Казахстан в одиночку устроил переполох на мировом рынке урана, - Orda.kz

10:02 30.07.2024 30 июля 2024 Никита Дробны

Страна занимает первое место в мире по его добыче и второе - по объему запасов. Неудивительно, что одно-единственное решение казахстанских властей на днях устроило настоящий переполох на мировом рынке урана. Orda.kz рассказывает, какие последствия это решение может принести Казахстану.



Заплати налоги и добывай спокойно

Уже с 2025 года добывать уран в Казахстане станет накладнее. Правительство внесло изменения в Налоговый кодекс: если сейчас налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для урана фиксированный, шесть процентов, то с 1 января следующего года ставка подскочит до девяти процентов.



Дальше - больше: с 2026 года налог перестанет быть фиксированным. Величина НДПИ будет зависеть от объема годовой добычи по каждому контракту. Те компании, которые производят меньше урана, и налогов платить будут меньше. А вот добычу выше 4000 тонн в год станут облагать солидным НДПИ в 18 % - то есть для ключевых производителей налог вырастет втрое по сравнению с нынешним.



Уран. Фото: Wikimedia Commons / Public Domain Политолог и экономист Ануар Бахитханов считает повышение налоговой ставки на добычу урана логичным. Уран - природное сокровище Казахстана, а поскольку недра по Конституции принадлежат народу, то и зарабатывать на его добыче имеют право не только "Казатомпром" со товарищи, но и республиканский бюджет в целом.



""Пополнение бюджета за счет увеличения налогов в сфере добычи урана - смелый и необходимый шаг. Учитывая, что Казахстан - лидер в добыче урана и имеет один из самых богатых запасов в мире, руководство страны вполне может и делает изменения на рынке с поправкой на сегодняшние экономические реалии". -Ануар Бахитханов

Другой вопрос в том, что резкий рост налоговых ставок снизит энтузиазм "Казатомпрома" и связанных с ним компаний. Добывать много урана станет значительно менее выгодно - следовательно, производство ценного радиоактивного металла в стране сократится.



Едва о решении казахстанских властей стало известно, как на мировом урановом рынке начался переполох. Цены на уран резко пошли вверх, в одночасье достигнув показателя в 86 долларов за фунт (190 долларов за килограмм). Спрос на радиоактивный элемент сейчас очень высок, потому что сразу несколько стран (в первую очередь Китай и США) собираются запускать новые атомные электростанции. А поскольку снижение добычи в Казахстане может привести к дефициту урана, он становится "золотым".



Цены на уран демонстрируют резкий рост уже в третий раз за текущий год. В январе за фунт этого металла давали более 97 долларов (порядка 219 долларов за килограмм) на фоне резкого роста спроса и снижения общемирового производства. В марте из-за сокращения поставок урана из России рынок снова начало лихорадить, и вот теперь главным нарушителем спокойствия стал Казахстан. Сейчас стоимость ключевого радиоактивного элемента вновь снижается, но надолго ли? Аналитики российского "Финама" еще в апреле прогнозировали, что в 2024 году уран будет стоить больше 100 долларов за фунт - то есть высокие цены на ядерное сырье можно считать устоявшейся реальностью.



Вопрос в том, сможет ли Казахстан извлечь из этого пользу?



Что Австралии хорошо, то "Казатомпрому" не очень

Экономист Ануар Бахитханов отмечает, что изменение налоговых ставок может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. И если позитивные стороны этого экономического решения очевидны (в первую очередь пополнение бюджета), то о негативных стоит поговорить подробнее.



"С одной стороны, нововведение позволит Казахстану увеличить бюджетные поступления и направить их на развитие страны. С другой стороны, существует риск сокращения добычи урана и ухудшения инвестиционного климата, что может негативно сказаться на долгосрочной устойчивости отрасли. Однако, на мой взгляд, это не так критично, потому как рынок достаточно емкий и стабильный", - говорит Ануар Бахитханов.

Австралийский эксперт по инвестициям Джон Форвуд в своей статье для Stockhead уже отмечал, что государственная политика Казахстана в сфере добычи полезных ископаемых - "непредсказуемая". Увеличение налогов, по его мнению, приведет к сокращению добычи "Казатомпромом", который аналитик открыто называет неэффективной компанией. А это выгодно западным странам - например, Канаде. Австралия, которая опережает Казахстан по разведанным запасам урана, тоже в стороне не останется.



""В „Казатомпроме" все задаются вопросом, сможет ли он реально выполнять свои цели по добыче. У него большие проблемы со строительством и с поставками серной кислоты. Крайне маловероятно, чтобы он смог производить тот максимум, который ему разрешен. У Казахстана есть значительные затруднения в плане увеличения производства урана. И это еще сильнее играет на руку западным производителям".- Джон Форвуд

Казатомпром. Фото: Kazatomprom.kz По мнению иностранного эксперта, повышением налога Казахстан сам себе стреляет в ногу. Иностранные конкуренты не побрезгуют шансом нарастить долю на рынке, раз казахстанские власти любезно подкидывают им подарок, разгоняя рост мировых цен. Свою лепту в ситуацию вносит и африканский Нигер - еще один крупный производитель урана, где добыча в ближайшие месяцы снизится из-за политической турбулентности.



Впрочем, это не единственное мнение. Эксперт в энергетической отрасли, директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов считает, что новые налоговые ставки сами по себе не окажут заметного влияния на объем урановой добычи в Казахстане. По сути они просто приведут рынок в чувство: сейчас добыча урана - это сверхприбыльное дело, и будет лишь справедливо, если компании, которые ее ведут, будут платить в бюджет больше средств.



"Это никак не повлияет на уровень добычи урана в Казахстане. На сегодняшний день маржинальность у урановых компаний и так очень высокая, свыше 40 %, а у некоторых и все 50 %. Когда в 2017 году отменили налог на сверхприбыль, у добытчиков урана пошла бешеная маржа, тем более что цены на уран выросли", - указывает Нурлан Жумагулов.

Кислые перспективы

Помимо налогов, есть и другие факторы, которые могут повлиять на объем добычи урана в стране. Самый важный из них - технологические возможности "Казатомпрома". У компании большие проблемы с серной кислотой - а это главный реагент, который применяют при добыче урана. Серная кислота позволяет максимально эффективно выделять ценный металл, растворяя пустую породу. При ее дефиците снизится общая добыча урана, потому что выщелачивать его станет просто нечем.



"Казатомпром" эту проблему осознает и еще в 2023 году объявил о планах по строительству нового завода для производства серной кислоты в Туркестанской области, рядом с действующими рудниками. 49 % долей в этом предприятии получит сама нацкомпания, еще 26 % достанутся ТОО "Казатомпром-SaUran". Но создание нового завода - дело длительное и дорогостоящее. Даже по первоначальным планам запустить его должны только в 2026 году, а эти сроки могут и сдвинуться.



Новое предприятие позволит обеспечить производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год. Цифры выглядят солидными, но нужно учесть, что для наращивания производства урана до целевых показателей "Казатомпрома" Казахстану потребуется не менее трех миллионов тонн серной кислоты в год. Сейчас недостающий объем реагентов закупают в России, Узбекистане и других странах. На этом теряется до 30–40 % себестоимости производства. В такой ситуации увеличивать добычу урана проблематично вне зависимости от налоговых ставок.



Цистерна с серной кислотой. Фото: Orda.kz ""Сейчас добычу урана ограничивает нехватка серной кислоты. Строительство дополнительного сернокислотного завода затягивается, и из-за этого ограничена добыча урана. То, что вырастут налоги с 2025–2026 годов, - это не так существенно. А спрос на уран растет, потому что строится все больше и больше атомных электростанций", -объясняет Нурлан Жумагулов.

В начале 2024 года "Казатомпрому" пришлось скорректировать производственные планы именно из-за нехватки серной кислоты. Компания также сообщала, что у нее есть сложности с глобальной цепочкой поставок и ограниченным доступом к ключевым материалам и реагентам. На этом фоне предстоящее увеличение налога - не самое болезненное испытание для "Казатомпрома": была бы возможность в принципе добывать уран, а уж без прибыли нацкомпания не останется.



Возможности расширять добычу у "Казатомпрома" есть. В июне нацкомпания сообщила, что в Туркестанской области начнут разрабатывать одно из крупнейших месторождений урана в стране. Спустя месяц стало известно, что в том же регионе нашли еще один участок с крупными залежами. Но разведать уран - еще не значит добыть. И проблемы с реагентами могут сильно замедлить этот процесс, дав фору заграничным производителям, рвущимся на прибыльный рынок.



Перемены на мировом рынке урана неизбежны, и самое главное - чтобы власти Казахстана использовали их во благо страны. Высокие цены на уран Казахстану выгодны. Осталось заставить их работать и не сдаться без боя иностранным конкурентам.



"Важно, как правительство Казахстана будет управлять этими изменениями и какие дополнительные меры будут приняты для смягчения возможных негативных последствий. Прозрачность и предсказуемость налоговой политики, а также поддержка местных производителей станут ключевыми факторами успешной реализации этих реформ", - резюмирует экономист Ануар Бахитханов.

Как в Казахстане добывают уран, можно увидеть в подробном фоторепортаже Orda.kz с рудника Семизбай в Северо-Казахстанской области. Источник - Orda.kz

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