же в свою очередь контролировались государями и политики. Вот такая незамысловатая, но довольно эффективная схема.



То, что Константинов дар – фальшивка, вскрылось лишь в 1430 году. Но, как пишут в плохих романах, было уже слишком поздно. К тому времени Византия потеряла и территории, и влияние. Ей оставалось существовать всего 9 лет – до атаки османов на Константинополь. К слову, в Русском мире падение Царьграда было воспринято как кара за ересь, коей посчитали Флорентийскую унию 1439 года. Но тут надо заметить, что уния вытекала главным образом из безысходности византийского положения.



В результате Восточная церковь, с разрешения византийского императора, подчинилась Западу. Понятное дело, что идеологическая атака на Константинополь подкреплялась и атаками военными. Так Запад благодаря фальшивке отчасти приватизировал христианское наследие, использовав его в своих военных и геополитических интересах.



Согласитесь, плюс-минус то же самое мы наблюдаем и сегодня. Просто в те времена разоблачить фальшивку было сложнее. А вот люди, одурманенные пропагандой и натиском, и в прошлом верили в глупости столь же охотно, как и сейчас. И вот последнее особенно печально.