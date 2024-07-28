Дума предложила ввести двухлетнюю обязательную службу в армии для новых граждан России

00:10 30.07.2024

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

Дума до 5 августа может рассмотреть поправки об изменении призывного возраста и увеличении срока службы для новых граждан России. Также есть инициатива сделать постановку на воинский учет условием получения гражданства



В Госдуме рассматривается возможность увеличения срока службы в армии для новых граждан России, в первую очередь мигрантов, говорится в сообщении в телеграм-канале нижней палаты парламента.



"Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст", - сказано в сообщении.



Призывной возраст в России с 2024 года - от 18 до 30 лет.



Поправку собираются рассмотреть до конца весенней сессии (то есть до 5 августа).



Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.



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19 июля спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.



Спустя четыре дня были приняты законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Он будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения. Против них могут быть введены различные ограничения, например запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках.



Кроме того, правоохранительные органы сообщали о рейдах для выявления лиц, которые получили российское гражданство, но не встали после этого на воинский учет. Например, в конце апреля в Военном следственном управлении Следственного комитета по Южному военному округу рассказали, что в Дагестане с начала года поставили на воинский учет 41 натурализованного гражданина. Двое из этих людей заключили контракты с Минобороны. Не вставших на учет выявляли в ходе проверок по месту фактической регистрации.



Лилия Пашкова