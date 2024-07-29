США строят антикитайские стены, - А.Забродин

00:26 30.07.2024

29.07.2024,



Госдепартамент и Пентагон собирают союзников в Азии

В Токио 29 июля состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), объединяющего США, Австралию, Индию и Японию. Эти переговоры стали частью усилий Вашингтона по укреплению альянса, призванного противостоять Китаю. Примечательно, что в итоговом заявлении министры "четверки" перечислили многие международные и региональные конфликты, в том числе кризис на Украине, однако ни разу не упомянули ни Россию, ни КНР. Между тем встреча QUAD - лишь одно из проходящих в эти дни мероприятий, призванных упрочить взаимодействие США в области безопасности с региональными игроками. В программе продолжающегося турне госсекретаря Энтони Блинкена по Азиатско-Тихоокеанскому региону, помимо Японии и Лаоса, где проходили мероприятия в рамках АСЕАН, значатся Вьетнам, Филиппины, Сингапур и Монголия.



В документах встречи в Токио министров иностранных дел стран-членов QUAD, который также неофициально называют "азиатским НАТО", не было ни одного упоминания Китая, хотя альянс был создан именно для сдерживания КНР



Состоявшаяся 29 июля в Токио встреча министров иностранных дел стран-членов QUAD, который также неофициально называют "азиатским НАТО", была в некоторой степени особенной. Дело в том, что буквально в начале июля на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне одной из главных договоренностей западных союзников стало укрепление сотрудничества с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые, согласно выводам государств-участников НАТО, сталкиваются с серьезными вызовами со стороны прежде всего Китая. И хотя в Пекине раскритиковали намерения альянса заняться делами АТР и посоветовали союзникам не выходить за пределы Евроатлантики, уже в конце месяца Энтони Блинкен, к которому позже присоединился министр обороны США Ллойд Остин, отправился в большое турне по Юго-Восточной Азии - претворять в жизнь намеченные ранее планы.



Несмотря на большое количество проблем, о которых американские чиновники собрались поговорить с азиатскими коллегами, в Госдепартаменте не скрывали, что фоном турне станет напряженность в отношениях США с Китаем.



Общая же цель поездки, начавшейся уже после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки, заключалась в том, чтобы убедить партнеров в неизменности политики США в регионе.



Встреча глав внешнеполитических ведомств стран QUAD, хотя и не стояла первой в программе американской делегации, тем не менее была, пожалуй, ключевой, поскольку выходила за рамки двусторонних союзов Вашингтона с региональными партнерами. Во время переговоров в Токио главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Индии и Австралии успели пройтись практически по всему спектру международных кризисов и вызовов в АТР, где, по словам главы австралийского МИДа Пенни Вонг, сложилась наиболее трудная обстановка за последние десятилетия.



Среди прочего в совместном заявлении участники встречи раскритиковали ракетные пуски КНДР и северокорейскую ядерную программу, осудили нападения хуситов на международные и коммерческие суда в Красном море, отметили приверженность решению о создании двух государств - Израиля и Палестины - в контексте ближневосточного конфликта, назвали неприемлемыми ядерные угрозы в украинском кризисе.



Они также призвали к немедленному прекращению насилия и конфликта в Мьянме, который "оборачивается серьезными последствиями для мира и безопасности в регионе", выразили обеспокоенность из-за "устрашающих маневров" в Южно-Китайском море и попыток "милитаризации спорных территорий", а также выступили против "изменения статус-кво с помощью силы и принуждения" в регионе.



Другими словами, Вашингтон, Дели, Токио и Канберра сверили позиции по всем ключевым международным проблемам и призвали вовлеченные в различные кризисы стороны так или иначе изменить свое поведение. Однако в глаза бросался тот факт, что в итоговом заявлении, полном жестких формулировок и состоящем из более чем 4 тыс. слов, не нашлось место России и Китаю. Ни та, ни другая страна не были упомянуты в документе, хотя в США, обещая партнерам в АТР защиту и поддержку, никогда не скрывали, что считают Пекин и отчасти Москву главными факторами нестабильности в АТР.



Несмотря на это, в Китае не стали делать вид, будто не поняли, кого QUAD подозревает в "устрашающих маневрах" и "милитаризации", и фактически выдвинули зеркальные обвинения "четверке".



По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, в АТР именно Австралия, США, Индия и Япония "искусственно создают напряженность, разжигают конфронтацию и сдерживают развитие других стран".



Так или иначе, из Токио Энтони Блинкен в компании Ллойда Остина отправится на Филиппины, где тема угроз со стороны Китая, возможно, прозвучит уже без намеков. Дело в том, из-за спорных территорий - архипелага Спратли - в Южно-Китайском море регулярно происходят инциденты с судами обеих стран. И хотя Манила и Пекин пытаются договориться о снижении напряженности, удается это не всегда. Перед отлетом на Филиппины господин Блинкен заверил, что США намерены помогать партнерам обеспечивать свободу судоходства и морской торговли. И это не оставляло никаких сомнений, что заочная пикировка между Вашингтоном и Пекином в ближайшие дни продолжится.



Между тем накануне господа Блинкен и Остин проводили встречи с японскими коллегами, на которых также значительная часть внимания была сосредоточена на Китае. При этом на встрече американских гостей с японцами необходимости что-то смягчать не было, а потому Китай был открыто назван "самым большим стратегическим вызовом" для региона.



По итогам переговоров Ллойд Остин объявил об "историческом решении" усилить командование американскими войсками в Японии.



"Чтобы лучше справляться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня, Соединенные Штаты преобразуют вооруженные силы США в Японии в объединенный штаб сил с расширенными миссиями и оперативными обязанностями. Это будет самым значительным изменением в вооруженных силах США в Японии с момента их создания и одним из самых существенных улучшений в наших военных связях с Японией за 70 лет",- заявил господин Остин, аргументировав потребность в подобном шаге исходящими от Китая угрозами.



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При этом, как уточнили американские и японские СМИ, создание нового военного командования в Японии также отвечает цели противостояния России. На фоне этих сообщений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал: в Москве "необходимый анализ будет проведен".



Москва грозит контрмерами Токио и Вашингтону

Примечательно, что госсекретарь и глава Пентагона на переговорах также убеждали японских коллег, что США останутся привержены своим обязательствам в сфере безопасности даже в случае победы в ноябре на президентских выборах Дональда Трампа. Как отмечали СМИ, официальные лица Японии непублично высказывали опасения из-за отсутствия у экс-президента интереса к укреплению системы альянсов в Азии. А на фоне риска конфликта вокруг Тайваня в Токио хотели бы лучше понимать свою возможную роль и быть уверенными в гарантиях безопасности со стороны США.



В Токио министрами обороны США, Японии и Южной Кореи также был подписан меморандум о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности. Необходимость в таком соглашении стороны объяснили угрозами, исходящими от КНДР, и растущей военной мощью Китая.



Алексей Забродин