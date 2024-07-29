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Казахстан отказался пропускать российское зерно через свою границу, - Виктория Панфилова
00:17 30.07.2024

29.07.2024

Астана ужесточает политику в отношении пшеницы из России

Казахстан отказался пропускать российское зерно через свою границу
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Зерновозам из РФ путь в Казахстан закрыт.
Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы с 1 августа 2024 года до 1 января 2025-го, опасаясь "серого импорта" и рассчитывая на рекордный урожай зерновых. Власти также рассматривают возможность введения экспортной пошлины на зерно в размере до 50%. Однако это может сделать казахстанское зерно неконкурентным на традиционных рынках.

Казахстан ужесточает политику в отношении российского зерна, чтобы защитить свой внутренний рынок и обеспечить стабильность цен. Решение было принято накануне на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешней политики, посвященном угрозам ввоза пшеницы серыми схемами и контролю за рынком, так как прогнозируется рекордный урожай зерновых в стране.

По предварительным оценкам – выше 25 млн т, что почти вдвое превышает средний показатель. В 2023 году в Казахстане было собрано 16,6 млн т зерна, в том числе 12,11 млн т пшеницы.

Запрет на поставки российской пшеницы вступает в силу с 1 августа 2024 года сроком на шесть месяцев. Это позволит железнодорожной системе и торговым компаниям Казахстана работать более эффективно, считают в комиссии.

Напомним, Казахстан в апреле 2023 года ввел запрет на ввоз российской пшеницы автотранспортом на фоне больших объемов контрабанды. А в апреле 2024 года под запрет также попали поставки железнодорожным и водным транспортом. Исключение было сделано на транзит по железной дороге и поставки мукомольным и птицеводческим предприятиям железнодорожным транспортом. Импортированное зерно эти предприятия могли использовать исключительно для своих нужд с запретом на его реализацию на внутреннем и экспортном рынках. Запрет должен был действовать в течение шести месяцев. Однако, учитывая сохраняющиеся риски нелегального ввоза пшеницы из приграничных регионов России и ее последующего реэкспорта, а также прогнозы на более высокий урожай зерновых в Казахстане по сравнению с прошлым годом, власти решили продлить ограничения.

Минсельхоз страны пояснял, что нелегальный ввоз пшеницы приводил к тому, что ее стоимость на казахстанском рынке снижалась более чем в два раза. Объемы так называемого серого импорта достигали 1,5–2 млн т в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивался в 500 млн долл.

Другие страны Центральной Азии также прибегали к ограничениям импорта пшеницы. В частности, Узбекистан не вводил полный запрет на ввоз пшеницы, но применяет квоты и лицензирование импорта для защиты внутреннего рынка. Киргизия, являясь членом ЕАЭС, не ограничивает импорт пшеницы из стран союза, но применяет тарифные квоты на ввоз пшеницы из третьих стран. Таджикистан запрет на импорт пшеницы не вводил, но активно поддерживает собственное производство зерновых. Туркменистан, будучи закрытой экономикой, строго контролирует импорт пшеницы, хотя об официальном запрете сообщений не было. Эксперты считают, что Казахстан проводит наиболее жесткую политику в отношении импорта пшеницы среди стран Центральной Азии, стремясь защитить внутренний рынок и стимулировать собственное производство.

Полный запрет на импорт российского зерна поставит в затруднительное положение мукомольные, птицеводческие предприятия, в итоге они окажутся без дешевой сырьевой базы и потеряют конкурентоспособность как на внешних, так и на внутреннем рынке. Один из участников зернового рынка прокомментировал казахстанским СМИ решение Межведомственной комиссии: "Запрет вводят якобы для поддержки местных производителей сырья, чтобы дешевая российская пшеница не мешала продаже казахстанского зерна как внутри рынка, так и на экспорт".

Чиновник также сообщил, что обсуждается вопрос введения пошлины на экспорт до 50%. Но экспортная цена зерна будет неконкурентной на традиционных рынках, куда обычно экспортируется казахстанское зерно.

При этом эксперты отмечают, что Россия фактически вытесняет Казахстан с его традиционных рынков, например с киргизского (см. "НГ" от 21.09.23). Впрочем, импортеры объясняют свой выбор в пользу российского зерна ценой: российская пшеница в два раза дешевле казахстанской плюс дисконт, который дает РФ. Сегодня цель казахстанских производителей – вернуть себе киргизский рынок. Однако в нынешних условиях это сделать сложно.

При этом Казахстану удалось вернуть азербайджанский рынок. По словам председателя правления Продовольственной корпорации РК Асылхана Джувашева речь идет об отправке в Азербайджан более миллиона тонн зерна, сообщил портал Zakon.kz.

"Исторически Казахстан отгружал в Азербайджан более миллиона тонн зерна. Сейчас мы прорабатываем механизмы для возврата прежних позиций, чтобы вновь стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке с казахстанской пшеницей", – сказал Джувашев на полях сельскохозяйственного форума, который на днях состоялся в Баку и объединил десятки крупных компаний Казахстана и Азербайджана.

К слову, ключевой темой мероприятия стало наращивание поставок зерновых культур из Казахстана в Азербайджан. В форуме приняли участие десятки представителей компаний агробизнеса двух стран.

По словам Джувашева, казахстанская сторона намерена возобновить поставки зерновых культур через порт Актау в порт Баку. "Совместно с азербайджанскими партнерами мы планируем найти пути решения, как максимально по минимальной цене обеспечить доставку казахстанского зерна", – сказал Джувашев.

Источник - НГ
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