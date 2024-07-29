Персиковая атака на кишиневское правительство, - С.Гамова

00:19 30.07.2024

Санду делит молдавский рынок с Украиной

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Молдавские садоводы урожаем довольны.

Молдавские фермеры опять требуют ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в аграрном секторе. До сих пор их главной претензией был транзит украинского зерна в ЕС через Республику Молдову (РМ). Зерно оседало в РМ и обесценивало молдавское. Теперь кроме пшеницы украинцы массово завозят в Молдавию молоко – молдавского в местной продаже 5%. Лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь обвинил правительство и в том, что на полках местных супермаркетов – иностранные персики, в то время как есть свои. На таком фоне сельские жители уезжают из страны: по словам эксперта Вячеслава Ионицэ, правобережье Молдавии уже покинул каждый четвертый человек, а Приднестровье – каждый третий.



Парламентская оппозиция обвинила чиновников в обмане: экспорт, в том числе в ЕС, падает, а правительство заявляет, что растет.



Депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман заявил на брифинге в Кишиневе, что "правительство хвастает, говоря о росте экспорта из Молдовы, который упал на 16% за первое полугодие". Он отметил, что экспорт падает из месяца в месяц.



"Молдова по экспорту не достигает уровня прошлых лет. При этом надо иметь в виду, что и другое хвастовство правительства, что большая часть экспорта направлена в ЕС, не имеет сейчас под собой никакой основы. Еще в 2007–2008 годах, при общем объеме роста экспорта как на восток, так и на запад, до 52% экспорта из страны шло в ЕС. Это было уже тогда. А сегодня экспорт из страны просто падает. А это означает сокращение рабочих мест, уменьшение зарплат, падение поступлений в бюджет", – сказал депутат.



Бывший депутат, лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь высказал недовольство тем, что на полках городских супермаркетов продаются персики, привезенные из другой страны, в то время как в Молдавии достаточно своих, причем качественных.



"Вот так выглядит преступление против местных фермеров", – написал Слусарь в социальных сетях.



"Рынки и небольшие магазины заполнены местными персиками превосходного внешнего вида и качества, которые продаются по доступным ценам. Очевидно, что сети супермаркетов не хотят продвигать местные фрукты, а представители государства могут только говорить о мегасвободной экономике и ничего не делать для содействия местным производителям и, косвенно, создания рабочих мест в нашей стране", – заключил Слусарь.



На днях он в числе представителей фермеров встречался с руководством Министерства сельского хозяйства, на котором правительству было предложено ввести режим ЧП в агросекторе в связи с засухой. Кабмин обещал определиться с ответом на текущей неделе.



В июле сельхозпроизводителям удалось добиться смягчения проблемы поставок в Молдавию украинского зерна, которое делало неконкурентоспособным местное. Как следствие зерновой политики молдавских властей, крупнейший в стране производитель подсолнечного масла компания Floarea Soarelui ранее приостановила работу из-за нехватки семян подсолнечника. В ассоциации "Сила фермеров" отметили, что из-за роста импорта зерновых из Украины внутренние цены рухнули, что привело к банкротству многих местных аграриев.



Под угрозой сельскохозяйственных протестов правительство РМ решило восстановить концессию на импорт зерна, подсолнечника и кукурузы из Украины. Это решение поддержал парламент.



Однако, как заметил "НГ" главный редактор кишиневского экономического обозрения "Логос-пресс" Дмитрий Калак, некоторый объем украинского зерна все же остается в Молдавии. Он пояснил, что часть подсолнечника, завозимого в Молдавию из Украины, идет в ЕС, а часть – оседает в республике. И здесь перерабатывается на трех молдавских заводах. Местные производители подсолнечника недовольны поступлениями из соседней страны – своя продукция обесценивается.



Но, как оказалось, зерновая проблема – не единственная в сельском хозяйстве страны. Еще в начале года министр сельского хозяйства Владимир Боля признал, что отечественные фермы производят лишь немногим более 5% потребляемого в РМ молока– то есть 30 000 из необходимых 568 000 тонн. Фермеры давно жаловались, что пасти коров негде, растить их невыгодно, продавать продукцию государству – тоже. Поэтому, объяснил молдавский министр, Республика Молдова импортирует большие объемы молочных продуктов из Польши, Румынии и Украины. По этому поводу кишиневская пресса пишет: "Здесь мы вообще на первых местах, видимо, опять из "солидарности". Ранее президент Майя Санду убеждала молдавских фермеров в том, что надо потерпеть и помочь Украине.



Журналисты издания замечают: "Вместо того чтобы развиваться самим, поддерживать свое сельское хозяйство и своих частных производителей, наши правители практически уже придушили периферию и тратят и без того дефицитный бюджет на поддержку фермеров из соседней страны".



Жить на селе становится бесперспективным. В результате местные жители стали уезжать. По словам эксперта Вячеслава Ионицэ, правобережье Молдовы уже покинули 26% населения, то есть каждый четвертый человек, а Приднестровский регион – почти 33%, то есть каждый третий человек.



Родители уезжают на заработки, дети остаются с бабушками. По официальной статистике, у 30 000 молдавских детей родители находятся за границей. Священников настораживает нынешняя ситуация, когда "количество похорон намного превысило количество крещений".



Молдавские эксперты говорят о том, что многие села уже существуют только на карте. Еще несколько десятков насчитывают от одного до нескольких жителей. При этом в 98 сельских населенных пунктах проживает менее 100 человек.



Несмотря на правительственную программу "Европейское село" и отчеты действующих властей по ее исполнению, молдавское село бесследно исчезает.



29.07.24