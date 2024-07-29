Задержан за взятки вице-губернатор Хабаровского края Никонов

09:35 30.07.2024

Вице-губернатор Хабаровского края Никонов задержан за получение крупных взяток

Сакина Нуриева



Вице-губернатор Хабаровского края Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на источники.



Отмечается, что задержание провели сотрудники ФСБ и МВД в здании правительства региона.



Предполагается, что чиновник получал незаконные деньги при махинациях с контрактами. По предварительной версии, вместе с Никоновым действовали несколько подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения средств при закупках в медицинской сфере и строительстве.



25 июля сообщалось, что главу Красноперекопска Вадима Хомина сняли с должности в связи с утратой доверия, а его заместителя Эдема Абдукадырова задержали за взятки.



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Ранее против экс-главы минздрава Дагестана возбудили еще одно дело.