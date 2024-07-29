Канал "Коштепа" в Афганистане достроят через 5 лет

10:30 30.07.2024

Вторая часть проекта по строительству афганского канала "Коштепа" завершена на 58%. Об этом в соцсети Х сообщил представитель проекта Нацкомпании развития канала Коштепа Саид Забихулла Мири.



Сообщается, что в строительстве на данный момент принимают участие 3,5 тыс. человек и 3 тыс. машин. Канал "Коштепа" начнет свою работу через 5 лет, добавил Саид Забихулла Мири.



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Исходя из плана талибов, канал "Коштепа" должен обеспечивать водой около 500 тысяч гектаров земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб.



Запуск канала "Коштепа" принесет Афганистану в среднем 500 миллионов долларов годового дохода, говорил ранее афганский эксперт по управлению водными ресурсами Наджибулла Садид.



Ранее также сообщалось, что когда канал будет полностью завершен, Афганистан будет получать до 15 процентов воды из Амударьи, что создаст серьезную проблему для Узбекистана и Туркменистана.



По плану длина канала должна составить 285 км, ширина – 100 метров, глубина – почти 8,5 метров.