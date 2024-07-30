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Михаил Делягин: Четыре радикальных шага для выхода российской экономики из тупика
09:04 30.07.2024

30 июля 24

Сегодня экономика, как и в 90-е, ориентирована на поощрение финансовых спекуляций за счет подавления промышленного производства

Несмотря на прекрасные статистические данные первого полугодия, включая великолепное исполнение федерального бюджета (Фонд национального благосостояния вырос до 12,6 трлн.руб., дефицит - 929 млрд.руб. - в 2,5 раза ниже прошлогоднего), в июне показатели промышленного роста резко затормозились.

Промышленный рост снизился с 5,6% в первом до 3,7% во втором квартале, в том числе в июне - до 1,9% (по сравнению с 5,7% в аналогичном периоде прошлого года). В июне увеличение промышленного производства было обеспечено обрабатывающей промышленностью, а также водоснабжением и сбором отходов (рост на 4,6% и 6,4%) при спаде в добывающей промышленности на 3,1%.

Но и в обрабатывающей промышленности в производстве машин и оборудования рост первых пяти месяцев (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) на 2% в июне сменился обвалом аж на 19% (который невозможно объяснить, например, меньшим количеством рабочих дней по сравнению с прошлогодним июнем), рост в химической промышленности снизился с 6,5 до 1,6%, в выпуске электрооборудования - с 10,7 до 2,6%, в электронике - с 1,4 до 1,2 раза. Производство бензина сократилось в июне на 23,5% (по общеизвестным внеэкономическим причинам), металлургической продукции - на 1,3%.

Непосредственных экономических причин этого много. Здесь и вероятное исчерпание резервов производственных мощностей и квалифицированных работников, и чрезмерно жесткая финансовая политика, и умеряемая лишь санкциями полная открытость экономики внешней конкуренции, и производящая впечатление полного нежелания неспособность либеральных "фиктивных менеджеров" выстроить контуры международных расчетов взамен разрушаемых "вторичными санкциями".

Однако даже механическое смягчение этих проблем в принципе невозможно без смены самой модели экономического развития России, в основных чертах унаследованной, несмотря на грохот патриотической риторики, из кровавых для народа и благословенных для привластных либералов 90-х годов.

Сегодня экономика по-прежнему ориентирована на поощрение финансовых спекуляций за счет подавления производства добавленной стоимости (достаточно сравнить прибыль банков и всей остальной экономики).

Это обуславливает вывоз капиталов, молодежи (которую либеральная система образования делает несоответствующей потребностям страны) и сырья при ввозе продукции его переработки. Вся система государственного регулирования, лишь за подтверждающими это правило исключениями, работает на закрепление этой колониальной по сути модели.

Поэтому нормальное развитие (не говоря уже о победе в военных действиях) требует коренного изменения этого государственного регулирования, в основном сформированного еще в 90-е годы.

Необходимые меры самоочевидны, но они в корне противоречат не только устоявшемуся госрегулированию экономики, но и системе финансово-хозяйственных и административных интересов, сначала сформированных колониальной экономической моделью, а затем ставших главным фактором, поддерживающим ее существование.

Прежде всего, надо оздоровить ключевые элементы государственного регулирования экономики, вернув их со службы спекулянтам на службу народу. Ведь государство - это мозг и руки общества: все значимые позитивные перемены в конечном счете осуществляются только им (пусть и под народным давлением).

Для этого надо кардинально снизить масштабы коррупции и освободить от ее влияния принятие хотя бы стратегических решений. Ведь понятно, что реальная миграционная и в целом национальная политика вызвана не какой-то инфернальной ненавистью к русским, а всего лишь подсознательным стремлением коррупционных элементов заменить носителей культуры, считающей взятку преступлением, - носителями культур, считающих ее нормальной деловой транзакцией.

Для этого коррупция во власти должна быть приравнена к измене Родине, свидетельствующего в суде взяткодателя надо освобождать от ответственности, а отказывающегося сотрудничать со следствием мафиози надо карать конфискацией всего имущества, кроме социального минимума, - как у него, так и у всех его родственников.

Поскольку питательной почвой коррупции и ее политического влияния является вывод капиталов из страны и их "внутренняя эмиграция" в невидимый для государства наличный оборот, бегство капитала и крупное обналичивание денег должны быть запрещены, а офшорные фирмы должны быть лишены права владеть активами в России.

Даже минимально необходимые изменения в налоговой и таможенной сфере носят революционный характер.

Тяжесть фискальной нагрузки должна быть перенесена с внутреннего производства на экспорт сырья (в частности, назрела отмена безумного налогового маневра 2018 и 2021 годов), а главное - на подакцизные товары и импорт, конкурирующий с российскими производствами.

При этом укрепление рубля из-за прекращения бегства капитала за рубеж не приведет к росту цен внутри страны: просто потенциальные сверхприбыли импортеров из-за укрепления рубля достанутся бюджету.

Праздный класс, созданный грабежом "советского наследства" в ходе так называемых "реформ", должен быть обложен, помимо прогрессивного налога на наследство и дивиденды, налогом на вмененный доход, прямо связанный со стоимостью имеющегося дорогого и сверхдорогого имущества, - по примеру Швейцарии.

Наконец, необходимость снижения издержек экономики требует минимизации стоимости продукции базовых отраслей экономики.

Поскольку это объективно противоречат природе частного бизнеса, базовые отрасли должны быть национализированы, причем в интересах не государственных менеджеров (как основная часть банковской системы), а общества в целом, - не для абстрактного "повышения управляемости", а именно для снижения издержек, то есть минимизации цен основных факторов производства: сырья, полуфабрикатов, энергии, кредита.

Естественно, национализация должна проводиться мягко, как в Англии после войны, - до уровня 50%+1 акция, при сохранении частных совладельцев как источника предпринимательской инициативы.

Учитывая грабительский характер приватизации и последующей эксплуатации созданных советским народом активов (даже в лучших олигархических корпорациях и в лучшие времена в модернизацию и развитие производства вкладывалась лишь четверть прибыли вместо общепринятой половины), выкуп базовых отраслей государством с учетом исправления всех накопленных финансовых нарушений еще и окажется выгодным для бюджета.

Реализация этих фундаментальных изменений - условие даже не прогресса, а простого выживания сегодняшней России.

Продолжение нынешнего стратегического курса "ситуативного реагирования" создает все более значимую угрозу всей русской цивилизации и требует немедленного выхода из либерального тупика 90-х - под страхом в прямом смысле слова всеобщей смерти.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722319440


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