Между "ХАМАС" и "Хезболлой": Чем грозит Израилю война на два фронта

00:50 30.07.2024

Удар по Голанским высотам - случайность или провокация для войны с Ливаном



Дмитрий Родионов

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Михаил Нейжмаков



В связи с ударом по Голанским высотам МИД Израиля "дал последний шанс" Ливану на предотвращение полномасштабной войны, потребовав вывода сил шиитского движения "Хезболла" из района южнее реки Литани. Об этом сообщил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.



Он убежден, что ракета, выпущенная накануне с ливанской территории по району Мадждаль Шамс, была иранской, а "Хезболла" - единственная группировка, имеющая такие ракеты в своем арсенале.



Напомним, вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере оккупированных Израилем Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. По данным израильских властей, погибли 12 человек - в основном дети и подростки, которые находились на футбольном поле. Тель-Авив утверждает, что ракета была выпущена со стороны Ливана, из района к северу от ливанской деревни Шебаа, а за нападением стоит "Хезболла". Сообщается, что ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки.



В свою очередь представитель "Хезболлы" Мохаммед Афиф заявил, что группировка "категорически отрицает" причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.



Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микатти осудил "любые акты насилия и агрессии против всех мирных жителей" и призвал к немедленному прекращению насилия.



По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, атака стала "самым серьезным нападением" на мирных жителей после 7 октября, а глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил "Хезболлу" в пересечении всех красных линий и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой.



Израиль не первый раз за последние дни грозит Ливану войной, но потянет ли он войну на два фронта? Уже известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прервал свою поездку в США и вернулся на родину. Он полностью уверен в поддержке США, и именно за ней и ездил, встречаясь как с лидерами демократов, так и республиканцев?



И повод очень уж смахивает на провокацию. Некоторые эксперты считают, что обстрел Голанских высот был операцией под ложным флагом, с целью оправдать новую агрессию Тель-Авива…



- Как часто бывает в таких случаях, фигурировали разные версии, - говорит директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Например, как представители "Хезболлы", так и некоторые израильские медиа упоминали версию, что на спортплощадку в Мадждаль-Шамсе могла упасть ракета, запущенная в рамках работы израильской системы "Железный купол". То есть, как это часто бывает в регионах, где периодически происходят ракетные обстрелы, в ситуации, когда пострадали гражданские лица, одна сторона заявляет о намеренном ударе со стороны противника, а другая винит во всем систему ПВО, прикрывавшую ту территорию, где произошел трагический инцидент.



О технических нюансах лучше скажут военные эксперты. Политически - масштабный конфликт с "Хезболлой" для Израиля все же несет дополнительные риски - в условиях, когда и в секторе Газа поставленные правительством Нетаньяху задачи далеко не решены.



Операция ЦАХАЛ против "Хезболлы", конечно, позволила бы отодвинуть на второй план вопросы к правительству Нетаньяху от оппонентов в связи с судьбой тех же заложников, находящихся в руках "ХАМАС" в Газе. Но очень вскоре могла бы создать еще более проблемные сюжеты для действующего премьера Израиля. Поэтому версия с намеренной провокацией в интересах израильских властей пока вызывает сомнения.



"СП": Будет ли новая война? Израиль все угрожает и угрожает…



- Ситуация действительно серьезно накалилась, и риск масштабного вооруженного конфликта между "Хезболлой" и Израилем усилился. Политики из правительственного лагеря в Израиле также ориентируют сейчас общественность на жесткий сценарий - в таком духе, например, были выдержаны заявления представителей правящей партии "Ликуд".



С другой стороны, некое пространство для "шага назад" у Биньямина Нетаньяху остается. Его команда всегда может сослаться на позицию США, которые оказывают давление на Израиль. Тем более, недавно, например, советник президента США по вопросам энергетики Амос Хохштейн уже высказывал обеспокоенность, что из-за слишком жестких действий израильских военных (например, ударов по Бейруту) ситуация может выйти из-под контроля.



"СП": Могла ли поездка в Вашингтон подстегнуть Нетаньяху? Они уже определились, на кого ставить в американской президентской гонке?



- Понятно, что для Биньямина Нетаньяху республиканская администрация была бы менее сложным партнером по переговорам, чем демократическая. Даже несмотря на то, что Дональд Трамп ранее подвергал критике израильского премьера.



С другой стороны, премьер Израиля провел встречи и с Дональдом Трампом, и с Камалой Харрис. Хотя, учитывая отсутствие последней на его выступлении перед Конгрессом, двустороннюю встречу с ней Нетаньяху мог, при определенных обстоятельствах, и проигнорировать.



Здесь, конечно, имеет значение тактический фактор - как бы ни закончились президентские выборы в США, новый президент страны вступит в должность только в январе 2025 года. То есть еще как минимум около полугода Нетаньяху придется иметь дело с демократической администрацией, а значит, полностью сжигать с мосты с ее первыми лицами (включая Харрис) было бы с его стороны опрометчиво.



К слову, в случае гипотетической победы Камалы Харрис, возможно, и с ее администрацией Нетаньяху удалось бы ужиться. В конец концов, у действующего премьера Израиля большой опыт взаимодействия с президентами от Демпартии - Биллом Клинтоном, Бараком Обамой и Джозефом Байденом. Кроме того, понятно, что политик во время предвыборной кампании и после нее будет действовать по-разному.



Харрис уже, по сути, сделала намек, что может быть не столь резка в диалоге с Израилем, как это кажется сейчас, публично осудив радикальных протестующих, чьи акции проходили во время выступления Нетаньяху в Конгрессе.



Как заявила тогда вице-президент США, "прохамасовские граффити и риторика отвратительны, и мы не должны терпеть их в нашей стране". Понятно, что это также апелляция к более умеренной части общественности в самих США, но и к Израилю, возможно, тоже.



"СП": Какими могут быть цели войны с Ливаном?



- Хотя это движение отрицало причастность к удару по Мадждаль-Шамсу, общественность в Израиле, в массе своей, будет считать виновной именно эту организацию. Израиль, конечно, заинтересован в ослаблении "Хезболлы", а в качестве задачи-минимум скорее всего будет попытается добиться некоторых уступок от нее, не прибегая к масштабным военных действиям.



Можно отметить, например, что глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб недавно заявил, что "Хезболла" может отвести свои силы за реку Литани, если "Израиль прекратит свои нарушения".



"СП": А может Израиль потянуть войну на два фронта? Чем эта авантюра может для него закончиться?



- Вряд ли масштабное противостояние одновременно с "Хезболлой" и "ХАМАС" стало бы угрозой для существования Израиля. Но это, как минимум, другой масштаб напряжения сил, а также, вероятно, больший масштаб ударов по городам самого Израиля.



"СП": Есть ли риск разрастания войны? Втягивания Ирана?



- Ирану объективно невыгодно напрямую втягиваться в подобный конфликт. Показательно, например, что недавнее заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани хотя и содержало предостережение Израилю "от любых новых авантюр против Ливана под предлогом инцидента в Мадждаль-Шамсе", но, в целом, было выдержано в достаточно сдержанном ключе.