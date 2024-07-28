Лучший британский пловец Адам Пити заболел коронавирусом на олимпиаде

00:13 30.07.2024

Трехкратный олимпийский чемпион Пити заболел коронавирусом на Олимпиаде



Адам Пити в воскресенье стал вторым на стометровке брассом, а потом пожаловался на самочувствие. Если он успеет выздороветь, то сможет еще выступить в Париже в эстафетах



Трехкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на COVID на следующий день после завоевания серебра на Играх в Париже, пишет Би-би-си.



Пити накануне стал вторым на стометровке брассом, уступив 0,02 секунды итальянцу Николо Мартиненги.



После заплыва британец сказал, что не очень хорошо себя чувствует и у него немного болит горло. За ночь состояние спортсмена ухудшилось, сообщили в команде.



На Олимпиаде в Париже, в отличие от Токио, нет строгих протоколов на случай коронавируса, поэтому Пити может вернуться к соревнованиям уже в пятницу на эстафеты, если ему позволит самочувствие.



Это не первый случай коронавирусной инфекции в Париже - перед Играми вирус обнаружили у пяти членов сборной Австралии по водному поло.



Пити 29 лет, он выиграл золото на стометровке брассом на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио, а также стал чемпионом Олимпиады-2020 в смешанной комбинированной эстафете. У него также три серебряных олимпийских медали.



Анна Сатдинова