Он искал Снежного человека на Памире и создал Атлас Таджикской ССР - Кирилл Станюкович

00:52 30.07.2024

Он искал Снежного человека на Памире и создал Атлас Таджикской ССР



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



29 июля день рождения известного советского, таджикского ученого Кирилла Станюковича.



