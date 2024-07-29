Китай пристегнул к своей политической колеснице Марко Поло, - В.Скосырев

08:22 30.07.2024

29.07.2024



Пекин и Рим готовы положить под сукно торговый спор

Владимир Скосырев

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал все возможное, чтобы поездка премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Пекин прошла в приятной атмосфере. Фото Reuters

Италия и Китай подписали план взаимодействия на три года. Таков результат переговоров премьера Италии Джорджии Мелони с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине. Эта договоренность, как надеются в Риме, поможет предотвратить торговую войну между Китаем и ЕС, к которой может привести экспорт китайских электромобилей в Европу.

Мелони, учитывая, что фирмы в Италии заинтересованы в получении китайских инвестиций в автопром и другие сектора экономики, постаралась разрядить напряжение. Пекин согласен пойти навстречу, но при условии, что ЕС откажется от высоких пошлин. Как передало агентство АР, миссия Мелони в Китай тяжелая. С одной стороны, Италия стремится к расширению торговли с Китаем, к тому, чтобы он больше вкладывал денег в итальянские фирмы. Причем не только в средние и мелкие фирмы, а в такие, как Stellantis, мощный производитель автомобилей, в который входит Fiat. Этот концерн в мае создал совместное предприятие с Leapmotor, молодой китайской компанией, чтобы продавать электромобили в Европе.



Но с другой стороны, Рим не может игнорировать указания Еврокомиссии, которая требует ограничить продажу Китаю передовых технологий и новейших видов оборудования. Ведь все это якобы может содержать секретную информацию, которая попадет в руки китайской армии.



Хозяева вроде бы постарались облегчить положение гостьи, но только слегка. Они, в свете частых жалоб иностранных предпринимателей на неравные по сравнению с китайскими компаниями условия для бизнеса в КНР, пообещали улучшить положение иностранных инвесторов, сделать атмосферу более прозрачной. Однако это обещание сопровождалось важной оговоркой: уступки будут только при условии, что Италия и другие страны ЕС обеспечат китайскому бизнесу более справедливое и недискриминационное обращение.



Еще один умелый политический ход перед визитом Мелони со стороны КНР состоял в следующем. КНР предложила совместно с Италией устроить собрания и другие мероприятия в связи с 700-й годовщиной смерти знаменитого венецианского путешественника Марко Поло.



Ни Мелони, ни Ли Цян не упомянули в своих речах после подписания соглашения другой щекотливый момент. В 2019 году Италия присоединилась к грандиозной китайской программе "Пояс и путь". Но потом Рим стал утверждать, что она не приносит обещанных выгод, порождает расхождения с правительствами Западной Европы и США. И поэтому Италия в прошлом году вышла из программы "Пояс и путь".



Как пишет The Financial Times, Мелони жаждет минимизировать ущерб от отказа от китайской инициативы. Тем более что многие итальянские фирмы боятся, что Пекин не простил такого крутого поворота Риму и будет действовать жестко. Правда, Мишель Герачи, бывший итальянский чиновник, который ратовал за присоединение к программе "Пояс и путь", говорит, что Пекин не хочет раздувать значение этого политического инцидента. Китайцы, по его словам, не станут поднимать шумиху. Они будут делать вид, что все в порядке.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Мелони и прежде призывала расширять отношения с Китаем. Такой курс надо согласовывать с Евросоюзом. А там самая влиятельная сила – Германия. В Китай приезжал канцлер ФРГ Олаф Шольц. С ним Пекин тоже обсуждал проблемы автомобильной промышленности. Китайцы ему говорили: не нужно повышать пошлины на наши электромобили. Ведь тогда мы повысим пошлины на ваши Volkswagen и другие марки. Чем дело кончилось, непонятно.



Но этот вопрос важен для всех. Запад обвиняет Китай в том, что он дает дотации на производство электромобилей. Наверное, это правда. В Китае государство на все дает субсидии. Но это не значит, что Евросоюз не поступает аналогичным образом. Сельское хозяйство в Европе полностью зависит от дотаций. Это спор не политический, а хозяйственный. Косвенным образом он затрагивает и Россию. В России новые автомобили теперь в основном китайские. Москва хочет, чтобы Китай вкладывал средства в производство не у себя дома, а в нашей стране. Тут стремления Москвы и Брюсселя аналогичны. Китайцы, вкладывайте деньги, создавайте для нас рабочие места. Но мало что из этих пожеланий получается. Трудности России усугубляются тем, что она мало что продает Китаю, за исключением нефти, газа, других ископаемых, а также зерна, пшеницы, некоторых продуктов животноводства".