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|Задержан за взятки вице-губернатор Хабаровского края Никонов
09:35 30.07.2024
Вице-губернатор Хабаровского края Никонов задержан за получение крупных взяток
Сакина Нуриева
Вице-губернатор Хабаровского края Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на источники.
Отмечается, что задержание провели сотрудники ФСБ и МВД в здании правительства региона.
Предполагается, что чиновник получал незаконные деньги при махинациях с контрактами. По предварительной версии, вместе с Никоновым действовали несколько подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения средств при закупках в медицинской сфере и строительстве.
25 июля сообщалось, что главу Красноперекопска Вадима Хомина сняли с должности в связи с утратой доверия, а его заместителя Эдема Абдукадырова задержали за взятки.
17 июля сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина. Ему предъявили обвинение в растрате более 200 миллионов рублей.
Ранее против экс-главы минздрава Дагестана возбудили еще одно дело.